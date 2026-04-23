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डॉलर को चुनौती देगा रुपया! RBI ने साफ किया अपना स्टैंड—पूरी दुनिया में चलेगा भारतीय मुद्रा का सिक्का

सांकेतिक फोटो ( getty image )

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बार फिर दोहराया है कि भारतीय रुपये को अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक मजबूत और वैश्विक मुद्रा के रूप में स्थापित करने का उसका दीर्घकालिक रोडमैप पूरी तरह बरकरार है. हाल ही में मुद्रा बाजार में देखी गई अस्थिरता को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा उठाए गए सख्त कदमों को लेकर उठ रहे सवालों पर विराम लगाते हुए RBI के डिप्टी गवर्नर टी. रबी शंकर ने स्पष्ट किया कि ये उपाय केवल एक "अस्थायी स्थिति" से निपटने के लिए थे. मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रबी शंकर ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में बाजार में जो पाबंदियां देखी गईं, उनका उद्देश्य बाजार के स्वाभाविक प्रवाह को रोकना नहीं, बल्कि अत्यधिक सट्टेबाजी और डॉलर की कृत्रिम कमी को रोकना था. सट्टेबाजी पर लगाम और अंतर्राष्ट्रीयकरण पर जोर

रबी शंकर ने जोर देकर कहा कि RBI का दूरदर्शी लक्ष्य यह है कि दुनिया के किसी भी कोने में बैठा कोई भी उपयोगकर्ता, जिसका रुपये से वास्ता है, वह उन सभी वित्तीय उत्पादों का उपयोग कर सके जो भारतीय बाजार में उपलब्ध हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि 30 मार्च और 1 अप्रैल को लागू किए गए प्रतिबंध, जिसमें नेट ओपन पोजीशन (NOP) पर 100 मिलियन डॉलर की सीमा शामिल थी, केवल बाजार की स्थिरता बनाए रखने के लिए थे. हालांकि, उन्होंने इन प्रतिबंधों को पूरी तरह हटाने के लिए कोई निश्चित समयसीमा नहीं दी, लेकिन यह जरूर कहा कि जैसे-जैसे बाजार की स्थिति सामान्य होगी, इन उपायों की समीक्षा की जाएगी.