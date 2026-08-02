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तेल और गैस के लिए सरकार करेगी 'समुद्र मंथन': 60 कुओं की होगी खुदाई, 84 हजार करोड़ रुपये की योजना मंजूर

दुनिया में पहली बार है जब कोई सरकार नए कुएं खोजने के इस बड़े जोखिम के लिए अपने बजट से सीधा पैसा दे रही है.

Samudra Manthan Scheme
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 2, 2026 at 6:59 PM IST

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नई दिल्लीः दूसरे देशों से महंगे कच्चे तेल और गैस को खरीदने की हमारी मजबूरी को कम करने के लिए अब सरकार खुद समंदर में तेल के कुएं खोदने जा रही है. इसके लिए भारत सरकार समुद्र के भीतर जोखिम भरे इलाकों में तेल और गैस के नए कुओं की खोज के लिए सरकारी बजट से सीधा पैसा देगा, ताकि गहरे समंदर में छिपे तेल के विशाल भंडारों को ढूंढा जा सके.

सरकारी बजट से पहली बार वित्तीय मदद

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 84,084 करोड़ रुपये की 'समुद्र मंथन राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना' को मंजूरी दी है. इस योजना के तहत सरकार गहरे और अत्यधिक गहरे समुद्र में तेल के नए कुएं खोदने के लिए आने वाली लागत का आधा हिस्सा (या अधिकतम 650 करोड़ रुपये) खुद देगी. एक अधिकारी ने बताया कि दुनिया में शायद यह पहली बार है जब कोई सरकार नए कुएं खोजने के इस बड़े जोखिम के लिए अपने बजट से सीधा पैसा दे रही है.

अगले 5 वर्षों में खोदे जाएंगे 60 कुएं

सरकार अगले पांच सालों में समंदर के भीतर ऐसे 60 कुएं खोदने में आर्थिक मदद करेगी. कुओं की खुदाई के साथ-साथ सरकार वहां जरूरी बुनियादी ढांचा (जैसे पाइपलाइन और प्लेटफॉर्म) तैयार करने में भी मदद करेगी, ताकि कई कंपनियां मिलकर इसका फायदा उठा सकें.

दरअसल, निजी कंपनियां समंदर में तेल खोजने के इस जोखिम भरे काम से बचती रही हैं. क्योंकि अगर खुदाई के बाद तेल नहीं निकला, तो उनका पूरा पैसा डूब जाता है. अधिकारी के मुताबिक, कंपनियां केवल उन्हीं कुओं पर पैसा लगा रही थीं जहां पहले से तेल मिल चुका है, जबकि नए कुएं खोजने के जोखिम वाले काम में कोई पैसा नहीं लगा रहा था.

साल 2031 तक का मास्टर प्लान

रेटिंग एजेंसी इक्रा (ICRA) लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रशांत वशिष्ठ ने कहा कि गहरे समुद्र में खुदाई करना बेहद खर्चीला और जोखिम भरा काम है, और भारतीय कंपनियों के पास इसका अनुभव भी कम है, इसलिए सरकारी मदद बहुत जरूरी है. इस पूरी योजना के 84,084 करोड़ रुपये में से आधे से ज्यादा हिस्सा (43,200 करोड़ रुपये) साल 2031 तक सिर्फ गहरे समंदर में कुएं खोदने के लिए रखा गया है.

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