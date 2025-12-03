US डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे निचले स्तर पर, इंट्रा-डे में 90.25 तक गिरी इंडियन करेंसी
बुधवार को इंट्रा-डे सेशन में रुपया अपने पिछले बंद भाव से 29 पैसे गिरकर 90.25 के नए निचले स्तर पर आ गया.
Published : December 3, 2025 at 2:23 PM IST
मुंबई: FII की निकासी और बैंकों की लगातार डॉलर की खरीदारी के बीच बुधवार को इंट्रा-डे सेशन में रुपया अपने पिछले बंद भाव से 29 पैसे गिरकर 90.25 के नए निचले स्तर पर आ गया.
फॉरेक्स ट्रेडर्स के अनुसार, घरेलू इक्विटी मार्केट में गिरावट और भारत-US ट्रेड डील न होने से लोकल यूनिट पर और दबाव पड़ा.
इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज में, रुपया ग्रीनबैक के मुकाबले 89.96 पर खुला और अपने पिछले बंद भाव से 29 पैसे गिरकर 90.25 के अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया.
मंगलवार को, रुपया US डॉलर के मुकाबले 43 पैसे गिरकर 89.96 के अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ. इसका मुख्य कारण सट्टेबाजों की लगातार शॉर्ट-कवरिंग और अमेरिकी करेंसी के लिए इंपोर्टर्स की लगातार मांग थी.
LKP सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी के VP रिसर्च एनालिस्ट, जतीन त्रिवेदी ने कहा, "भारत-US ट्रेड डील पक्की न होने और टाइमलाइन में बार-बार देरी के दबाव में रुपया पहली बार 90 के लेवल से नीचे चला गया. मार्केट अब बड़े भरोसे के बजाय पक्के आंकड़े चाहते हैं, जिससे पिछले कुछ हफ्तों में रुपये में बिकवाली तेज हुई है."
उन्होंने कहा, "मेटल और बुलियन की रिकॉर्ड-ऊंची कीमतों ने भारत के इंपोर्ट बिल को और खराब कर दिया है, जबकि US के भारी टैरिफ एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस पर दबाव डाल रहे हैं."
फिनरेक्स ट्रेजरी एडवाइजर्स LLP के ट्रेजरी हेड और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनिल कुमार भंसाली ने कहा, "भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) एक्सपोर्टर्स की मदद करना चाहते हैं और पिछले कुछ दिनों में डॉलर को अच्छी कीमत पर बनाए रखने की वजह से रुपया कमजोर हो रहा है."
उन्होंने कहा कि नेशनलाइज्ड बैंकों ने मंगलवार को लगातार ऊंचे लेवल पर डॉलर खरीदे. MPC की मीटिंग बुधवार को शुरू हो रही है और इंटरेस्ट रेट का फैसला 10 दिसंबर को फेड इंटरेस्ट रेट के नतीजे से पहले 5 दिसंबर को बताया जाएगा.
भंसाली ने कहा, "RBI द्वारा रेट में कटौती से रुपये में और बिकवाली हो सकती है."
इस बीच, डॉलर इंडेक्स, जो 6 करेंसी के मुकाबले डॉलर की ताकत को मापता है, 0.18 परसेंट गिरकर 99.17 पर ट्रेड कर रहा था.
ग्लोबल ऑयल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड, फ्यूचर्स ट्रेड में 0.03 परसेंट गिरकर USD 62.43 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था.
घरेलू इक्विटी मार्केट में, सेंसेक्स इंट्रा-डे में 277.23 पॉइंट्स या 0.33 परसेंट गिरकर 84,861.04 पॉइंट्स पर था. निफ्टी भी 111.70 पॉइंट्स या 0.43 परसेंट गिरकर 25,920.50 पर ट्रेड कर रहा था. एक्सचेंज डेटा के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने मंगलवार को 3,642.30 करोड़ रुपये के शेयर बेचे.
