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RBI के हस्तक्षेप से रुपया 25 पैसे मजबूत; तेल कंपनियों की डॉलर डिमांड पर लगाम

मुंबई: शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 25 पैसे मजबूत होकर 92.95 के स्तर पर पहुंच गया. इस मजबूती का मुख्य कारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए वे कदम हैं, जिनके तहत सरकारी तेल रिफाइनरियों से डॉलर की सीधी मांग को कम करने का प्रयास किया गया है.

RBI की रणनीति और रुपये की चाल

बाजार सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपनी विदेशी मुद्रा की जरूरतों के लिए हाजिर बाजार से डॉलर खरीदने के बजाय एक विशेष क्रेडिट लाइन का उपयोग करें. इस हस्तक्षेप ने बाजार में डॉलर की 'आर्टिफिशियल' मांग को कम कर दिया, जिससे घरेलू मुद्रा को बड़ी राहत मिली. पिछले कारोबारी सत्र में रुपया 93.20 पर बंद हुआ था, जबकि आज यह बढ़त के साथ खुला.

वैश्विक और घरेलू कारकों का समर्थन

रुपये की मजबूती में केवल RBI का हस्तक्षेप ही नहीं, बल्कि वैश्विक परिस्थितियों में सुधार का भी बड़ा हाथ रहा. इजरायल और लेबनान के बीच युद्धविराम की खबरों और अमेरिका-ईरान वार्ता में प्रगति की उम्मीदों ने निवेशकों के बीच जोखिम लेने की क्षमता बढ़ाई है. इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी गई. ब्रेंट क्रूड 1% से अधिक गिरकर 97.99 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जिससे भारत के आयात बिल का दबाव कम होने की उम्मीद जगी है.