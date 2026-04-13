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खुदरा मुद्रास्फीति मार्च में मामूली बढ़कर 3.4 प्रतिशत पर

सांकेतिक तस्वीर ( IANS )

नई दिल्ली : सरकार ने सोमवार को खुदरा मुद्रास्फीति का आंकड़ा जारी किया. जारी सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारत में खुदरा मुद्रास्फीति मार्च में सालाना आधार पर 3.40 प्रतिशत तक पहुंच गई, जो फरवरी में 3.21 प्रतिशत थी. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने कहा, "2024 को आधार वर्ष मानते हुए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर आधारित मार्च 2026 से मार्च 2025 तक की सालाना मुद्रास्फीति दर 3.40 प्रतिशत (अस्थायी) है." आंकड़ों के अनुसार, ग्रामीण मुद्रास्फीति 3.63 प्रतिशत रही, जबकि शहरी मुद्रास्फीति 3.11 प्रतिशत पर बनी रही. खाद्य मुद्रास्फीति 3.87 फीसदी अखिल भारतीय उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) द्वारा मापी गई खाद्य मुद्रास्फीति मार्च 2026 में वार्षिक आधार पर 3.87 प्रतिशत रही. ग्रामीण क्षेत्रों में यह 3.96 प्रतिशत थी, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 3.71 प्रतिशत थी.