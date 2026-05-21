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रिकॉर्ड गिरावट के बाद रुपये की बड़ी छलांग; 96.86 के ऑल-टाइम लो से 41 पैसे सुधरकर 96.45 पर पहुंचा

रिकॉर्ड गिरावट के बाद रुपये की बड़ी छलांग; ( getty image )