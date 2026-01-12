ETV Bharat / business

महंगाई का झटका: दिसंबर में खुदरा महंगाई बढ़कर 1.33% पर पहुंची, 3 महीने का उच्चतम स्तर

सब्जियों की कीमतों में वृद्धि महंगाई को ऊपर ले जाने वाला प्रमुख कारक रही ( ians )

नई दिल्ली: रसोई के जरूरी सामानों, खासकर सब्जियों और प्रोटीन युक्त वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते दिसंबर 2025 में खुदरा मुद्रास्फीति 1.33 प्रतिशत पर पहुंच गई. यह नवंबर में 0.71 प्रतिशत थी, यानी लगभग दोगुनी बढ़ोतरी हुई. इससे पहले सितंबर में महंगाई दर 1.44 प्रतिशत रही थी. हालांकि हेडलाइन मुद्रास्फीति में यह उछाल आया है, लेकिन खाद्य महंगाई अब भी नकारात्मक क्षेत्र में बनी हुई है, जो उपभोक्ताओं के लिए मिश्रित राहत का संकेत देती है. खाद्य मुद्रास्फीति पर क्या है अपडेट?

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति लगातार सातवें महीने नकारात्मक रही. दिसंबर में यह (-) 2.71 प्रतिशत दर्ज की गई, जबकि नवंबर में यह (-) 3.91 प्रतिशत थी. यह आंशिक उभार खाद्य कीमतों में धीरे-धीरे बढ़ोतरी का संकेत देता है. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के अनुसार, हेडलाइन और खाद्य मुद्रास्फीति में बढ़ोतरी का मुख्य कारण पर्सनल केयर और इफेक्ट्स, सब्जियां, मांस और मछली, अंडे, मसाले तथा दालों और उनके उत्पादों की कीमतों में इजाफा है.