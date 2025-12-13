सैलरी हाइक के बावजूद जेब खाली? जानिए कैसे lifestyle inflation खा रही है आपकी कमाई

ETV Bharat / business

सांकेतिक फोटो (GETTY IMAGE)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 13, 2025 at 2:54 PM IST

3 Min Read
हैदराबाद: क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? महीने की पहली तारीख को सैलरी क्रेडिट होने का मैसेज आते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. लगता है कि इस बार कुछ पैसे जरूर बचेंगे. लेकिन 15–20 तारीख आते-आते हालात फिर वही हो जाते हैं. महीना खत्म होने तक जेब लगभग खाली हो जाती है और अगली सैलरी का इंतजार शुरू हो जाता है.

अगर आपकी सैलरी हाल ही में बढ़ी है, या पिछले कुछ सालों में आपकी आमदनी काफी अच्छी हो गई है, और फिर भी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं दिख रहा, तो आप अकेले नहीं हैं. इसका कारण है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन. यह एक ऐसा चुपचाप काम करने वाला दुश्मन है जो आपकी बढ़ती कमाई को धीरे-धीरे खत्म कर देता है.

लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्या है?
सीधे शब्दों में, जब आपकी आय बढ़ती है और साथ ही जीवनशैली और खर्च भी उसी रफ्तार या उससे तेज़ रफ्तार से बढ़ जाते हैं, तो इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं.

उदाहरण के तौर पर, पहली नौकरी के समय आप कम खर्च में रहते थे – किराए का घर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, घर का खाना. लेकिन जैसे ही सैलरी बढ़ती है, लाइफस्टाइल भी अपग्रेड हो जाता है – महंगा फोन, कार की EMI, बड़ा फ्लैट, शॉपिंग और कैफे. जरूरतें नहीं, “चाहतें” बढ़ने लगती हैं.

कैसे फंसाता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन?

  • “मैं डिजर्व करता हूं” वाली सोच: हाइक मिलने के बाद खुद को महंगी चीजें गिफ्ट करना.
  • सोशल प्रेशर: दोस्तों या सहकर्मियों के नए iPhone, गहने या कार देखकर खर्च बढ़ना.
  • आसान क्रेडिट: BNPL, EMI और क्रेडिट कार्ड से महंगी चीजें खरीदना आसान.

रियल-लाइफ उदाहरण

  • हाइक से पहले: सैलरी ₹50,000, खर्च ₹45,000, बचत ₹5,000
  • हाइक के बाद (लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के साथ): सैलरी ₹80,000, खर्च ₹75,000, बचत सिर्फ ₹5,000

यह स्पष्ट करता है कि कमाई बढ़ने के बावजूद बचत कम हो गई, यही लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का खतरनाक असर है.

क्यों खतरनाक है?

  • बचत कम हो जाती है
  • इमरजेंसी फंड नहीं बन पाता
  • लोन और EMI का बोझ बढ़ जाता है
  • भविष्य के लक्ष्य जैसे घर या रिटायरमेंट दूर हो जाते हैं
  • वित्तीय तनाव बढ़ जाता है

कैसे बचें लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से?

  • बजट बनाएं और फॉलो करें: 50/30/20 नियम अपनाएं – 50% जरूरत, 30% चाहत, 20% बचत/निवेश.
  • पहले बचत करें, फिर खर्च: सैलरी आते ही 20–30% SIP या निवेश में डालें.
  • हाइक का हिस्सा निवेश करें: कम से कम 50% हाइक डायरेक्ट निवेश करें.
  • लक्ष्य तय करें: वित्तीय लक्ष्य होने पर अनावश्यक खर्च अपने आप कम हो जाते हैं.
  • महंगी खरीदारी में 24 घंटे का इंतजार करें: अक्सर क्रेविंग खुद ही खत्म हो जाती है.

सैलरी बढ़ने के बावजूद अगर बचत घट रही है, तो यह लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का संकेत है. बजट, निवेश और खर्च पर नियंत्रण ही इस चुपचाप काम करने वाले दुश्मन से बचने का तरीका है.

