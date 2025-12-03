ETV Bharat / business

US डॉलर के मुकाबले रुपया सबसे निचले स्तर पर, इंट्रा-डे में 90.25 तक गिरी इंडियन करेंसी

मुंबई: FII की निकासी और बैंकों की लगातार डॉलर की खरीदारी के बीच बुधवार को इंट्रा-डे सेशन में रुपया अपने पिछले बंद भाव से 29 पैसे गिरकर 90.25 के नए निचले स्तर पर आ गया. फॉरेक्स ट्रेडर्स के अनुसार, घरेलू इक्विटी मार्केट में गिरावट और भारत-US ट्रेड डील न होने से लोकल यूनिट पर और दबाव पड़ा. इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज में, रुपया ग्रीनबैक के मुकाबले 89.96 पर खुला और अपने पिछले बंद भाव से 29 पैसे गिरकर 90.25 के अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गया. मंगलवार को, रुपया US डॉलर के मुकाबले 43 पैसे गिरकर 89.96 के अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ. इसका मुख्य कारण सट्टेबाजों की लगातार शॉर्ट-कवरिंग और अमेरिकी करेंसी के लिए इंपोर्टर्स की लगातार मांग थी. LKP सिक्योरिटीज के कमोडिटी और करेंसी के VP रिसर्च एनालिस्ट, जतीन त्रिवेदी ने कहा, "भारत-US ट्रेड डील पक्की न होने और टाइमलाइन में बार-बार देरी के दबाव में रुपया पहली बार 90 के लेवल से नीचे चला गया. मार्केट अब बड़े भरोसे के बजाय पक्के आंकड़े चाहते हैं, जिससे पिछले कुछ हफ्तों में रुपये में बिकवाली तेज हुई है."