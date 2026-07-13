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मिलावटी और गंदा खाना बेचने वालों की अब खैर नहीं, FSSAI के इस ऐप पर 1 फोटो डालते ही होगा तगड़ा एक्शन

होटल या ढाबे का गंदा-मिलावटी खाना दिखने पर FSSAI के ऐप पर फोटो अपलोड करें; सीधे फूड ऑफिसर तुरंत सख्त कार्रवाई करेंगे.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 13, 2026 at 1:48 PM IST

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नई दिल्ली: सोशल मीडिया से लेकर असल जिंदगी तक, हमें आए दिन ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं जहां होटलों में या ऑनलाइन ऑर्डर करने पर सड़ा-गला और खराब खाना डिलीवर कर दिया जाता है. अमूमन लोग ऐसी स्थिति में रेस्तरां मैनेजर से थोड़ी बहस करते हैं और फिर नुकसान झेलकर चुप बैठ जाते हैं. लेकिन अब मिलावटखोरों और गंदी रसोई में खाना पकाने वाले होटल-ढाबा मालिकों की मनमानी नहीं चलेगी. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने नागरिकों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा डिजिटल कदम उठाया है. FSSAI ने 'फूड सेफ्टी कनेक्ट' (Food Safety Connect) ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए अब जनता सीधे सरकार से शिकायत कर सकती है.

सिर्फ एक फोटो और सीधे सरकार को रिपोर्ट
इस नए ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब आपको शिकायत के लिए लंबी-चौड़ी कागजी कार्रवाई नहीं करनी होगी. अगर आप किसी बड़े होटल, रेस्तरां, लोकल ढाबे या सड़क किनारे रेहड़ी-पटरी वाले के पास भी गंदगी देखते हैं, तो आप तुरंत इस ऐप के जरिए एक्शन ले सकते हैं. आपको बस अपने मोबाइल से उस गंदगी या खराब खाने की एक साफ फोटो खींचनी होगी और उसे ऐप पर अपलोड करना होगा.

आप इन गंभीर मामलों की कर सकते हैं शिकायत

  • खराब खाना: यदि परोसा गया भोजन खाने लायक न हो, बासी हो या उसमें मिलावट का शक हो.
  • अस्वच्छ किचन: यदि रेस्तरां की रसोई में अत्यधिक गंदगी हो, वहां मक्खियाँ, कॉकरोच या चूहे घूम रहे हों.
  • स्टाफ की लापरवाही: यदि खाना बनाने या परोसने वाला स्टाफ बिना ग्लव्स, बिना हेडकैप या गंदे हाथों से काम कर रहा हो.

कैसे काम करता है यह ऐप?
इस डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल करना बेहद सरल है. सबसे पहले अपने मोबाइल में 'Food Safety Connect' ऐप डाउनलोड करें. किसी भी फूड आउटलेट पर गड़बड़ी दिखने पर ऐप खोलें, वहां की साफ फोटो लें, होटल या ढाबे का सही नाम-पता दर्ज करें और शिकायत सबमिट कर दें. आपकी शिकायत सीधे उस इलाके के फूड सेफ्टी ऑफिसर (FSO) के डिजिटल डैशबोर्ड पर पहुंच जाएगी. इसके बाद अधिकारी मौके पर जाकर जांच करेंगे. यदि शिकायत सही पाई जाती है, तो दुकानदार पर भारी जुर्माना लग सकता है और उसका लाइसेंस भी रद्द हो सकता है. इस ऐप के आने से देश का फूड सेफ्टी सिस्टम मजबूत होगा और उपभोक्ताओं को शुद्ध खाना मिलेगा.

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