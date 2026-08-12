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फेस्टिव सीजन 2026 में नौकरियों की बहार, ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स के दम पर 15-20% बढ़ेगी हायरिंग

बेंगलुरु: साल 2026 के त्योहारी सीजन में नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है. टीमलीज सर्विसेज की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल फेस्टिव सीजन के दौरान रिटेल, ई-कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और एफएमसीजी (FMCG) सेक्टर में अस्थाई नौकरियों में 15 से 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. कंपनियां लंबी सेल और तेज डिलीवरी की तैयारी में जुटी हैं, जिसके चलते दक्षिण और पश्चिम भारत के राज्यों में सबसे ज्यादा मांग देखी जा रही है.

हुनरमंद युवाओं की मांग बढ़ी

इस साल भर्ती का तरीका बदला है. कंपनियां अब सिर्फ भीड़ जुटाने के बजाय विशेष कौशल वाले युवाओं को तरजीह दे रही हैं. नौकरियों की सबसे ज्यादा मांग बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में है. रिपोर्ट के अनुसार, कुल कार्यबल में बड़े महानगरों (टियर-1) का हिस्सा 40.5%, छोटे शहरों (टियर-2) का 26.5% और ग्रामीण या अर्ध-शहरी इलाकों (टियर-3) का हिस्सा 33% रहेगा. पिकर्स, पैकर्स और स्टोर संभालने वालों के साथ-साथ अब डार्क-स्टोर एसोसिएट्स और ऑटोमेशन ऑपरेटरों की मांग तेजी से बढ़ रही है.

किस सेक्टर में मिलेगी कितनी सैलरी?

रिपोर्ट में अलग-अलग क्षेत्रों के औसत मासिक वेतन (CTC) की सूची भी जारी की गई है: