तंबाकू पर बढ़े टैक्स से अवैध तस्करी बढ़ने का डर, किसानों की आय पर भी खतरा: FAIFA

नई दिल्ली: फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फार्मर एसोसिएशंस (एफएआईएफए) ने कहा है कि सरकार द्वारा तंबाकू उत्पादों पर बढ़ाया गया अतिरिक्त उत्पाद शुल्क किसानों की आय को नुकसान पहुंचा सकता है और अवैध तस्करी बढ़ा सकता है.

वित्त मंत्रालय ने हाल ही में चबाने वाले तंबाकू, जर्दा सुगंधित तंबाकू और गुटखा पैकिंग मशीन पर नियम 2026 के तहत प्रति 1,000 सिगरेट स्टिक पर 2,050 से 8,500 रुपये तक उत्पाद शुल्क बढ़ाने की घोषणा की है. यह शुल्क एक फरवरी से लागू होगा.

एफएआईएफए का विरोध

एफएआईएफए, जो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और गुजरात के तंबाकू किसानों का प्रतिनिधित्व करता है, ने कहा कि यह वृद्धि सरकार के राजस्व-तटस्थ कर सुधार के वादों के विपरीत है. एफएआईएफए के अध्यक्ष मुरली बाबू ने कहा, किसानों की आजीविका की कीमत पर करों में भारी वृद्धि से जुड़ी अधिसूचना जारी की गई है. यह हमें गहरा सदमा पहुंचाता है.

किसानों का मानना है कि खुदरा कीमतों में वृद्धि से सिगरेट की कानूनी खपत घटेगी, जिससे घरेलू तंबाकू की मांग कम होगी और बाजार में फसल की अधिकता पैदा हो सकती है.

कर प्रणाली में असमानता

एफएआईएफए ने यह भी कहा कि भारत की कर प्रणाली ‘फ्लू-क्योर वर्जीनिया’ (एफसीवी) तंबाकू पर भेदभाव करती है. प्रति किलोग्राम कर बीड़ी और चबाने वाले तंबाकू की तुलना में बहुत अधिक है. एफसीवी तंबाकू पर प्रति खुराक लगभग छह रुपये का कर लगता है, जबकि बीड़ी और चबाने वाले उत्पादों पर प्रति इकाई एक पैसे से भी कम. इससे किसानों और वैध उत्पादों को नुकसान पहुंचता है.