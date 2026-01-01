ETV Bharat / business

आज से बदल गया बहुत कुछ, LPG और कार खरीदना महंगा, हवाई सफर होगा सस्ता!

1 जनवरी 2026 से देश में कई बड़े बदलाव लागू हो गए हैं. LPG महंगा, कारों के दाम बढ़े, हवाई सफर हो सकता है सस्ता.

Etv Bharat
सांकेतिक फोटो (getty image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 1, 2026 at 12:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: नए साल (2026) की शुरुआत कई बड़े बदलावों और महंगाई के झटके के साथ हुई है. 1 जनवरी से देश में कई नियम और कीमतों में बदलाव लागू हो गए हैं, जो रसोई से लेकर कार मालिकों और हवाई यात्रियों तक की जेब पर असर डालेंगे.

पहला बदलाव: LPG सिलेंडर महंगा
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो के कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 111 रुपये तक बढ़ोतरी कर दी है. दिल्ली में यह अब 1691.50 रुपये, कोलकाता में 1795 रुपये, मुंबई में 1642.50 रुपये और चेन्नई में 1849.50 रुपये में उपलब्ध होगा. वहीं, 14 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमतें स्थिर हैं. दूसरी ओर, दिल्ली-NCR के डोमेस्टिक PNG की कीमतों में ₹0.70 प्रति SCM की कटौती की गई है, जिससे गैस की घरेलू कीमतों में राहत मिली है.

दूसरा बदलाव: हवाई सफर हुआ सस्ता
हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर यह है कि जेट फ्यूल (ATF) की कीमतों में कटौती की गई है. दिल्ली में कीमत 99,676.77 रुपये से घटकर 92,323.02 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई है. इसी तरह कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में भी ATF की कीमतों में कमी आई है. इससे एयरलाइंस के परिचालन लागत में कमी आएगी और हवाई टिकट सस्ते हो सकते हैं.

तीसरा बदलाव: कार खरीदना महंगा
कार खरीदारों के लिए 1 जनवरी से महंगाई का झटका है. कई कंपनियों ने अपने वाहनों की कीमतें बढ़ा दी हैं. मर्सिडीज बेंज के सभी मॉडल में 2%, BMW में 3%, BYD Sealion-7, MG Motors, निसान और रेनो की कारों में 2-3% तक की बढ़ोतरी की गई है. Honda Cars भी इसी महीने कीमतें बढ़ा सकती है.

चौथा बदलाव: ऑस्ट्रेलिया को जीरो टैरिफ निर्यात
केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, 1 जनवरी से ऑस्ट्रेलिया भारत से आने वाले सभी निर्यात पर कोई टैरिफ नहीं लगाएगा. इसका मतलब है कि भारत से ऑस्ट्रेलिया जाने वाली वस्तुओं पर पूरी तरह से जीरो टैरिफ लागू होगा, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा.

पांचवां बदलाव: जनवरी में बैंक हॉलिडेज़
जनवरी 2026 में बैंकों में 16 दिन हॉलिडे रहेंगे. मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस समेत विभिन्न अवसरों पर बैंक बंद रहेंगे. हालांकि, ऑनलाइन बैंकिंग 24x7 उपलब्ध रहेगी.

यह भी पढ़ें- नए साल से पहले मिली खुशखबरी, भारत बना चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी, जापान पीछे छूटा

TAGGED:

LPG सिलेंडर महंगा
1 जनवरी से महंगाई बढ़ी
RULE CHANGE 1ST JANUARY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.