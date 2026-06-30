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पेंशन फंड से मजबूत होगा बुनियादी ढांचा, बनेगा 'विकसित भारत': CEA नागेश्वरन

नई दिल्ली: मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में पेंशन फंड बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं. पेंशन की बचत एक लंबी अवधि की पूंजी होती है. इस पैसे का उपयोग देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और बड़े विकास कार्यों के लिए किया जा सकता है. इससे एक तरफ देश का विकास होगा और दूसरी तरफ पेंशन धारकों को सुरक्षित रिटर्न भी मिलेगा.

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के एक कार्यक्रम में बोलते हुए नागेश्वरन ने बताया कि एक मजबूत और पारदर्शी पेंशन प्रणाली देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है. यह प्रणाली नागरिकों को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा देने के साथ-साथ देश के निर्माण में भी मदद करती है.

जोखिम भरे निवेश से बचने की सलाह

मुख्य आर्थिक सलाहकार ने दुनिया भर के पेंशन फंडों के सामने आने वाली चुनौतियों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों में पेंशन फंड लंबे समय से पैसों की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं. जब ब्याज दरें बहुत कम थीं, तब अधिक मुनाफे के लालच में कई निवेशकों ने जोखिम भरी संपत्तियों में पैसा लगा दिया था.