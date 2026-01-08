ETV Bharat / business

2025 में रुपया एशिया में सबसे कमजोर, व्यापार में ऐसे होता है नुकसान

हैदराबाद: अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया पहली बार 89.95 का स्तर पार करते हुए 91 की दिशा में बढ़ता दिखाई दे रहा है. एशियाई मुद्राओं के मुकाबले इस साल रुपया सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाली करेंसी बनकर उभरा है. जनवरी से 15 दिसंबर 2025 के बीच रुपये में 6 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की जा चुकी है. इस तेज गिरावट ने एक बार फिर यह बहस छेड़ दी है कि क्या कमजोर मुद्रा वास्तव में निर्यात प्रतिस्पर्धा को मजबूत करती है या फिर इसके दुष्परिणाम ज्यादा होते हैं.

अगर भारत के प्रमुख निर्यात प्रतिस्पर्धी देशों की मुद्राओं पर नजर डालें तो तस्वीर मिश्रित नजर आती है. इस साल डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया, वियतनाम का डोंग और इंडोनेशिया का रुपिया कमजोर हुए हैं. वहीं दक्षिण कोरिया का वॉन लगभग स्थिर रहा है. इसके उलट चीन का युआन, सिंगापुर डॉलर, थाई बहत और मलेशियाई रिंगिट में मजबूती देखने को मिली है. इससे स्पष्ट है कि केवल मुद्रा कमजोरी ही निर्यात में बढ़त की गारंटी नहीं है.

रुपये को थामने के लिए आरबीआई का दखल

रुपये में गिरावट को नियंत्रित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक लगातार विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करता रहा है. वित्त वर्ष 2023-24 में आरबीआई ने 41.27 अरब डॉलर की शुद्ध खरीद की थी, लेकिन 2024-25 में रुख बदलते हुए 34.51 अरब डॉलर की शुद्ध बिक्री करनी पड़ी. मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 में भी मई को छोड़कर लगभग हर महीने डॉलर की शुद्ध बिक्री की गई है.

आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल 2025 में आरबीआई ने 1.66 अरब डॉलर की शुद्ध बिक्री की, जबकि मई में 1.76 अरब डॉलर की खरीद हुई. इसके बाद जून में 3.66 अरब डॉलर, जुलाई में 2.54 अरब डॉलर, अगस्त में 7.69 अरब डॉलर और सितंबर में 7.91 अरब डॉलर की शुद्ध बिक्री दर्ज की गई. इस तरह सितंबर तक कुल शुद्ध बिक्री 21.70 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी है.

हालिया मौद्रिक नीति समीक्षा में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने स्पष्ट किया कि डॉलर के मुकाबले रुपये का कोई लक्ष्य स्तर तय नहीं किया गया है और मौजूदा गिरावट मुख्य रूप से डॉलर की बढ़ी हुई मांग का नतीजा है. इससे पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन भी रुपये की कमजोरी को लेकर चिंता से इनकार कर चुके हैं.

आरबीआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, 5 दिसंबर 2025 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 687.26 अरब डॉलर था, जो करीब 11 महीने के आयात के लिए पर्याप्त है. इससे पहले 12 सितंबर 2025 को फॉरेक्स रिजर्व 702.96 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था.