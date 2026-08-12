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फेस्टिव सीजन 2026 में नौकरियों की बहार, ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स के दम पर 15-20% बढ़ेगी हायरिंग

त्योहारी सीजन 2026 में ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स के कारण अस्थाई नौकरियों में 15-20% की बढ़ोतरी होगी, जहां अधिकतम वेतन ₹24,266 मिलेगा.

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सांकेतिक फोटो (ani)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 12, 2026 at 1:02 PM IST

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बेंगलुरु: साल 2026 के त्योहारी सीजन में नौकरी की तलाश करने वाले युवाओं के लिए अच्छी खबर है. टीमलीज सर्विसेज की रिपोर्ट के मुताबिक, इस साल फेस्टिव सीजन के दौरान रिटेल, ई-कॉमर्स, क्विक कॉमर्स, लॉजिस्टिक्स और एफएमसीजी (FMCG) सेक्टर में अस्थाई नौकरियों में 15 से 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. कंपनियां लंबी सेल और तेज डिलीवरी की तैयारी में जुटी हैं, जिसके चलते दक्षिण और पश्चिम भारत के राज्यों में सबसे ज्यादा मांग देखी जा रही है.

हुनरमंद युवाओं की मांग बढ़ी
इस साल भर्ती का तरीका बदला है. कंपनियां अब सिर्फ भीड़ जुटाने के बजाय विशेष कौशल वाले युवाओं को तरजीह दे रही हैं. नौकरियों की सबसे ज्यादा मांग बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, पुणे और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरों में है. रिपोर्ट के अनुसार, कुल कार्यबल में बड़े महानगरों (टियर-1) का हिस्सा 40.5%, छोटे शहरों (टियर-2) का 26.5% और ग्रामीण या अर्ध-शहरी इलाकों (टियर-3) का हिस्सा 33% रहेगा. पिकर्स, पैकर्स और स्टोर संभालने वालों के साथ-साथ अब डार्क-स्टोर एसोसिएट्स और ऑटोमेशन ऑपरेटरों की मांग तेजी से बढ़ रही है.

किस सेक्टर में मिलेगी कितनी सैलरी?
रिपोर्ट में अलग-अलग क्षेत्रों के औसत मासिक वेतन (CTC) की सूची भी जारी की गई है:

  • ई-कॉमर्स, क्विक कॉमर्स और लॉजिस्टिक्स: सबसे ज्यादा ₹24,266 प्रति महीना.
  • ब्यूटी और पर्सनल केयर: औसतन ₹22,937 प्रति महीना.
  • फैशन और कपड़ा उद्योग: औसतन ₹22,853 प्रति महीना.
  • कंज्यूमर ड्यूरेबल्स (इलेक्ट्रॉनिक्स): औसतन ₹22,664 प्रति महीना.
  • एफएमसीजी (FMCG): औसतन ₹19,944 प्रति महीना.
  • संगठित रिटेल स्टोर्स (मॉल्स): सबसे कम ₹16,811 प्रति महीना.

अनुमान है कि वेतन में 8-10% की बढ़ोतरी होगी, लेकिन नए श्रम कानूनों के कारण हाथ में आने वाली सैलरी 5-8% ही बढ़ेगी.

बदल रहा है बाजार का रुख
भारत में शॉपिंग का तरीका तेजी से बदल रहा है. साल 2025 के त्योहारी सीजन में ई-कॉमर्स का कारोबार 1.2 लाख करोड़ रुपये पार कर गया था. वहीं, 10 मिनट में डिलीवरी करने वाले 'क्विक कॉमर्स' की हिस्सेदारी बढ़कर 12% हो गई है. लोग सबसे ज्यादा स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक्स सामान खरीद रहे हैं.

डिजिटल साक्षरता सबसे बड़ी चुनौती
कंपनियों के पास कर्मचारियों की कमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती नए लोगों में डिजिटल साक्षरता की है. कंपनियां चाहती हैं कि त्योहार के दिनों में जब ऑर्डर्स बढ़ें, तो कर्मचारी तुरंत काम संभाल सकें. इसके लिए कंपनियां डिजिटल ऑनबोर्डिंग, विशेष ट्रेनिंग, अटेंडेंस बोनस और बेहतर काम करने पर इंसेंटिव जैसे ऑफर दे रही हैं.

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