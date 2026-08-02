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तेल और गैस के लिए सरकार करेगी 'समुद्र मंथन': 60 कुओं की होगी खुदाई, 84 हजार करोड़ रुपये की योजना मंजूर

नई दिल्लीः दूसरे देशों से महंगे कच्चे तेल और गैस को खरीदने की हमारी मजबूरी को कम करने के लिए अब सरकार खुद समंदर में तेल के कुएं खोदने जा रही है. इसके लिए भारत सरकार समुद्र के भीतर जोखिम भरे इलाकों में तेल और गैस के नए कुओं की खोज के लिए सरकारी बजट से सीधा पैसा देगा, ताकि गहरे समंदर में छिपे तेल के विशाल भंडारों को ढूंढा जा सके.

सरकारी बजट से पहली बार वित्तीय मदद

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 84,084 करोड़ रुपये की 'समुद्र मंथन राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना' को मंजूरी दी है. इस योजना के तहत सरकार गहरे और अत्यधिक गहरे समुद्र में तेल के नए कुएं खोदने के लिए आने वाली लागत का आधा हिस्सा (या अधिकतम 650 करोड़ रुपये) खुद देगी. एक अधिकारी ने बताया कि दुनिया में शायद यह पहली बार है जब कोई सरकार नए कुएं खोजने के इस बड़े जोखिम के लिए अपने बजट से सीधा पैसा दे रही है.

अगले 5 वर्षों में खोदे जाएंगे 60 कुएं

सरकार अगले पांच सालों में समंदर के भीतर ऐसे 60 कुएं खोदने में आर्थिक मदद करेगी. कुओं की खुदाई के साथ-साथ सरकार वहां जरूरी बुनियादी ढांचा (जैसे पाइपलाइन और प्लेटफॉर्म) तैयार करने में भी मदद करेगी, ताकि कई कंपनियां मिलकर इसका फायदा उठा सकें.