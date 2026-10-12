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अमेरिकी अर्थशास्त्री रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफोर्ड ने जीता 2026 का इकोनॉमिक्स नोबेल पुरस्कार

रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफोर्ड को मिला अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार ( AFP )

स्टॉकहोम: रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने सोमवार को वर्ष 2026 के अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार (Sveriges Riksbank Prize) की घोषणा कर दी है. इस बार यह प्रतिष्ठित सम्मान अमेरिकी अर्थशास्त्रियों रॉबर्ट ई. हॉल और माइकल वुडफोर्ड को दिया जाएगा. दोनों वैज्ञानिकों को यह पुरस्कार "मैक्रोइकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के माइक्रोइकोनॉमिक आधार" पर उनके शानदार शोध के लिए मिला है.

रॉबर्ट ई. हॉल कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं, जबकि माइकल वुडफोर्ड न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं. नोबेल कमेटी के अध्यक्ष जॉन हैस्लर ने बताया कि इन दोनों अर्थशास्त्रियों के काम ने दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों और सरकारों के लिए एक मजबूत सैद्धांतिक ढांचा तैयार किया है.