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पेंशन फंड से मजबूत होगा बुनियादी ढांचा, बनेगा 'विकसित भारत': CEA नागेश्वरन

पेंशन फंड की दीर्घकालिक बचत देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत कर 'विकसित भारत' का लक्ष्य हासिल करने में मदद करेगी: मुख्य आर्थिक सलाहकार

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मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 30, 2026 at 5:24 PM IST

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नई दिल्ली: मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) वी. अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में पेंशन फंड बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं. पेंशन की बचत एक लंबी अवधि की पूंजी होती है. इस पैसे का उपयोग देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और बड़े विकास कार्यों के लिए किया जा सकता है. इससे एक तरफ देश का विकास होगा और दूसरी तरफ पेंशन धारकों को सुरक्षित रिटर्न भी मिलेगा.

पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) के एक कार्यक्रम में बोलते हुए नागेश्वरन ने बताया कि एक मजबूत और पारदर्शी पेंशन प्रणाली देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी है. यह प्रणाली नागरिकों को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा देने के साथ-साथ देश के निर्माण में भी मदद करती है.

जोखिम भरे निवेश से बचने की सलाह
मुख्य आर्थिक सलाहकार ने दुनिया भर के पेंशन फंडों के सामने आने वाली चुनौतियों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि पश्चिमी देशों में पेंशन फंड लंबे समय से पैसों की कमी की समस्या से जूझ रहे हैं. जब ब्याज दरें बहुत कम थीं, तब अधिक मुनाफे के लालच में कई निवेशकों ने जोखिम भरी संपत्तियों में पैसा लगा दिया था.

उन्होंने चेतावनी दी कि भारत में पेंशन सिस्टम को अधिक रिटर्न कमाने के चक्कर में बड़ा जोखिम नहीं उठाना चाहिए. पेंशन फंड का पहला काम बुजुर्गों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है. इसलिए, निवेश हमेशा सुरक्षित और समझदारी भरा होना चाहिए.

क्या होता है 'विकसित भारत' का असली मतलब?
नागेश्वरन ने कहा कि 'विकसित भारत' का मतलब केवल देश की कुल आय या बड़े आर्थिक आंकड़े बढ़ाना नहीं है. कोई देश बहुत अमीर हो सकता है, लेकिन अगर वहां के बुजुर्ग असुरक्षित हैं, तो उसे पूरी तरह विकसित नहीं कहा जा सकता. एक विकसित समाज की असली पहचान यह है कि वहां के वरिष्ठ नागरिकों को बुढ़ापे में वित्तीय स्थिरता, सुरक्षा और सम्मान मिले. भारत को आगे बढ़ाने के लिए दीर्घकालिक निवेश की जरूरत है और पेंशन फंड इसके लिए सबसे अच्छा जरिया हैं. बशर्ते इस पैसे का प्रबंधन पूरी ईमानदारी और सुरक्षा के साथ किया जाए.

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