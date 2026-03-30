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ऐतिहासिक गिरावट, पहली बार 95 के पार पहुंचा रुपया

नई दिल्ली: भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए सोमवार का दिन भारी उथल-पुथल भरा रहा. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी और विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली के चलते भारतीय रुपया सोमवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 95 के ऐतिहासिक निचले स्तर को पार कर गया. कारोबार के दौरान रुपया 95.2 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया, जो भारतीय मुद्रा के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है.

RBI के हस्तक्षेप का सीमित असर

रुपये में आ रही भारी अस्थिरता को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सख्त कदम उठाए हैं. केंद्रीय बैंक ने बैंकों के लिए 'नेट ओपन पोजिशन लिमिट' (NOPL) को घटाकर 100 मिलियन डॉलर कर दिया है. इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा रात भर के लिए रखी जाने वाली डॉलर की सीमा को नियंत्रित करना है ताकि सट्टेबाजी पर लगाम लगाई जा सके. बैंकों को इस नए नियम का पालन 10 अप्रैल तक करना होगा. हालांकि, शुरुआती कारोबार में इस कदम से रुपये को थोड़ी बढ़त मिली थी, लेकिन तेल की बढ़ती कीमतों के दबाव ने इस बढ़त को जल्द ही खत्म कर दिया.

कच्चे तेल और भू-राजनीतिक तनाव का असर

रुपये की इस कमजोरी के पीछे सबसे बड़ा कारण पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव है. इस संघर्ष के कारण वैश्विक बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल 3 प्रतिशत की उछाल के साथ 116.70 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जो इसका 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर है. भारत अपनी तेल जरूरतों का 80 प्रतिशत से अधिक आयात करता है, ऐसे में डॉलर की मांग बढ़ने से रुपये पर दबाव बढ़ गया है. मार्च की इस तिमाही में अब तक रुपया 4.4 प्रतिशत टूट चुका है.