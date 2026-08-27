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कच्चे तेल में गिरावट आते ही चमका भारतीय रुपया, डॉलर को पछाड़ते हुए पहुंचा 95.40 के स्तर पर

कच्चे तेल में गिरावट और आरबीआई की नीतियों से शुरुआती कमजोरी से उबरकर भारतीय रुपया आज डॉलर के मुकाबले 4 पैसे सुधरकर 95.40 पर पहुंचा.

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सांकेतिक फोटो (getty image)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 27, 2026 at 11:24 AM IST

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मुंबई: शुरुआती गिरावट से उबरते हुए भारतीय रुपया गुरुवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 4 पैसे की बढ़त के साथ 95.40 पर कारोबार करता नजर आया. बाजार के जानकारों के मुताबिक, वैश्विक बाजार में कच्चे तेल (क्रूड ऑयल) की कीमतों में आई कमी से घरेलू मुद्रा को यह मजबूती मिली है.

बुधवार को 'ईद-ए-मिलाद' के त्योहार के कारण भारत का विदेशी मुद्रा बाजार बंद था. गुरुवार सुबह जब बाजार खुला, तो अंतरबैंक विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया कमजोरी के साथ 95.50 पर खुला और गिरकर 95.52 तक चला गया. लेकिन जल्द ही स्थिति सुधरी और यह पिछले बंद स्तर से 4 पैसे की बढ़त बनाकर 95.40 के स्तर पर आ गया. इससे पहले मंगलवार को रुपया 26 पैसे की बड़ी मजबूती के साथ 95.44 पर बंद हुआ था.

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से राहत
अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेंचमार्क 'ब्रेंट क्रूड' की कीमत कई दिनों के बाद 90 डॉलर प्रति बैरल के नीचे गिरकर 87.48 डॉलर पर आ गई है. ओमान और ईरान के बीच समुद्री रास्ते (स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज) में एक अस्थायी शिपिंग कॉरिडोर बनाने को लेकर बातचीत चल रही है. हालांकि अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इस सकारात्मक बातचीत से दुनिया भर में तेल की सप्लाई रुकने का डर कम हुआ है, जिससे कीमतें घटी हैं.

आरबीआई (RBI) के कदमों का मिला फायदा
फॉरेक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने जून के महीने में बाजार से लगभग 56.1 करोड़ डॉलर खरीदे. इससे पहले आरबीआई रुपये को संभालने के लिए लगातार दो महीने तक डॉलर बेच रहा था. आरबीआई की विशेष योजनाओं—जैसे विदेशी मुद्रा प्रवासी जमा (FCNR-B), विदेशी वाणिज्यिक कर्ज (ECB) और विदेशी संस्थागत लोन—की वजह से 21 अगस्त तक देश में लगभग 73 अरब (73 बिलियन) डॉलर का विदेशी फंड आया है.

विशेषज्ञों के अनुसार, यह स्पेशल डिपॉजिट स्कीम 31 अगस्त तक खुली है, जिससे रुपये को फिलहाल मजबूती मिलती रहेगी. आने वाले दिनों में डॉलर-रुपये का एक्सचेंज रेट 95.15 से 95.20 के दायरे में सुरक्षित रह सकता है. हालांकि, लंबी अवधि में रुपये पर थोड़ा दबाव दिख सकता है और यह आने वाले हफ्तों में 96.20 से 96.50 के स्तर तक जा सकता है.

शेयर बाजार और डॉलर की स्थिति
दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती को दिखाने वाला 'डॉलर इंडेक्स' 0.04% गिरकर 99.14 पर कारोबार कर रहा था. वहीं, घरेलू शेयर बाजार में मामूली गिरावट देखी गई. शुरुआती कारोबार में बीएसई (BSE) सेंसक्स 45 अंक गिरकर 77,422.70 पर और एनएसई (NSE) निफ्टी 6 अंक की मामूली गिरावट के साथ 24,202.45 पर ट्रेड कर रहा था. दूसरी ओर, विदेशी निवेशकों (FIIs) ने बुधवार को भारतीय बाजार में 502.63 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे.

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