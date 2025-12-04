ETV Bharat / business

3.30 से 90 तक, डॉलर के मुकाबले रुपये की 78 साल की सबसे बड़ी गिरावट

सांकेतिक फोटो ( getty image )

By ETV Bharat Hindi Team

2020 – ₹70.96 → ₹73.78

2018 – ₹64.80 → ₹74.00

2017 – ₹65.04 → ₹64.27 → ₹64.05 → ₹64.13 → ₹64.94

2016 – ₹66.56 → ₹68.82 → ₹67.02 → ₹67.63

2015 – ₹62.30 → ₹66.79

2014 – ₹59.44 → ₹60.95

2013 – ₹54.73 → ₹62.92

2011 – ₹44.17 → ₹48.24 → ₹55.395

2000 के बाद तेज उतार–चढ़ाव

उदारीकरण से पहले (1985–2000)

1947 से 2025 तक डॉलर के मुकाबले रुपये की पूरी यात्रा नीचे स्वतंत्रता से लेकर दिसंबर 2025 तक रुपये की प्रमुख विनिमय दरों का विस्तृत क्रम दिया जा रहा है, जो आर्थिक विकास के अलग-अलग पड़ावों की कहानी बयां करता है:

साल 1947 में 1 डॉलर की कीमत ₹3.30 थी, जो अब बढ़कर ₹90.32 हो चुकी है—यानी लगभग 78 वर्षों में रुपये में 27 गुना तक गिरावट दर्ज की गई.

नई दिल्ली: भारतीय रुपया बुधवार को इतिहास में पहली बार अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ₹90.32 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया. अप्रैल 2025 से अब तक रुपये में लगभग 4–5% की गिरावट दर्ज की गई है. लगातार कमजोर हो रही वैश्विक आर्थिक स्थिति, डॉलर की मजबूती और घरेलू अनिश्चितताओं ने रुपये पर भारी दबाव डाला है.

2022 – ₹81.16

2023 – ₹83.21

2024 – ₹83.50 → ₹84.07 → ₹84.80

2025 में तेज गिरावट: महीने-दर-महीने दर

Jan 2025 – ₹85.601

Feb 2025 – ₹86.327

Mar 2025 – ₹85.398

Apr 2025 – ₹84.466

May 2025 – ₹83.765

Jun 2025 – ₹85.292

Jul 2025 – ₹85.183

Aug 2025 – ₹86.921

Sep 2025 – ₹87.662

Oct 2025 – ₹87.608

Nov 2025 – ₹88.332

Dec 2025 – ₹89.359

3 Dec 2025 – ₹90.32 (इतिहास का सबसे निचला स्तर)

रुपया 90 के पार क्यों पहुँचा?

1. डॉलर की वैश्विक मजबूती

अमेरिका में ब्याज दरें ऊँची रहने और निवेशकों द्वारा सुरक्षित निवेश की ओर बढ़ने से डॉलर मजबूत हुआ, जिससे सभी उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राएँ प्रभावित हुईं.

2. विदेशी निवेश में गिरावट

अप्रैल 2025 से FPI के प्रवाह में कमी आई. विदेशी निवेशकों की बिकवाली ने रुपये पर दबाव बढ़ाया.

3. आयातकों की लगातार डॉलर खरीद

तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन आयात करने वाली कंपनियों को बड़े पैमाने पर डॉलर खरीदने पड़े, जिससे रुपये की मांग कम और दबाव बढ़ा.

4. भारत–अमेरिका व्यापार समझौते में देरी

सौदे की घोषणा बार-बार टलने से विदेशी निवेशकों में अनिश्चितता और डॉलर की ओर रुझान बढ़ा.

5. सट्टेबाज़ी और शॉर्ट-कवरिंग

बाजार में डॉलर की संभावित कमी और वैश्विक तनाव के कारण सट्टेबाजों द्वारा भारी डॉलर खरीद की गई, जिससे रुपया और दबाव में आया.

आम आदमी पर क्या असर पड़ेगा?

1. महंगाई बढ़ने का सीधा खतरा

रुपया कमजोर होने से आयात महंगा होता है. भारत तेल, दवाइयां, मोबाइल पार्ट्स, केमिकल्स, मशीनरी आदि पर निर्भर है.

उत्पादन लागत बढ़ेगी

बाजार में चीज़ें महंगी होंगी

रोज़मर्रा का खर्च बढ़ेगा

2. पेट्रोल–डीज़ल और गैस के दाम

भारत 80% से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है.

डॉलर महंगा = तेल महंगा

ट्रांसपोर्ट महंगा = हर सामान के दाम बढ़ेंगे

उद्योगों पर असर

उर्वरक उद्योग

आयात महंगा होगा, सरकार की सब्सिडी का बोझ बढ़ेगा.

जेम्स-ज्वेलरी, केमिकल, मशीनरी, ऑटो सेक्टर

आयातित कच्चे माल की कीमत बढ़ेगी, मुनाफा घटेगा.

IT और टेक्सटाइल को कुछ राहत

डॉलर में आय होने से इन सेक्टरों को हल्का लाभ हो सकता है.

शेयर बाजार में दबाव

रुपये की कमजोरी से विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों में बिकवाली बढ़ाई है. बाजार में अस्थिरता बढ़ी है और निवेशकों के पोर्टफोलियो पर असर दिखाई दे रहा है. म्यूचुअल फंड निवेशक भी निकट भविष्य में कम रिटर्न देख सकते हैं.

विदेश यात्रा और विदेश में पढ़ाई महंगी

डॉलर महंगा होने से विदेशी विश्वविद्यालयों की फीस, टिकट, रहन-सहन, बीमा सबकी लागत 10–15% तक बढ़ने का अनुमान है. छात्रों और पर्यटकों को अधिक रुपये खर्च करने पड़ेंगे. रुपये की यह गिरावट सिर्फ विनिमय दर में बदलाव नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक चुनौतियों, वैश्विक बाज़ार की अनिश्चितता और नीतिगत कारकों का मिश्रित प्रभाव है.

आने वाले महीनों में सरकार और RBI के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगी—

महंगाई नियंत्रित रखना,

विदेशी निवेश आकर्षित करना,

और रुपये की स्थिरता बनाए रखना.

यह भी पढ़ें- भारत का नवंबर में सकल GST कलेक्शन ₹1.70 लाख करोड़ तक पहुंचा