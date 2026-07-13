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मिलावटी और गंदा खाना बेचने वालों की अब खैर नहीं, FSSAI के इस ऐप पर 1 फोटो डालते ही होगा तगड़ा एक्शन

नई दिल्ली: सोशल मीडिया से लेकर असल जिंदगी तक, हमें आए दिन ऐसी खबरें देखने को मिलती हैं जहां होटलों में या ऑनलाइन ऑर्डर करने पर सड़ा-गला और खराब खाना डिलीवर कर दिया जाता है. अमूमन लोग ऐसी स्थिति में रेस्तरां मैनेजर से थोड़ी बहस करते हैं और फिर नुकसान झेलकर चुप बैठ जाते हैं. लेकिन अब मिलावटखोरों और गंदी रसोई में खाना पकाने वाले होटल-ढाबा मालिकों की मनमानी नहीं चलेगी. भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने नागरिकों की सेहत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा डिजिटल कदम उठाया है. FSSAI ने 'फूड सेफ्टी कनेक्ट' (Food Safety Connect) ऐप लॉन्च किया है, जिसके जरिए अब जनता सीधे सरकार से शिकायत कर सकती है.

सिर्फ एक फोटो और सीधे सरकार को रिपोर्ट

इस नए ऐप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अब आपको शिकायत के लिए लंबी-चौड़ी कागजी कार्रवाई नहीं करनी होगी. अगर आप किसी बड़े होटल, रेस्तरां, लोकल ढाबे या सड़क किनारे रेहड़ी-पटरी वाले के पास भी गंदगी देखते हैं, तो आप तुरंत इस ऐप के जरिए एक्शन ले सकते हैं. आपको बस अपने मोबाइल से उस गंदगी या खराब खाने की एक साफ फोटो खींचनी होगी और उसे ऐप पर अपलोड करना होगा.