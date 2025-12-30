ETV Bharat / business

30 हजार की सैलरी वाले भी बन सकते हैं करोड़पति! जानिए पूरा कैलकुलेशन

30,000 रुपये सैलरी होने पर भी SIP में 20-30% नियमित निवेश करके 25 साल में करोड़पति बनना संभव है, कम्पाउंडिंग से बड़ा लाभ मिलता है.

सांकेतिक फोटो (getty image)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 30, 2025 at 2:43 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: अधिकतर लोग जिंदगी में एक बार करोड़पति बनने का सपना जरूर देखते हैं. हालांकि कुछ लोग मेहनत और सही निवेश से इस सपने को पूरा कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर का यह सपना अधूरा रह जाता है. अब सवाल यह है कि क्या छोटे निवेश से भी करोड़पति बनना संभव है? वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि SIP (Systematic Investment Plan) के जरिए यह सपना सच किया जा सकता है.

SIP के जरिए छोटे निवेश से बड़ा लाभ
अगर आपकी मासिक सैलरी ₹30,000 है, तो भी आप SIP के जरिए करोड़पति बन सकते हैं. इसके लिए जरूरी है कि आप अपनी सैलरी का 20–30 प्रतिशत हिस्सा हर महीने निवेश करें और धैर्य रखें.

उदाहरण के तौर पर, अगर आप हर महीने ₹6,000 इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP करते हैं और आपको औसतन 12% सालाना रिटर्न मिलता है, तो लगभग 25 साल में आपका फंड 1 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है. इस दौरान आपकी कुल निवेश राशि करीब 18 लाख रुपये होगी. शेष राशि का निर्माण कम्पाउंडिंग के जरिए होगा.

SIP के फायदे

  • नियमित बचत की आदत: SIP से निवेश की नियमित आदत बनती है.
  • कम्पाउंडिंग का लाभ: समय के साथ छोटी रकम भी बड़ी राशि में बदल सकती है.
  • मार्केट टाइमिंग की चिंता नहीं: SIP में निवेश औसत लागत पर होता है, इसलिए मार्केट के उतार-चढ़ाव का असर कम होता है.
  • छोटी रकम से शुरुआत: केवल ₹500–₹1,000 से भी निवेश शुरू किया जा सकता है.
  • लिक्विडिटी: जरूरत पड़ने पर निवेशित राशि निकाली जा सकती है.
  • जोखिम प्रबंधन: लंबे समय तक इक्विटी SIP में निवेश करने से जोखिम कम होता है.

SIP के नुकसान

  • हर महीने निवेश करना जरूरी होता है, इसलिए लचीलापन कम होता है.
  • जल्दी पैसा निकालने पर कम्पाउंडिंग का लाभ कम हो जाता है.
  • अगर मार्केट लंबे समय तक गिरता रहे, तो रिटर्न प्रभावित हो सकते हैं.
  • छोटी रकम से शुरुआत करने पर करोड़पति बनने में लंबा समय लग सकता है.
  • शॉर्ट टर्म में इक्विटी SIP अस्थिर हो सकता है.

SIP एक सरल और प्रभावी तरीका है, जो मेहनत और नियमित निवेश के साथ करोड़पति बनने का सपना पूरा कर सकता है. इसके लिए सबसे जरूरी है समय, धैर्य और अनुशासन. विशेषज्ञों का मानना है कि छोटा निवेश, लंबे समय तक सही दिशा में करने से बड़े परिणाम मिलते हैं, और यह आम लोगों के लिए सबसे भरोसेमंद वित्तीय साधन बन गया है.

संपादक की पसंद

