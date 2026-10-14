रुपये में जोरदार रिकवरी: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 44 पैसे उछलकर 94.92 के स्तर पर पहुंचा
बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, रुपये की इस रिकवरी के पीछे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वो कड़े कदम हैं
Published : October 14, 2026 at 10:56 AM IST
मुंबई: भारतीय रुपये में बुधवार को शुरुआती कारोबार में बड़ी मजबूती देखने को मिली है. अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 44 पैसे मजबूत होकर 94.92 के स्तर पर पहुंच गया. बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, रुपये की इस रिकवरी के पीछे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के वो कड़े कदम हैं, जो उसने डॉलर की मांग को कम करने और करेंसी बाजार में सट्टेबाजी को रोकने के लिए उठाए हैं.
फॉरेक्स ट्रेडर्स का कहना है कि USD/INR पेयर पिछले तीन कारोबारी सत्रों में करीब 2 फीसदी मजबूत हुआ है. बुधवार को बाजार खुलते ही रुपया बढ़त के साथ 95.05 पर ओपन हुआ और देखते ही देखते 94.92 के स्तर पर आ गया. यह पिछले बंद भाव के मुकाबले 44 पैसे की बड़ी बढ़त है. इससे पहले मंगलवार को भी रुपया लगातार तीसरे दिन मजबूत होकर 95.36 पर बंद हुआ था.
RBI के इन 3 बड़े फैसलों से पलटी बाजी
रुपये की गिरावट को थामने के लिए केंद्रीय बैंक ने हाल ही में कई बड़े ऐलान किए हैं, जिनका असर अब बाजार पर दिख रहा है:
- तेल कंपनियों के लिए स्पेशल विंडो: RBI ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए डॉलर की खरीद का एक अलग रास्ता तैयार किया है. इससे आम हाजिर बाजार पर डॉलर का दबाव कम हो गया है.
- सट्टेबाजी पर लगाम: फॉरेक्स डेरिवेटिव्स ट्रेड के नियमों को काफी सख्त कर दिया गया है, ताकि रुपये के खिलाफ होने वाली सट्टेबाजी को रोका जा सके.
- बैंकों के लिए नया नियम: अब अगर कोई 20 लाख डॉलर से ज्यादा की डॉलर खरीद करता है, तो बैंकों को उसके लिए 20 फीसदी रिजर्व बनाए रखना अनिवार्य होगा.
वित्त मंत्री का बयान: घरेलू मोर्चे पर अर्थव्यवस्था मजबूत
इस बीच, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पिछले डेढ़ साल में रुपये में काफी गिरावट आई है, लेकिन रिजर्व बैंक करेंसी में ज्यादा उतार-चढ़ाव को रोकने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है. उन्होंने भरोसा जताया कि देश के आर्थिक हालात पूरी तरह मजबूत हैं और रुपये में आ रही अस्थिरता की असली वजह वैश्विक और बाहरी चुनौतियां हैं.
वैश्विक बाजारों का हाल
अंतरराष्ट्रीय बाजार की बात करें तो छह प्रमुख करेंसी के मुकाबले डॉलर की मजबूती को दिखाने वाला डॉलर इंडेक्स 0.06% गिरकर 102.11 पर आ गया है. हालांकि, कच्चा तेल 0.57% की बढ़त के साथ 106.29 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है, जो आने वाले समय में रुपये की बढ़त पर थोड़ा दबाव बना सकता है. घरेलू शेयर बाजार में आज सुबह हल्की सुस्ती रही; सेंसेक्स 32 अंक गिरकर 73,000.82 और निफ्टी 32 अंक फिसलकर 22,688.75 पर ट्रेड करता दिखा.
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