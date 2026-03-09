Rupee Crash: डॉलर के सामने पस्त हुआ रुपया, पहली बार पहुंचा 92.52 के पार
कच्चे तेल की कीमतों में 25% उछाल और मध्य-पूर्व तनाव के कारण भारतीय रुपया 92.52 के ऐतिहासिक निचले स्तर पर गिर गया है.
नई दिल्ली: भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सोमवार का दिन चिंताजनक रहा. वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में आए भारी उछाल और अमेरिकी डॉलर की बढ़ती मांग के चलते भारतीय रुपया (INR) अपने अब तक के सबसे निचले स्तर पर गिर गया. सोमवार सुबह शुरुआती कारोबार के दौरान रुपया 92.52 प्रति डॉलर के रिकॉर्ड निचले स्तर को छू गया.
भारी गिरावट के मुख्य कारण
बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ा कारण मध्य पूर्व में बढ़ता भू-राजनीतिक तनाव है. इस तनाव की वजह से वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित होने की आशंका बढ़ गई है, जिससे ब्रेंट क्रूड की कीमतों में करीब 25 प्रतिशत की भारी तेजी देखी गई और यह 116 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया.
चूंकि भारत अपनी जरूरत का 80 प्रतिशत से अधिक कच्चा तेल आयात करता है, इसलिए तेल की कीमतें बढ़ने से डॉलर की मांग में जबरदस्त इजाफा हुआ है. तेल आयातकों और तेल कंपनियों द्वारा भारी मात्रा में डॉलर की खरीदारी करने से रुपये पर दबाव बढ़ गया है.
करेंसी एक्सपर्ट के.एन. डे के अनुसार, रुपया शुक्रवार की तुलना में 46 पैसे के भारी अंतर (Gap) के साथ खुला. उन्होंने बताया कि जब तक आपूर्ति श्रृंखला में सुधार और वैश्विक तनाव में कमी के संकेत नहीं मिलते, तब तक बाजार में अनिश्चितता बनी रहेगी.
वहीं, एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर. का कहना है कि डॉलर के मुकाबले रुपये का चार्ट फिलहाल कमजोर बना हुआ है. उन्होंने संकेत दिया कि यदि रुपया 92.30-92.32 के स्तर के ऊपर बना रहता है, तो इसमें और भी गिरावट देखने को मिल सकती है. नीचे की ओर 91.90-92.00 का स्तर एक महत्वपूर्ण सपोर्ट की तरह काम करेगा.
RBI की भूमिका और प्रभाव
बाजार को उम्मीद है कि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इस अत्यधिक अस्थिरता को रोकने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है. RBI अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर बेचकर रुपये की गिरावट की गति को धीमा करने का प्रयास करेगा, जिसे विशेषज्ञ 'स्पीड ब्रेकर' की संज्ञा दे रहे हैं.
आम जनता पर प्रभाव
- महंगाई: रुपया कमजोर होने और तेल महंगा होने से माल ढुलाई महंगी होगी, जिससे पेट्रोल-डीजल के साथ-साथ खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ सकते हैं.
- विदेश यात्रा और पढ़ाई: विदेश में पढ़ाई कर रहे छात्रों और पर्यटकों के लिए अब डॉलर खरीदना अधिक महंगा पड़ेगा.
- आयातित सामान: मोबाइल, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की कीमतें बढ़ सकती हैं.
कुल मिलाकर, वैश्विक अनिश्चितता ने रुपये को एक चुनौतीपूर्ण स्थिति में डाल दिया है, जिस पर सरकार और केंद्रीय बैंक की पैनी नजर बनी हुई है.
