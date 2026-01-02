ETV Bharat / business

तंबाकू पर बढ़े टैक्स से अवैध तस्करी बढ़ने का डर, किसानों की आय पर भी खतरा: FAIFA

सरकार के तंबाकू उत्पादों पर बढ़े उत्पाद शुल्क से किसानों की आय प्रभावित होगी, अवैध व्यापार बढ़ेगा, एफएआईएफए ने वापसी की मांग की.

सांकेतिक फोटो (getty image)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 2, 2026 at 2:07 PM IST

नई दिल्ली: फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर एसोसिएशंस (एफएआईएफए) ने कहा है कि सरकार द्वारा तंबाकू उत्पादों पर बढ़ाया गया अतिरिक्त उत्पाद शुल्क किसानों की आय को नुकसान पहुंचा सकता है और अवैध तस्करी बढ़ा सकता है.

वित्त मंत्रालय ने हाल ही में चबाने वाले तंबाकू, जर्दा सुगंधित तंबाकू और गुटखा पैकिंग मशीन पर नियम 2026 के तहत प्रति 1,000 सिगरेट स्टिक पर 2,050 से 8,500 रुपये तक उत्पाद शुल्क बढ़ाने की घोषणा की है. यह शुल्क एक फरवरी से लागू होगा.

एफएआईएफए का विरोध
एफएआईएफए, जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और गुजरात के तंबाकू किसानों का प्रतिनिधित्व करता है, ने कहा कि यह वृद्धि सरकार के राजस्व-तटस्थ कर सुधार के वादों के विपरीत है. एफएआईएफए के अध्यक्ष मुरली बाबू ने कहा, किसानों की आजीविका की कीमत पर करों में भारी वृद्धि से जुड़ी अधिसूचना जारी की गई है. यह हमें गहरा सदमा पहुंचाता है.

किसानों का मानना है कि खुदरा कीमतों में वृद्धि से सिगरेट की कानूनी खपत घटेगी, जिससे घरेलू तंबाकू की मांग कम होगी और बाजार में फसल की अधिकता पैदा हो सकती है.

कर प्रणाली में असमानता
एफएआईएफए ने यह भी कहा कि भारत की कर प्रणाली ‘फ्लू-क्योर वर्जीनिया’ (एफसीवी) तंबाकू पर भेदभाव करती है. प्रति किलोग्राम कर बीड़ी और चबाने वाले तंबाकू की तुलना में बहुत अधिक है. एफसीवी तंबाकू पर प्रति खुराक लगभग छह रुपये का कर लगता है, जबकि बीड़ी और चबाने वाले उत्पादों पर प्रति इकाई एक पैसे से भी कम. इससे किसानों और वैध उत्पादों को नुकसान पहुंचता है.

अवैध सिगरेट बाजार में वृद्धि
एफएआईएफए के अनुसार, भारत में अवैध सिगरेट बाजार दुनिया में चौथे नंबर पर है, जिसमें कुल खपत का लगभग 26 प्रतिशत हिस्सा अवैध उत्पादों का है. किसानों ने चेताया कि कर वृद्धि से वैध और अवैध उत्पादों के बीच अंतर बढ़ेगा, जिससे तस्करी और बढ़ेगी और सरकारी राजस्व में कमी आएगी.

उत्पादन और लागत की स्थिति
एफसीवी तंबाकू का उत्पादन पिछले दशक में लगभग स्थिर रहा. 2023-24 में नीलाम की गई मात्रा 30.421 करोड़ किलोग्राम थी. खेती का क्षेत्रफल घटकर 1,22,257 हेक्टेयर हो गया है, जिससे कृषि एवं नीलामी तंत्र में लगभग 3.5 करोड़ मानव श्रम दिवस का नुकसान हुआ. विश्व बैंक के अनुसार, उर्वरक की कीमतों में 2025 की शुरुआत से 15 प्रतिशत वृद्धि हुई, जबकि कृषि मजदूरी दरें वित्त वर्ष 2024-25 में सात प्रतिशत बढ़ीं.

किसानों की मांग
एफएआईएफए ने सरकार से आग्रह किया है कि तंबाकू उत्पाद शुल्क वापस लिया जाए और राजस्व-तटस्थ शुल्क लागू किया जाए. इससे अवैध तस्करी रोकने के साथ-साथ घरेलू कृषि का समर्थन भी होगा.

