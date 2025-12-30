ETV Bharat / business

30 हजार की सैलरी वाले भी बन सकते हैं करोड़पति! जानिए पूरा कैलकुलेशन

हैदराबाद: अधिकतर लोग जिंदगी में एक बार करोड़पति बनने का सपना जरूर देखते हैं. हालांकि कुछ लोग मेहनत और सही निवेश से इस सपने को पूरा कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर का यह सपना अधूरा रह जाता है. अब सवाल यह है कि क्या छोटे निवेश से भी करोड़पति बनना संभव है? वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि SIP (Systematic Investment Plan) के जरिए यह सपना सच किया जा सकता है.

SIP के जरिए छोटे निवेश से बड़ा लाभ

अगर आपकी मासिक सैलरी ₹30,000 है, तो भी आप SIP के जरिए करोड़पति बन सकते हैं. इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी सैलरी का 20–30 प्रतिशत हिस्सा हर महीने निवेश करें और धैर्य रखें.

उदाहरण के तौर पर, अगर आप हर महीने ₹6,000 इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं और आपको औसतन 12% सालाना रिटर्न मिलता है, तो लगभग 25 साल में आपका फंड 1 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. इस दौरान आपकी कुल निवेश राशि करीब 18 लाख रुपये होगी. शेष राशि का निर्माण कम्पाउंडिंग के जरिए होगा.

SIP के फायदे