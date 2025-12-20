निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 10% तक बढ़ सकती है तनख्वाह!
2026 में निजी क्षेत्र कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 9 प्रतिशत बढ़ोतरी, हाई टेक और ऑटो उद्योग में सबसे अधिक वृद्धि की संभावना.
Published : December 20, 2025 at 1:13 PM IST
नई दिल्ली: नए साल में निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए तनख्वाह बढ़ोतरी की खुशखबरी सामने आई है. ग्लोबल कंसल्टेंसी कंपनी Mercer की Salary Survey Report 2026 के अनुसार, भारत में कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 9 प्रतिशत तक वृद्धि होने की संभावना है. हालांकि, यह बढ़ोतरी विभिन्न उद्योगों और सेक्टरों में अलग-अलग होगी.
कौन से सेक्टर में होगी सबसे ज्यादा बढ़ोतरी
Mercer की रिपोर्ट के अनुसार, हाई टेक सेक्टर और ऑटो इंडस्ट्री में सबसे अधिक सैलरी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. हाई टेक सेक्टर में कर्मचारियों की सैलरी में 9.3 प्रतिशत, जबकि ऑटो इंडस्ट्री में 9.5 प्रतिशत तक वृद्धि होने की संभावना है. इसके अलावा, आईटी (IT), ITES और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स (GCC) में काम करने वाले कर्मचारियों को भी अच्छी सैलरी बढ़ोतरी मिल सकती है.
अन्य सेक्टर्स की अनुमानित बढ़ोतरी
ग्लोबल प्रोफेशनल सर्विस कंपनी Aon की Annual Salary Increase and Turnover Survey 2025-26 रिपोर्ट के अनुसार, नए साल में कर्मचारियों की सैलरी में 9 से 10 प्रतिशत तक वृद्धि हो सकती है.
- रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां: 10.9 प्रतिशत
- NBFCs: 10 प्रतिशत
- ऑटोमोबाइल और व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग: 9.6 प्रतिशत
- इंजीनियरिंग डिजाइन सर्विसेज: 9.7 प्रतिशत
- इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग: 9.2 प्रतिशत
- रिटेल और लाइफ साइंसेज: 9.6 प्रतिशत
कम वृद्धि वाले सेक्टर
कुछ सेक्टरों में सैलरी बढ़ोतरी अपेक्षाकृत कम रहेगी. बैंकिंग सेक्टर में वृद्धि 8.8 प्रतिशत, जबकि टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग और सर्विसेज सेक्टर में सबसे कम 6.8 प्रतिशत तक रहने की संभावना है.
विशेषज्ञों की राय
विशेषज्ञों का कहना है कि 2026 में यह साल कर्मचारियों के लिए तनख्वाह बढ़ोतरी का साल साबित हो सकता है. उच्च तकनीक, ऑटो और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी सबसे अधिक लाभान्वित होंगे. वहीं, बैंकिंग और टेक्नोलॉजी सर्विसेज सेक्टर में थोड़ी कम बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.
विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि इस बढ़ोतरी से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, कंपनियों में प्रतिस्पर्धा बनी रहेगी और योग्य प्रतिभाओं को बनाए रखने में मदद मिलेगी. कुल मिलाकर, 2026 में कर्मचारी अपनी मेहनत का उचित फल पा सकते हैं और निजी क्षेत्र में काम करने वाले अधिकांश लोग तनख्वाह में सुधार और बेहतर अवसरों का फायदा उठाने के लिए तैयार हैं.
