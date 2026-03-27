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भारतीय रुपया ऐतिहासिक गिरावट के साथ 94.56 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंचा

मुंबई: भारतीय मुद्रा बाजार के लिए शुक्रवार का दिन बेहद उतार-चढ़ाव भरा रहा. अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती और भू-राजनीतिक तनाव के बीच, भारतीय रुपया शुक्रवार को दोपहर के कारोबार के दौरान 60 पैसे टूटकर 94.56 प्रति डॉलर के नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया. यह इतिहास में पहली बार है जब भारतीय रुपया 94.50 के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार कर नीचे गिरा है.

गिरावट के मुख्य कारण

विदेशी मुद्रा कारोबारियों के अनुसार, इस गिरावट के पीछे पश्चिम एशिया (West Asia) में गहराता संकट सबसे बड़ा कारण है. संकट के समाधान की कोई ठोस राह न निकलने के कारण वैश्विक बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है. इसके चलते कच्चे तेल की कीमतें उच्च स्तर पर टिकी हुई हैं. वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 0.53 प्रतिशत की मामूली गिरावट के बाद भी 107.4 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है, जो भारत जैसे तेल आयातक देश के लिए चिंता का विषय है.

इसके अतिरिक्त, दुनिया की छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक (DXY) 0.08 प्रतिशत की बढ़त के साथ 99.67 पर पहुंच गया. अमेरिकी डॉलर में इस मजबूती ने स्थानीय मुद्रा पर भारी दबाव डाला.

शेयर बाजार और विदेशी निवेशकों का रुख

घरेलू शेयर बाजारों में मची भगदड़ ने रुपये की स्थिति को और बिगाड़ दिया. शुक्रवार को दोपहर के कारोबार में सेंसेक्स 1,212.15 अंक (1.61%) गिरकर 74,061.30 पर और निफ्टी 355.20 अंक (1.52%) फिसलकर 22,951.25 पर आ गया. शेयर बाजार के आंकड़ों के अनुसार, विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) ने पिछले कारोबारी सत्र (बुधवार) में 1,805.37 करोड़ रुपये के शेयर बेचे थे. विदेशी निवेशकों की निरंतर निकासी से डॉलर की मांग बढ़ी और रुपया कमजोर हुआ.