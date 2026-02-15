ETV Bharat / business

भारत में एआई लीडरशिप की पूरी क्षमता, कई सेक्टर्स को मिलेगा फायदा : सैम ऑल्टमैन

नई दिल्ली : ओपनएआई के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) सैम ऑल्टमैन ने कहा है कि भारत में पूर्ण रूप से एआई नेतृत्वकर्ता बनने की सभी आवश्यक क्षमताएं मौजूद हैं.

ऑल्टमैन ने देश की प्रौद्योगिकी प्रतिभा, राष्ट्रीय रणनीति और एआई की संभावनाओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को इसकी बड़ी ताकत बताया. उन्होंने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बताते हुए दैनिक अखबार 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में लिखा कि भारत घरेलू प्रौद्योगिकी विशेषज्ञता और सरकार की नीतिगत पहल के जरिये एआई को बड़े पैमाने पर लागू करने में आगे है.

ओपनएआई के सीईओ ने सरकार के भारत एआई मिशन का उदाहरण देते हुए कहा कि यह मिशन कंप्यूट क्षमता बढ़ाने, स्टार्टअप का समर्थन करने और स्वास्थ्य, कृषि तथा सार्वजनिक सेवाओं में बहुभाषी एआई अनुप्रयोगों को तेजी से लागू करने के लिए बनाया गया है, ताकि एआई करोड़ों लोगों के लिए एक आवश्यक माध्यम बन सके.

उन्होंने भारत में एआई टूल की तेजी से स्वीकार्यता को भी सराहा और कहा कि अब देश में साप्ताहिक सक्रिय उपयोगकर्ताओं की संख्या 10 करोड़ है, जो अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी संख्या है.

उन्होंने बताया कि दुनिया भर में भारत में सबसे ज्यादा विद्यार्थी चैटजीपीटी का उपयोग करते हैं. साथ ही, ओपनएआई का मुफ्त शोध और सहयोग उपकरण 'प्रिज्म' इस्तेमाल करने में भारत चौथे नंबर पर है.

ऑल्टमैन ने कहा, "एआई के लाभ बढ़ाने के लिए पहुंच, उपयोग और क्षमता तीनों पर ध्यान देना जरूरी है. पहुंच का मतलब है कि लोग और संस्थान एआई का पूरी तरह लाभ उठा सकें. उपयोग का मतलब है कि एआई को स्कूलों, कार्यस्थलों और सार्वजनिक सेवाओं में प्रभावी रूप से लागू किया जाए और क्षमता का मतलब है कि लोगों को एआई का सही उपयोग करने की योग्यता और आत्मविश्वास दिया जाए, जिससे वे तेजी से सीख सकें.