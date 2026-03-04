ETV Bharat / business

पश्चिम एशिया में तनाव का असर: रुपया 69 पैसे लुढ़का, 92.18 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर

मुंबई: वैश्विक मोर्चे पर बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में आए अचानक उछाल ने भारतीय मुद्रा बाजार में हड़कंप मचा दिया है. बुधवार को शुरुआती कारोबार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 69 पैसे की भारी गिरावट के साथ 92.18 के अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुँच गया.

भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल का दबाव

मुद्रा विशेषज्ञों के अनुसार, इस गिरावट का मुख्य कारण पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता सैन्य संघर्ष है. इस तनाव की वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड वायदा (Brent Crude) की कीमतें तेजी से बढ़कर 82 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गई हैं. चूंकि भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का लगभग 85 प्रतिशत आयात के माध्यम से पूरा करता है, इसलिए तेल की बढ़ती कीमतें भारतीय अर्थव्यवस्था और रुपये की सेहत के लिए सीधा खतरा पैदा करती हैं.

बाजार का हाल और होली का अंतराल

अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार (Forex Market) में रुपया आज 92.05 पर खुला और कुछ ही देर में फिसलकर 92.18 के स्तर पर आ गया. गौर करने वाली बात यह है कि सोमवार को रुपया 91.49 पर बंद हुआ था. मंगलवार को देश में होली के उपलक्ष्य में बाजार बंद थे, जिसके कारण दो दिनों का संचित वैश्विक दबाव आज बाजार खुलते ही रुपये पर भारी पड़ा.

विदेशी निवेशकों की निकासी

रुपये पर दबाव बनाने वाला एक अन्य प्रमुख कारक विदेशी संस्थागत निवेशकों (FIIs) द्वारा भारतीय शेयर बाजार से की जा रही लगातार बिकवाली है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, सोमवार को विदेशी निवेशकों ने 3,295.64 करोड़ रुपये के शेयर बेचे. जब विदेशी निवेशक अपना पैसा निकालकर बाहर ले जाते हैं, तो वे डॉलर की मांग बढ़ाते हैं, जिससे रुपया कमजोर होता है.