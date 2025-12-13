ETV Bharat / business

सैलरी हाइक के बावजूद जेब खाली? जानिए कैसे lifestyle inflation खा रही है आपकी कमाई

हैदराबाद: क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? महीने की पहली तारीख को सैलरी क्रेडिट होने का मैसेज आते ही चेहरे पर मुस्कान आ जाती है. लगता है कि इस बार कुछ पैसे जरूर बचेंगे. लेकिन 15–20 तारीख आते-आते हालात फिर वही हो जाते हैं. महीना खत्म होने तक जेब लगभग खाली हो जाती है और अगली सैलरी का इंतजार शुरू हो जाता है.

अगर आपकी सैलरी हाल ही में बढ़ी है, या पिछले कुछ सालों में आपकी आमदनी काफी अच्छी हो गई है, और फिर भी आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं दिख रहा, तो आप अकेले नहीं हैं. इसका कारण है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन. यह एक ऐसा चुपचाप काम करने वाला दुश्मन है जो आपकी बढ़ती कमाई को धीरे-धीरे खत्म कर देता है.

लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्या है?

सीधे शब्दों में, जब आपकी आय बढ़ती है और साथ ही जीवनशैली और खर्च भी उसी रफ्तार या उससे तेज़ रफ्तार से बढ़ जाते हैं, तो इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं.

उदाहरण के तौर पर, पहली नौकरी के समय आप कम खर्च में रहते थे – किराए का घर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, घर का खाना. लेकिन जैसे ही सैलरी बढ़ती है, लाइफस्टाइल भी अपग्रेड हो जाता है – महंगा फोन, कार की EMI, बड़ा फ्लैट, शॉपिंग और कैफे. जरूरतें नहीं, “चाहतें” बढ़ने लगती हैं.

कैसे फंसाता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन?