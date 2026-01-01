ETV Bharat / business

आज से बदल गया बहुत कुछ, LPG और कार खरीदना महंगा, हवाई सफर होगा सस्ता!

हैदराबाद: नए साल (2026) की शुरुआत कई बड़े बदलावों और महंगाई के झटके के साथ हुई है. 1 जनवरी से देश में कई नियम और कीमतों में बदलाव लागू हो गए हैं, जो रसोई से लेकर कार मालिकों और हवाई यात्रियों तक की जेब पर असर डालेंगे.

पहला बदलाव: LPG सिलेंडर महंगा

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 19 किलो के कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में 111 रुपये तक बढ़ोतरी कर दी है. दिल्ली में यह अब 1691.50 रुपये, कोलकाता में 1795 रुपये, मुंबई में 1642.50 रुपये और चेन्नई में 1849.50 रुपये में उपलब्ध होगा. वहीं, 14 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमतें स्थिर हैं. दूसरी ओर, दिल्ली-NCR के डोमेस्टिक PNG की कीमतों में ₹0.70 प्रति SCM की कटौती की गई है, जिससे गैस की घरेलू कीमतों में राहत मिली है.

दूसरा बदलाव: हवाई सफर हुआ सस्ता

हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर यह है कि जेट फ्यूल (ATF) की कीमतों में कटौती की गई है. दिल्ली में कीमत 99,676.77 रुपये से घटकर 92,323.02 रुपये प्रति किलोलीटर हो गई है. इसी तरह कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में भी ATF की कीमतों में कमी आई है. इससे एयरलाइंस के परिचालन लागत में कमी आएगी और हवाई टिकट सस्ते हो सकते हैं.

तीसरा बदलाव: कार खरीदना महंगा

कार खरीदारों के लिए 1 जनवरी से महंगाई का झटका है. कई कंपनियों ने अपने वाहनों की कीमतें बढ़ा दी हैं. मर्सिडीज बेंज के सभी मॉडल में 2%, BMW में 3%, BYD Sealion-7, MG Motors, निसान और रेनो की कारों में 2-3% तक की बढ़ोतरी की गई है. Honda Cars भी इसी महीने कीमतें बढ़ा सकती है.