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अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसले के बाद संभला भारतीय रुपया, डॉलर के मुकाबले 11 पैसे की मजबूती

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतिगत घोषणा के बाद आज घरेलू मुद्रा बाजार में भारतीय रुपये में तेजी देखने को मिली है. शुरुआती कारोबार में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 11 पैसे मजबूत होकर 95.17 के स्तर पर पहुंच गया. अमेरिकी केंद्रीय बैंक के फैसले से वैश्विक बाजार में डॉलर पर थोड़ा दबाव बना है, जिससे रुपये समेत अन्य उभरते बाजारों की मुद्राओं को सपोर्ट मिला.

पॉलिसी का बाजार पर असर

अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने अपनी बैठक में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है और इसे उम्मीद के मुताबिक 3.75% से 4.00% की सीमा पर बरकरार रखा है. इस फैसले के बाद विदेशी मुद्रा व्यापारियों का कहना है कि मार्केट में डॉलर को लेकर रुख थोड़ा नकारात्मक हुआ, जिसका सीधा फायदा भारतीय रुपये को मिला.

इंटरबैंक फॉरेक्स मार्केट में आज रुपया 95.20 पर खुला था. इसके बाद इसने और मजबूती दिखाई और बुधवार के बंद स्तर 95.28 के मुकाबले 11 पैसे की बढ़त दर्ज करते हुए 95.17 के स्तर को छू लिया. क्रूड ऑयल और अमेरिकी यील्ड की चुनौती

बाजार विशेषज्ञों के मुताबिक, रुपये के सामने अभी भी कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं. कच्चे तेल की ऊंची कीमतें और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में मजबूती रुपये की रफ्तार पर थोड़ा ब्रेक लगा सकती हैं. फिलहाल अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड 1.03 फीसदी की गिरावट के साथ 114.13 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है. वहीं, डॉलर की मजबूती को मापने वाला डॉलर इंडेक्स भी 0.04% गिरकर 102.15 के स्तर पर आ गया है.