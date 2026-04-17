RBI के हस्तक्षेप से रुपया 25 पैसे मजबूत; तेल कंपनियों की डॉलर डिमांड पर लगाम
RBI के हस्तक्षेप और तेल कंपनियों की डॉलर मांग घटने से रुपया 25 पैसे मजबूत होकर 92.95 पर पहुंचा. वैश्विक संकेतों से राहत मिली.
Published : April 17, 2026 at 11:41 AM IST
मुंबई: शुक्रवार को शुरुआती कारोबार में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 25 पैसे मजबूत होकर 92.95 के स्तर पर पहुंच गया. इस मजबूती का मुख्य कारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए वे कदम हैं, जिनके तहत सरकारी तेल रिफाइनरियों से डॉलर की सीधी मांग को कम करने का प्रयास किया गया है.
RBI की रणनीति और रुपये की चाल
बाजार सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को निर्देश दिया है कि वे अपनी विदेशी मुद्रा की जरूरतों के लिए हाजिर बाजार से डॉलर खरीदने के बजाय एक विशेष क्रेडिट लाइन का उपयोग करें. इस हस्तक्षेप ने बाजार में डॉलर की 'आर्टिफिशियल' मांग को कम कर दिया, जिससे घरेलू मुद्रा को बड़ी राहत मिली. पिछले कारोबारी सत्र में रुपया 93.20 पर बंद हुआ था, जबकि आज यह बढ़त के साथ खुला.
वैश्विक और घरेलू कारकों का समर्थन
रुपये की मजबूती में केवल RBI का हस्तक्षेप ही नहीं, बल्कि वैश्विक परिस्थितियों में सुधार का भी बड़ा हाथ रहा. इजरायल और लेबनान के बीच युद्धविराम की खबरों और अमेरिका-ईरान वार्ता में प्रगति की उम्मीदों ने निवेशकों के बीच जोखिम लेने की क्षमता बढ़ाई है. इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी गई. ब्रेंट क्रूड 1% से अधिक गिरकर 97.99 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया, जिससे भारत के आयात बिल का दबाव कम होने की उम्मीद जगी है.
शेयर बाजार और कीमती धातुएं
घरेलू शेयर बाजारों की सकारात्मक शुरुआत ने भी रुपये को सहारा दिया. हालांकि, वैश्विक स्तर पर डॉलर की मजबूती ने रुपये की बढ़त को एक सीमित दायरे में रखा. दूसरी ओर, सर्राफा बाजार में हलचल बनी रही. सोना वायदा (जून) मामूली बढ़त के साथ 1,53,250 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था. वहीं, चांदी वायदा (मई) में तेजी देखी गई और यह 2,50,716 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गई.
विशेषज्ञों की राय
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल रुपये और कमोडिटी बाजार का रुख 'सतर्कता के साथ सकारात्मक' बना हुआ है. हालांकि, स्थिरता के लिए रुपये को और मजबूत प्रतिरोध स्तरों को पार करना होगा. भू-राजनीतिक तनाव में कमी और कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता आने वाले दिनों में रुपये की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.
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