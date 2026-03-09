ETV Bharat / business

Rupee Crash: डॉलर के सामने पस्त हुआ रुपया, पहली बार पहुंचा 92.52 के पार

नई दिल्ली: भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सोमवार का दिन चिंताजनक रहा. वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आए भारी उछाल और अमेरिकी डॉलर की बढ़ती मांग के चलते भारतीय रुपया (INR) अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर गिर गया. सोमवार सुबह शुरुआती कारोबार के दौरान रुपया 92.52 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर को छू गया.

भारी गिरावट के मुख्य कारण

बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण मध्य पूर्व में बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव है. इस तनाव की वजह से वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित होने की आशंका बढ़ गई है, जिससे ब्रेंट क्रूड की कीमतों में करीब 25 प्रतिशत की भारी तेजी देखी गई और यह 116 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया.

चूंकि भारत अपनी जरूरत का 80 प्रतिशत से अधिक कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए तेल की कीमतें बढ़ने से डॉलर की मांग में जबरदस्त इजाफा हुआ है. तेल आयातकों और तेल कंपनियों द्वारा भारी मात्रा में डॉलर की खरीदारी करने से रुपये पर दबाव बढ़ गया है.

करेंसी एक्सपर्ट के.एन. डे के अनुसार, रुपया शुक्रवार की तुलना में 46 पैसे के भारी अंतर (Gap) के साथ खुला. उन्होंने बताया कि जब तक आपूर्ति श्रृंखला में सुधार और वैश्विक तनाव में कमी के संकेत नहीं मिलते, तब तक बाजार में अनिश्चितता बनी रहेगी.

वहीं, एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर. का कहना है कि डॉलर के मुकाबले रुपये का चार्ट फिलहाल कमजोर बना हुआ है. उन्होंने संकेत दिया कि यदि रुपया 92.30-92.32 के स्तर के ऊपर बना रहता है, तो इसमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है. नीचे की ओर 91.90-92.00 का स्तर एक महत्वपूर्ण सपोर्ट की तरह काम करेगा.