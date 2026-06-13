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RBI देगा राहत! जून तिमाही में अनुमान से कम रह सकती है महंगाई, ब्याज दरें बढ़ने की आशंका घटी

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) आगामी अगस्त की मौद्रिक नीति बैठक में ब्याज दरों में बढ़ोतरी के फैसले को फिलहाल टाल सकता है. 'यस सिक्योरिटीज' की ताजा शोध रिपोर्ट के अनुसार, चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही (Q1FY27) में देश की खुदरा महंगाई दर (CPI) आरबीआई के 4.2 प्रतिशत के अनुमान से कम रहने की संभावना है. इसके चलते निकट भविष्य में रेपो रेट में बढ़ोतरी की उम्मीदें काफी घट गई हैं.

मई में महंगाई दर में बढ़त, पर औसत कम

मई महीने में वार्षिक खुदरा महंगाई दर बढ़कर 3.93 प्रतिशत दर्ज की गई, जो अप्रैल में 3.48 प्रतिशत थी. मासिक आधार पर (MoM) इसमें 0.75 प्रतिशत की जोरदार बढ़त देखी गई, जो अप्रैल के बाद से सबसे बड़ी छलांग है. इसके बावजूद, अनुकूल 'बेस इफेक्ट' के कारण पहली तिमाही का कुल औसत केंद्रीय बैंक के अनुमान से नीचे बना हुआ है. विशेषज्ञों का कहना है कि जून तिमाही को 4.2 प्रतिशत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए जून महीने की महंगाई दर को 5 प्रतिशत के पार जाना होगा, जिसकी संभावना बेहद कम है.

सब्जियों और ईंधन ने बढ़ाई चिंता

रिपोर्ट के मुताबिक, खाने-पीने की चीजों और ईंधन की कीमतों में तेजी से बदलाव आ रहा है. मई में खाद्य और पेय पदार्थ की महंगाई दर बढ़कर 4.5 प्रतिशत हो गई.

सब्जियों के दाम: सब्जियों की कीमतों में 2.45 प्रतिशत की मासिक बढ़ोतरी हुई है. टमाटर के दाम एक महीने में 25.6 प्रतिशत, आलू 4.5 प्रतिशत और प्याज 2.10 प्रतिशत महंगे हुए हैं.