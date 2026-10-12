अमेरिकी अर्थशास्त्री रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफोर्ड ने जीता 2026 का इकोनॉमिक्स नोबेल पुरस्कार
रॉबर्ट ई. हॉल कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, जबकि माइकल वुडफोर्ड न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं.
Published : October 12, 2026 at 3:46 PM IST
स्टॉकहोम: रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने सोमवार को वर्ष 2026 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार (Sveriges Riksbank Prize) की घोषणा कर दी है. इस बार यह प्रतिष्ठित सम्मान अमेरिकी अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफोर्ड को दिया जाएगा. दोनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार "मैक्रोइकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के माइक्रोइकोनॉमिक आधार" पर उनके शानदार शोध के लिए मिला है.
रॉबर्ट ई. हॉल कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, जबकि माइकल वुडफोर्ड न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं. नोबेल कमेटी के अध्यक्ष जॉन हैस्लर ने बताया कि इन दोनों अर्थशास्त्रियों के काम ने दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों और सरकारों के लिए एक मजबूत सैद्धांतिक ढांचा तैयार किया है.
इस शोध की मदद से वित्तीय नीतियां बनाने वाले अधिकारी आर्थिक संकटों से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सके हैं. इनके बनाए मॉडल्स की बदौलत आज सरकारें ऊर्जा संकट या उपभोक्ताओं की मांग में अचानक होने वाले बदलावों जैसी वैश्विक आर्थिक चुनौतियों का सटीकता से सामना कर पाती हैं. दोनों विजेता पुरस्कार के रूप में 12 मिलियन स्वीडिश क्रोनर (लगभग 10.2 करोड़ रुपये) की राशि आपस में साझा करेंगे.
BREAKING NEWS The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2026 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel to Robert E. Hall and Michael Woodford “for microeconomic foundations of macroeconomic stabilisation.” #NobelPrize https://t.co/2i7ktB1Q2b— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 12, 2026