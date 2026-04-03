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पश्चिम एशिया संकट के बीच रूस का बड़ा कदम, भारत को कच्चे तेल और LNG की सप्लाई बढ़ाने का दिया प्रस्ताव

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में रूस के फर्स्ट डिप्टी चेयरमैन डेनिस मंटुरोव के साथ एक मीटिंग के दौरान. ( PTI )

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया (मिडल ईस्ट) में जारी तनाव और युद्ध के हालातों ने वैश्विक ऊर्जा बाजार में भारी उथल-पुथल मचा दी है. इस संकट के बीच रूस ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. रूस के प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंतुरोव ने अपनी भारत यात्रा के दौरान प्रस्ताव दिया है कि रूस भारत को कच्चे तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) की आपूर्ति को और अधिक विस्तार देने के लिए पूरी तरह तैयार है. उच्च स्तरीय बैठकों में ऊर्जा सुरक्षा पर जोर

गुरुवार को रूसी उप प्रधानमंत्री मंतुरोव ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ महत्वपूर्ण बैठकें कीं. इन बैठकों का मुख्य केंद्र द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और विशेष रूप से तेल और गैस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना था. मंतुरोव ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की. रूसी पक्ष की ओर से जारी बयान में कहा गया कि रूसी कंपनियों के पास भारतीय बाजार की जरूरतों को पूरा करने के लिए तेल और एलएनजी की आपूर्ति को "लगातार और तेजी से बढ़ाने" की पूरी क्षमता है.