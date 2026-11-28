RBI पॉलिसी से पहले बड़ा अलर्ट! दिसंबर में बढ़ सकता है Repo Rate, EMI पर पड़ेगा असर! जानें एक्सपर्ट की राय
RBI MPC Meeting: दिसंबर में आरबीआई एमपीसी की मीटिंग होने वाली है. उससे पहले 2 बड़े ब्रोकरेज ने रेपो रेट बढ़ने का अनुमान लगाया है.
Published : November 28, 2026 at 1:58 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की दिसंबर पॉलिसी से पहले बाजार में बड़ा अलर्ट आ गया है. एक्सपर्ट का मानना है कि बढ़ती महंगाई को काबू करने के लिए RBI इस बार रेपो रेट बढ़ा सकता है. अगर ऐसा हुआ तो सीधा असर आपकी ईएमआई पर पड़ सकता है. होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन महंगे हो सकते हैं.
दिसंबर पॉलिसी को लेकर अब 2 बड़ी राय सामने आ रही हैं. एक तरफ नोमुरा ने अपना अनुमान बदलकर 50 बीपीएस की बड़ी बढ़ोतरी की बात कही है, तो दूसरी तरफ इक्विरस सिक्योरिटीज 25 बीपीएस की बढ़ोतरी को ज्यादा संभव मान रहा है. लेकिन दोनों ही इस बात पर सहमत हैं कि दिसंबर में रेट बढ़ना लगभग तय है.
नोमुरा ने क्यों बदला अपना अनुमान?
ब्रोकरेज फर्म ने अब अपनी RBI रेट एक्शन आउटलुक को बदल दिया है. पहले उन्होंने 25 बीपीएस की बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहा था, लेकिन अब उसने 4 दिसंबर को 50 बीपीएस की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है, जिससे रेपो रेट 6 फीसदी हो जाएगा.
नोमुरा ने 50 बीपीएस की बढ़ोतरी को 60 फीसदी संभावना दी है, जिसमें 5-1 वोट स्प्लिट की उम्मीद है. बाकी 40 फीसदी संभावना 25 बीपीएस की बढ़ोतरी को दी गई है, जो मार्केट का कंसेंसस व्यू है.
उनका कहना है कि उम्मीद से ज्यादा महंगाई की वजह से RBI को फ्रंटलोडेड हाइक करना होगा. यानी महंगाई को जल्दी काबू करने के लिए एक ही बार में बड़ा कदम उठाना होगा.
महंगाई ने बढ़ाई RBI की टेंशन
नवंबर में खाने-पीने की चीजों के दाम में तेज बढ़ोतरी ने महंगाई का दबाव बढ़ा दिया है. तो सीपीआई महंगाई नवंबर में 6.4 फीसदी रहने का अनुमान है, जो अक्टूबर में 6.1 फीसदी थी.
Q4FY27 में औसत महंगाई 6.3 फीसदी रहने का अनुमान है, जो RBI के 6 फीसदी के अनुमान से ज्यादा है. खासकर अनाज और दालें जैसे स्टिकी फूड आइटम महंगाई को बढ़ा रहे हैं.
नोमुरा का मानना है कि महंगाई लगातार 2 तिमाहियों तक RBI की 6 फीसदी की अपर टॉलरेंस लिमिट से ऊपर रह सकती है. हायर कोर महंगाई और मजबूत ग्रोथ भी सख्ती के पक्ष को और मजबूत कर रहे हैं.
इक्विरस की क्या है राय?
ब्रोकरेस हाउस इक्विरस सिक्योरिटीड के हेड ऑफ इक्विटीज मलिक पटेल के मुताबिक, क्रूड की कीमतों में नरमी और रुपये में मजबूती से इंपोर्टेड महंगाई में कुछ राहत जरूर मिली है, लेकिन सप्लाई साइड फैक्टर, खासकर एग्री आउटपुट रिस्क और हायर फूड इन्फ्लेशन की वजह से आने वाले महीनों में सीपीआई ऊंचा रह सकता है.
उन्होंने कहा कि हायर इनपुट प्राइस का पास-थ्रू रिटेल प्राइस में दिख रहा है. साथ ही जीएसटी कट का असर भी खत्म हो रहा है. अभी रियल रेट करीब 50 बीपीएस है, जो ट्रेंड से काफी कम है और इन्फ्लेशन-ग्रोथ बैलेंस के लिए अतिरिक्त हाइक की जरूरत है.
मलिक पटेल को उम्मीद है कि RBI दिसंबर पॉलिसी में 25 बीपीएस की बढ़ोतरी करेगा, जिससे रेपो रेट 5.75 फीसदी हो जाएगा. महंगाई चौथी तिमाही से कम होनी शुरू हो सकती है, लेकिन मौसम के रिस्क और ग्लोबल कमोडिटी प्राइस पर नजर रखनी होगी.
GDP और महंगाई का नया अनुमान
नोमुरा ने वित्त वर्ष 2027 GDP ग्रोथ का अनुमान 7.1 फीसदी से बढ़ाकर 7.5 फीसदी करने की उम्मीद जताई है, क्योंकि साल के पहले 6 महीने की मजबूत ग्रोथ इसके पक्ष में है. वित्त वर्ष 2027 सीपीआई का अनुमान 10 bps बढ़ाकर 5.3 फीसदी किया गया है. महंगाई 2 तिमाहियों तक 6 फीसदी से ऊपर रहने की उम्मीद है. वित्त वर्ष 2027-28 की पहली तिमाही में महंगाई करीब 6 फीसदी रहने का अनुमान है. वहीं वित्त वर्ष 2026-2027 कोर महंगाई का अनुमान 4.4 फीसदी पर ही रखा गया है.
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