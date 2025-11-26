ETV Bharat / business

Special: RBI के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव की टूक - 2047 का विकसित भारत चाहिए तो ग्रोथ रेट 7-8% और अच्छी क्वॉलिटी की नौकरियां जरूरी

‘ईनाडु-ETV भारत’ से RBI के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव ने कहाकि रुपये की वैल्यू चिंता की बात नहीं. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से सस्टेनेबल डेवलपमेंट जरूरी.

D Subbarao
RBI के पूर्व गवर्नर डी सुब्बाराव. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 26, 2025 at 2:43 PM IST

अमरावती: ‘इंडियन इकॉनमी कितनी भी बढ़ी हो, जरूरी यह है कि इसका फायदा सब तक पहुंच रहा है या नहीं. उन फायदों को सब तक पहुंचाने के लिए, सबके लिए अच्छी जॉब्स होनी चाहिए. डॉलर के मुकाबले रुपये की वैल्यू चिंता की बात नहीं है. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ना चाहिए. यह जितनी जल्दी हो, उतना अच्छा है.’ रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर दुव्वुरी सुब्बाराव ने ये बातें कहीं. उन्होंने मंगलवार को विजयवाड़ा में सिद्धार्थ एकेडमी आने के बाद ईनाडु-ETV भारत से बात की. उन्होंने रेपो रेट, महंगाई, ग्रोथ और दूसरे मुद्दों पर सवालों के जवाब दिए.

पहले कहा गया था कि देश की इकॉनमी 2028-29 तक $5 ट्रिलियन तक बढ़ जाएगी. हम पहले ही $4 ट्रिलियन तक पहुंच चुके हैं. क्या हम एक साल पहले $5 ट्रिलियन तक पहुंचेंगे? यह बाद में होता है या नहीं, यह जरूरी नहीं है. हम उस लेवल तक कैसे पहुंचें.. क्या उस ग्रोथ का फायदा सभी लोगों तक पहुंच रहा है.. या सिर्फ कुछ लोगों तक? जरूरी बात यह है कि हम उस लेवल तक कैसे पहुंचे.

पिछले 5 या 6 सालों से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में कमी आई है. ग्रोथ रेट सरकारी खर्च और एक्सपोर्ट की वजह से आ रही है. ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का आना जरूरी है. वे जितना आना चाहिए उतना नहीं आ रहे हैं. कई लोग इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हैं. हमें लगता है कि विदेशी इन्वेस्टमेंट भी आएगा. वे जितनी जल्दी आएंगे, उतना अच्छा होगा.

RBI की दो मुख्य जिम्मेदारियां हैं. इन्फ्लेशन अभी कम है, साथ ही यह पक्का करना है कि यह स्टेबल रहे, और ग्रोथ ज़्यादा हो. RBI का रेपो रेट 5.5% है, और रियल टाइम में 4.5% है. यह थोड़ा ज़्यादा लगता है. इन्फ्लेशन कम है, सभी को लगता है कि ग्रोथ बढ़ाने के लिए इंटरेस्ट रेट कम करना अच्छा होगा. लेकिन कई दूसरे फैक्टर्स का भी इस पर असर पड़ता है. RBI को उन सभी का ध्यान रखना होता है. यह इंटरनेशनल टैरिफ, अनिश्चितताओं, ग्रोथ रेट और कई दूसरे फैक्टर्स से जुड़ा है.

उन्होंने कहा, 'डॉलर के मुकाबले रुपये की वैल्यू उतनी चिंता की बात नहीं है. करंट अकाउंट डेफिसिट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच का अंतर, विदेशी लोन और इन्वेस्टमेंट, ये सभी रुपये के एक्सचेंज रेट पर असर डालते हैं. मेरी राय में, अगर रुपये की कीमत में उतार-चढ़ाव होता रहे तो यह बेहतर है. मुझे नहीं लगता कि यह चिंता की बात है.'

डी सुब्बाराव ने कहा, 'हम कह रहे हैं कि हम एक तेजी से बढ़ती बड़ी इकॉनमी हैं. अगर हमें 2047 तक एक डेवलप्ड इंडिया चाहिए, तो ग्रोथ रेट 7-8% होनी चाहिए. ग्रोथ बढ़ाने के साथ-साथ, हमें यह भी पक्का करना चाहिए कि इसका फायदा सभी तक पहुंचे. सबसे जरूरी बात, अच्छी क्वॉलिटी की नौकरियां बननी चाहिए.'

