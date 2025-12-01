ETV Bharat / business

पहली बार रिकॉर्ड निचले स्तर पर फिसला रुपया, 89.76 के करीब पहुंची कीमत

रुपया सोमवार को डॉलर के मुकाबले 89.76 पर गिर गया, विदेशी निवेश आउटफ्लो, ट्रेड डिफिसिट और ग्लोबल प्रेशर से करेंसी कमजोर रही.

सांकेतिक फोटो (getty image)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 1, 2025 at 2:23 PM IST

नई दिल्ली: सोमवार का दिन भारतीय करेंसी मार्केट के लिए भारी रहा. डॉलर के मुकाबले रुपया गिरकर 89.76 के ऑल-टाइम लो पर पहुंच गया, जो दो हफ्ते पहले बने 89.49 के पिछले रिकॉर्ड लो को भी पार कर गया. यह गिरावट इस समय आई है, जबकि भारत ने Q2 FY26 में 8.2% की शानदार GDP ग्रोथ दर्ज की है. यानी देश की अर्थव्यवस्था तेज रफ्तार से बढ़ रही है, लेकिन करेंसी लगातार कमजोरी दिखा रही है.

रुपया गिरने के पीछे प्रमुख कारण
इस गिरावट के पीछे कई बड़े फैक्टर्स हैं. सबसे पहले, विदेशी निवेश (FPI) आउटफ्लो. साल 2025 में अब तक विदेशी निवेशक भारतीय इक्विटी मार्केट से 16 बिलियन डॉलर से अधिक निकाल चुके हैं. इतना बड़ा फंड आउटफ्लो सीधे करेंसी पर दबाव डालता है.

दूसरा बड़ा कारण U.S.-India ट्रेड एग्रीमेंट का अभाव है. दोनों देशों के बीच कोई बड़ा ट्रेड डील नहीं होने के कारण अमेरिका ने भारतीय एक्सपोर्ट पर 50% तक के टैरिफ बनाए रखे हैं. इसका असर भारत के ट्रेड बैलेंस पर पड़ रहा है.

अक्टूबर में भारत का मर्चेंडाइज़ ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया. जब देश ज्यादा इंपोर्ट करता है और एक्सपोर्ट कम होता है, तो डॉलर की मांग बढ़ जाती है, जिससे रुपया और नीचे फिसल जाता है.

RBI का इंटरवेंशन
Reserve Bank of India ने बाजार में डॉलर बेचकर करेंसी को सपोर्ट देने की कोशिश की है. लेकिन एनालिस्ट्स का कहना है कि जब तक विदेशी निवेश और ट्रेड डील पर प्रगति नहीं होती, रुपया स्थिर नहीं होगा. लॉन्ग टर्म में मजबूत करेंसी के लिए अंतरराष्ट्रीय फंड फ्लो बढ़ना और ट्रेड टर्म्स सुधारना जरूरी है.

कमजोर रुपया और आम आदमी पर असर
रुपया कमजोर होने से इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ती है, खासकर कच्चा तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोना, मशीनरी और फर्टिलाइजर्स जैसी वस्तुओं में. इससे महंगाई (inflation) बढ़ने का खतरा रहता है, जो सीधे आम लोगों की जेब पर असर डालता है. साथ ही, करेंसी गिरने से मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव होता है और विदेशी निवेशक सतर्क हो जाते हैं, जिससे इक्विटी मार्केट पर दबाव बढ़ सकता है.

आने वाले हफ्तों में क्या देख सकते हैं
एनालिस्ट्स का कहना है कि कैपिटल गुड्स, बैंकिंग और कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी सेक्टर्स में ज्यादा एक्शन देखने को मिल सकता है. इसके साथ ही निवेशकों को RBI की अगली पॉलिसी, महंगाई के आंकड़े, अमेरिकी डॉलर इंडेक्स, फॉरेन इंफ्लो और ट्रेड डील्स पर अपडेट पर नजर रखनी होगी. अगर इन क्षेत्रों में पॉजिटिव संकेत आते हैं, तो रुपया रिकवरी दिखा सकता है.

