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RBI पॉलिसी से पहले बड़ा अलर्ट! दिसंबर में बढ़ सकता है Repo Rate, EMI पर पड़ेगा असर! जानें एक्सपर्ट की राय

आरबीआई पॉलिसी को लेकर एक्सपर्ट का अनुमान (सांकेतिक फोटो) ( getty image )

नई दिल्ली: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की दिसंबर पॉलिसी से पहले बाजार में बड़ा अलर्ट आ गया है. एक्सपर्ट का मानना है कि बढ़ती महंगाई को काबू करने के लिए RBI इस बार रेपो रेट बढ़ा सकता है. अगर ऐसा हुआ तो सीधा असर आपकी ईएमआई पर पड़ सकता है. होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन महंगे हो सकते हैं.

दिसंबर पॉलिसी को लेकर अब 2 बड़ी राय सामने आ रही हैं. एक तरफ नोमुरा ने अपना अनुमान बदलकर 50 बीपीएस की बड़ी बढ़ोतरी की बात कही है, तो दूसरी तरफ इक्विरस सिक्योरिटीज 25 बीपीएस की बढ़ोतरी को ज्यादा संभव मान रहा है. लेकिन दोनों ही इस बात पर सहमत हैं कि दिसंबर में रेट बढ़ना लगभग तय है.