निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 10% तक बढ़ सकती है तनख्वाह!

सांकेतिक फोटो ( getty image )

नई दिल्ली: नए साल में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए तनख्वाह बढ़ोतरी की खुशखबरी सामने आई है. ग्लोबल कंसल्टेंसी कंपनी Mercer की Salary Survey Report 2026 के अनुसार, भारत में कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 9 प्रतिशत तक वृद्धि होने की संभावना है. हालांकि, यह बढ़ोतरी विभिन्न उद्योगों और सेक्टरों में अलग-अलग होगी. कौन से सेक्टर में होगी सबसे ज्यादा बढ़ोतरी

Mercer की रिपोर्ट के अनुसार, हाई टेक सेक्टर और ऑटो इंडस्ट्री में सबसे अधिक सैलरी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. हाई टेक सेक्टर में कर्मचारियों की सैलरी में 9.3 प्रतिशत, जबकि ऑटो इंडस्ट्री में 9.5 प्रतिशत तक वृद्धि होने की संभावना है. इसके अलावा, आईटी (IT), ITES और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) में काम करने वाले कर्मचारियों को भी अच्छी सैलरी बढ़ोतरी मिल सकती है. अन्य सेक्टर्स की अनुमानित बढ़ोतरी

ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विस कंपनी Aon की Annual Salary Increase and Turnover Survey 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार, नए साल में कर्मचारियों की सैलरी में 9 से 10 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है. रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां: 10.9 प्रतिशत

NBFCs: 10 प्रतिशत

ऑटोमोबाइल और व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग: 9.6 प्रतिशत

इंजीनियरिंग डिजाइन सर्विसेज: 9.7 प्रतिशत

इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग: 9.2 प्रतिशत

रिटेल और लाइफ साइंसेज: 9.6 प्रतिशत