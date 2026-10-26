भारत में सैटेलाइट इंटरनेट का रास्ता साफ! स्पेक्ट्रम प्राइसिंग पर सरकार का बड़ा फैसला बेहद करीब
दूरसंचार मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक देश की सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील पहलुओं को देखते हुए सभी लाइसेंस धारक कंपनियों की सुरक्षा समीक्षा जारी है
By IANS
Published : October 26, 2026 at 6:10 PM IST
नई दिल्ली: भारत में हाई-स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट (Satcom) सेवा शुरू होने का इंतजार कर रहे करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद बड़ी और राहत भरी खबर आ रही है. समाचार एजेंसी आईएनएस की तरफ से एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि एलन मस्क की कंपनी 'स्टारलिंक' (Starlink) समेत देश के सभी तीनों लाइसेंस प्राप्त सैटेलाइट कम्युनिकेशन ऑपरेटर इस समय नियामक और सुरक्षा मंजूरी के बिल्कुल एक जैसे पायदान पर हैं. इसके साथ ही, देश में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की कीमतों को लेकर जारी सस्पेंस भी अब खत्म होने वाला है क्योंकि सरकार इस पर अंतिम फैसला लेने के बेहद करीब पहुंच चुकी है.
सुरक्षा जांच के कड़े घेरे में सभी ऑपरेटर
दूरसंचार मंत्रालय के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, देश की सुरक्षा से जुड़े संवेदनशील पहलुओं को देखते हुए सभी लाइसेंस धारक कंपनियों की सुरक्षा समीक्षा की जा रही है. स्टारलिंक ने हालांकि भारत में काम करने के लिए जरूरी टेलीकॉम लाइसेंस हासिल कर लिया है, लेकिन व्यावसायिक तौर पर इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए उसे सभी जरूरी सुरक्षा शर्तों को पूरा करना होगा और सरकार से स्पेक्ट्रम का आवंटन हासिल करना होगा. सरकार ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा जांच की यह प्रक्रिया किसी एक कंपनी के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे सेक्टर के लिए तय किए गए कड़े नियमों का हिस्सा है.
स्पेक्ट्रम की कीमतों पर बड़ा अपडेट
केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संकेत दिए हैं कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की कीमतों और इसके आवंटन के तौर-तरीकों को अंतिम रूप देने का काम लगभग पूरा हो चुका है. इससे पहले टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई (TRAI) ने कुछ विशिष्ट सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) का 4 प्रतिशत स्पेक्ट्रम चार्ज के रूप में वसूलने की सिफारिश की थी. इसके साथ ही शहरी उपभोक्ताओं के लिए ₹500 प्रति यूजर का वार्षिक शुल्क लगाने का सुझाव दिया गया था, जबकि ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों के उपभोक्ताओं को इस अतिरिक्त शुल्क से पूरी तरह मुक्त रखने की बात कही गई थी. हालांकि, सरकार की अंतिम मुहर के बाद ही ग्राहकों के लिए इंटरनेट का असली खर्च तय होगा.
बदलेगा मुकाबला, दिग्गज मिला रहे हैं हाथ
भारतीय बाजार में स्टारलिंक की एंट्री को लेकर मस्क ने पहले आरोप लगाया था कि व्यावसायिक हितों के कारण उनके रास्ते में रुकावटें डाली जा रही हैं, हालांकि इसका कोई सार्वजनिक प्रमाण सामने नहीं आया है. लेकिन अब बाजार की स्थिति तेजी से बदल रही है. भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर अपने व्यावसायिक हितों के टकराव के बावजूद स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में यह बाजार केवल विदेशी और घरेलू कंपनियों की जंग बनकर नहीं रहेगा, बल्कि कंपनियां देश भर में इंटरनेट वितरण के लिए एक-दूसरे के साथ हाथ मिलाकर काम कर सकती हैं.
उपभोक्ताओं को क्या होगा फायदा?
इंडस्ट्री के जानकारों का कहना है कि सैटेलाइट इंटरनेट की कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि कंपनियां ग्राहकों को कितनी सस्ती, भरोसेमंद और तेज कनेक्टिविटी दे पाती हैं. डेटा प्लान की मासिक फीस के अलावा ग्राहकों के घर पर लगने वाले एंटीना, उपकरण की कीमत और इंस्टॉलेशन चार्ज इस सेवा को अपनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएंगे. यह तकनीक उन दूरदराज के पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों के लिए गेमचेंजर साबित होगी, जहां आज भी पारंपरिक ब्रॉडबैंड या मोबाइल नेटवर्क की पहुंच बेहद सीमित है.
(इनपुट-IANS)
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