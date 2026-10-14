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रुपये में जोरदार रिकवरी: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 44 पैसे उछलकर 94.92 के स्तर पर पहुंचा

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय रुपये में बुधवार को शुरुआती कारोबार में बड़ी मजबूती देखने को मिली है. अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 44 पैसे मजबूत होकर 94.92 के स्तर पर पहुंच गया. बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, रुपये की इस रिकवरी के पीछे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के वो कड़े कदम हैं, जो उसने डॉलर की मांग को कम करने और करेंसी बाजार में सट्टेबाजी को रोकने के लिए उठाए हैं.

फॉरेक्स ट्रेडर्स का कहना है कि USD/INR पेयर पिछले तीन कारोबारी सत्रों में करीब 2 फीसदी मजबूत हुआ है. बुधवार को बाजार खुलते ही रुपया बढ़त के साथ 95.05 पर ओपन हुआ और देखते ही देखते 94.92 के स्तर पर आ गया. यह पिछले बंद भाव के मुकाबले 44 पैसे की बड़ी बढ़त है. इससे पहले मंगलवार को भी रुपया लगातार तीसरे दिन मजबूत होकर 95.36 पर बंद हुआ था.

RBI के इन 3 बड़े फैसलों से पलटी बाजी

रुपये की गिरावट को थामने के लिए केंद्रीय बैंक ने हाल ही में कई बड़े ऐलान किए हैं, जिनका असर अब बाजार पर दिख रहा है: तेल कंपनियों के लिए स्पेशल विंडो: RBI ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए डॉलर की खरीद का एक अलग रास्ता तैयार किया है. इससे आम हाजिर बाजार पर डॉलर का दबाव कम हो गया है.

RBI ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए डॉलर की खरीद का एक अलग रास्ता तैयार किया है. इससे आम हाजिर बाजार पर डॉलर का दबाव कम हो गया है. सट्टेबाजी पर लगाम: फॉरेक्स डेरिवेटिव्स ट्रेड के नियमों को काफी सख्त कर दिया गया है, ताकि रुपये के खिलाफ होने वाली सट्टेबाजी को रोका जा सके.

फॉरेक्स डेरिवेटिव्स ट्रेड के नियमों को काफी सख्त कर दिया गया है, ताकि रुपये के खिलाफ होने वाली सट्टेबाजी को रोका जा सके. बैंकों के लिए नया नियम: अब अगर कोई 20 लाख डॉलर से ज्यादा की डॉलर खरीद करता है, तो बैंकों को उसके लिए 20 फीसदी रिजर्व बनाए रखना अनिवार्य होगा.