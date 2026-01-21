भारत बना रूस का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर: पीएम मिखाइल मिशुस्टिन
रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन ने भारत को रूस का दूसरा बड़ा भागीदार बताया; द्विपक्षीय व्यापार $68.7B पहुंचा और 85% स्थानीय मुद्रा में हुआ.
Published : January 21, 2026 at 10:33 AM IST
मॉस्को: रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन ने मंगलवार को कहा कि भारत रूस के शीर्ष विदेशी व्यापारिक साझेदारों में शामिल हो गया है. पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद रूस द्वारा अपनी ऊर्जा आपूर्ति को मित्र देशों की ओर मोड़ने के चलते भारत के साथ व्यापार में तेज वृद्धि दर्ज की गई है.
मिशुस्तिन के अनुसार, रूस के कुल व्यापार कारोबार में मित्र देशों की हिस्सेदारी ऐतिहासिक रूप से बढ़कर 86 प्रतिशत तक पहुंच गई है. चीन, बेलारूस, भारत और कजाखस्तान के साथ व्यापार में खास तौर पर उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखी गई है.
वित्त वर्ष 2024–25 में भारत और रूस के बीच कुल द्विपक्षीय व्यापार लगभग 68.7 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है. यह वर्ष 2021 में करीब 13 अरब डॉलर था. इस तरह चार वर्षों में भारत-रूस व्यापार में लगभग पांच से छह गुना वृद्धि हुई है.
दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को 100 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य तय किया है. यह साझेदारी अब केवल ऊर्जा तक सीमित नहीं रही, बल्कि फार्मास्यूटिकल्स, रक्षा, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों में भी तेजी से विस्तार कर रही है.
विदेशी आर्थिक गतिविधियों के विकास पर आयोजित एक रणनीतिक बैठक में मिशुस्तिन ने कहा कि वर्ष 2025 तक मित्र देशों को आपूर्ति का लक्ष्य पहले ही पार कर लिया गया है. उन्होंने कहा कि रूस ने अभूतपूर्व बाहरी दबाव और पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद खुद को तेजी से ढालने की क्षमता दिखाई है.
उन्होंने बताया कि रूस ने अपनी ऊर्जा आपूर्ति का बड़ा हिस्सा मित्र देशों की ओर स्थानांतरित किया है, हालांकि इस क्षेत्र के कुछ हिस्सों में लचीलापन सीमित है और आपूर्ति मोड़ने में समय व लागत दोनों अधिक लगते हैं.
मिशुस्तिन के अनुसार, पिछले तीन वर्षों में तथाकथित “बैकबोन” देशों की हिस्सेदारी दोगुनी होकर 2025 की पहली छमाही में 80 प्रतिशत तक पहुंच गई है. उन्होंने यह भी कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में ताकत का संतुलन तेजी से बदल रहा है.
रूस के प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक दक्षिण और पूर्वी देशों, विशेष रूप से ब्रिक्स देशों की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है, जबकि जी-7 देशों की हिस्सेदारी घट रही है. इसके साथ ही रूस ने व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग को भी तेजी से बढ़ाया है. जनवरी से अक्टूबर के बीच सभी देशों के साथ व्यापार में राष्ट्रीय मुद्राओं की हिस्सेदारी 85 प्रतिशत तक पहुंच गई है. इनमें से आधे से अधिक लेनदेन रूबल में किए गए हैं.
मिशुस्तिन ने कहा कि यह आंकड़ा पहले तय किए गए 70 प्रतिशत के लक्ष्य से भी काफी आगे है और इससे रूस की आर्थिक रणनीति की सफलता स्पष्ट होती है.
