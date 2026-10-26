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भारत में सैटेलाइट इंटरनेट का रास्ता साफ! स्पेक्ट्रम प्राइसिंग पर सरकार का बड़ा फैसला बेहद करीब

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

By IANS 3 Min Read

नई दिल्ली: भारत में हाई-स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट (Satcom) सेवा शुरू होने का इंतजार कर रहे करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद बड़ी और राहत भरी खबर आ रही है. समाचार एजेंसी आईएनएस की तरफ से एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि एलन मस्क की कंपनी 'स्टारलिंक' (Starlink) समेत देश के सभी तीनों लाइसेंस प्राप्त सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऑपरेटर इस समय नियामक और सुरक्षा मंजूरी के बिल्कुल एक जैसे पायदान पर हैं. इसके साथ ही, देश में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की कीमतों को लेकर जारी सस्पेंस भी अब खत्म होने वाला है क्योंकि सरकार इस पर अंतिम फैसला लेने के बेहद करीब पहुंच चुकी है.

सुरक्षा जांच के कड़े घेरे में सभी ऑपरेटर

दूरसंचार मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, देश की सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील पहलुओं को देखते हुए सभी लाइसेंस धारक कंपनियों की सुरक्षा समीक्षा की जा रही है. स्टारलिंक ने हालांकि भारत में काम करने के लिए जरूरी टेलीकॉम लाइसेंस हासिल कर लिया है, लेकिन व्यावसायिक तौर पर इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए उसे सभी जरूरी सुरक्षा शर्तों को पूरा करना होगा और सरकार से स्पेक्ट्रम का आवंटन हासिल करना होगा. सरकार ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा जांच की यह प्रक्रिया किसी एक कंपनी के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे सेक्टर के लिए तय किए गए कड़े नियमों का हिस्सा है.