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पश्चिम एशिया संकट के बीच रूस का बड़ा कदम, भारत को कच्चे तेल और LNG की सप्लाई बढ़ाने का दिया प्रस्ताव

पश्चिम एशिया संकट के बीच रूस ने भारत को कच्चे तेल और एलएनजी की सप्लाई बढ़ाने का प्रस्ताव देकर ऊर्जा सुरक्षा का भरोसा दिया.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में रूस के फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन डेनिस मंटुरोव के साथ एक मीटिंग के दौरान. (PTI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 3, 2026 at 5:08 PM IST

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नई दिल्ली: पश्चिम एशिया (मिडल ईस्ट) में जारी तनाव और युद्ध के हालातों ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी उथल-पुथल मचा दी है. इस संकट के बीच रूस ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव ने अपनी भारत यात्रा के दौरान प्रस्ताव दिया है कि रूस भारत को कच्चे तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) की आपूर्ति को और अधिक विस्तार देने के लिए पूरी तरह तैयार है.

उच्च स्तरीय बैठकों में ऊर्जा सुरक्षा पर जोर
गुरुवार को रूसी उप प्रधानमंत्री मंतुरोव ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ महत्वपूर्ण बैठकें कीं. इन बैठकों का मुख्य केंद्र द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और विशेष रूप से तेल और गैस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना था. मंतुरोव ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की.

रूसी पक्ष की ओर से जारी बयान में कहा गया कि रूसी कंपनियों के पास भारतीय बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए तेल और एलएनजी की आपूर्ति को "लगातार और तेजी से बढ़ाने" की पूरी क्षमता है.

होर्मुज जलडमरूमध्य का संकट
यह प्रस्ताव ऐसे समय में आया है जब ईरान द्वारा 'होर्मुज जलडमरूमध्य' को लगभग अवरुद्ध कर दिए जाने के कारण वैश्विक तेल और गैस की कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है. यह समुद्री मार्ग दुनिया के कुल तेल और एलएनजी व्यापार का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा संभालता है. भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा पश्चिम एशियाई देशों से आयात करता है, लेकिन मौजूदा संकट ने आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर दिया है.

भारत के लिए रूस क्यों है महत्वपूर्ण?
पिछले दो वर्षों में रूस भारत के लिए कच्चे तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है. अब एलएनजी की आपूर्ति बढ़ाने का प्रस्ताव भारत के लिए रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है. इससे न केवल भारत को रियायती दरों पर ऊर्जा संसाधन मिल सकते हैं, बल्कि खाड़ी देशों पर अत्यधिक निर्भरता भी कम होगी.

विशेषज्ञों का मानना है कि रूस का यह कदम भारत के साथ उसके पुराने और भरोसेमंद रिश्तों को और मजबूती प्रदान करेगा. जहां एक ओर पश्चिम एशिया के हालात अस्थिर बने हुए हैं, वहीं रूस और भारत के बीच यह ऊर्जा साझेदारी भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक झटकों से बचाने में एक सुरक्षा कवच का काम करेगी.

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