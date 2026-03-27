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मिडिल ईस्ट तनाव के बीच सुरक्षित हैं भारतीय नाविक; सरकार का दावा—नहीं बढ़ेंगे ईंधन के दाम

नई दिल्ली: मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने देश की ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री मार्गों की स्थिति पर स्थिति स्पष्ट की है. पेट्रोलियम और शिपिंग मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने आज साझा किया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बावजूद भारत में ईंधन की कोई कमी नहीं है और समुद्री मार्ग पूरी तरह सुरक्षित हैं.

पेट्रोल-डीजल और गैस की आपूर्ति सुरक्षित

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने जानकारी दी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें $70 से बढ़कर $100 प्रति बैरल के पार पहुँच गई हैं, लेकिन भारत सरकार ने घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं होने दी है.

उन्होंने स्पष्ट किया, "सोशल मीडिया पर ईंधन की कमी को लेकर चल रही खबरें महज अफवाहें हैं. हमारे पास अगले दो महीनों के लिए कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है. हमारी रिफाइनरियां अपनी पूरी क्षमता से अधिक पर काम कर रही हैं और घरेलू एलपीजी (LPG) उत्पादन में लगभग 40% की वृद्धि दर्ज की गई है."

एलपीजी वितरण और प्राथमिकता

चूंकि भारत अपनी एलपीजी जरूरतों का 90% हिस्सा 'हॉर्मुज जलडमरूमध्य' के रास्ते आयात करता है, सरकार ने आपूर्ति के लिए एक विशेष रणनीति अपनाई है: