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विश्लेषण; पश्चिम एशिया संकट के बीच पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज कटौती, अर्थव्यवस्था पर क्या होगा असर?

पश्चिम एशिया संकट के बीच सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाकर महंगाई से राहत दी और निर्यात शुल्क बढ़ाकर घरेलू आपूर्ति सुरक्षित की.

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पश्चिम एशिया संकट के बीच UAE से भारतीय झंडे वाला क्रूड टैंकर जग लाडकी मुंद्रा पोर्ट पहुंचा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 27, 2026 at 5:32 PM IST

5 Min Read
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सौरभ शुक्ला
नई दिल्ली: दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतों में लगी आग और पश्चिम एशिया (West Asia) में जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने देश के आम नागरिकों को बड़ी राहत देने का फैसला किया है. केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली 'अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी' (उत्पाद शुल्क) में भारी कटौती की घोषणा की है. सरकार के इस कदम को आर्थिक विशेषज्ञों ने एक "मजबूत ढाल" बताया है, जो देश को वैश्विक महंगाई के झटके से बचाएगी. हालांकि, अर्थशास्त्रियों ने यह भी चेतावनी दी है कि केवल टैक्स घटाना काफी नहीं होगा, बल्कि हमें ईंधन की खपत कम करने यानी 'डिमांड मैनेजमेंट' पर भी ध्यान देना होगा.

एक्साइज ड्यूटी में कितनी हुई कटौती?
सरकार द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले अतिरिक्त टैक्स में निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं:

  • पेट्रोल: पेट्रोल पर लगने वाली ड्यूटी को 13 रुपये प्रति लीटर से घटाकर मात्र 3 रुपये कर दिया गया है. यानी सीधे 10 रुपये की कटौती.
  • डीजल: डीजल पर लगने वाले 10 रुपये के शुल्क को पूरी तरह खत्म कर 'शून्य' (Nil) कर दिया गया है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन हमेशा से जनता को संकटों से सुरक्षित रखना रहा है. उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य यह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होने का सीधा असर भारतीय रसोई और आम आदमी की जेब पर न पड़े.

निर्यात पर सख्ती: पहले अपना देश, फिर दुनिया
सरकार ने केवल टैक्स ही नहीं घटाया, बल्कि यह भी सुनिश्चित किया है कि देश के भीतर तेल की कोई कमी न हो. इसके लिए सरकार ने डीजल और हवाई ईंधन (ATF) के निर्यात पर भारी टैक्स लगा दिया है:

  • डीजल निर्यात: अब डीजल बाहर भेजने पर 21.5 रुपये प्रति लीटर का टैक्स देना होगा.
  • एटीएफ (ATF) निर्यात: हवाई ईंधन के निर्यात पर 29.5 रुपये प्रति लीटर का टैक्स लगाया गया है.

इस कदम का सीधा मतलब यह है कि देश की निजी तेल कंपनियां (जैसे रिलायंस और नायरा) ज्यादा मुनाफे के चक्कर में सारा तेल विदेश न भेज सकें. पहले भारत की जरूरतों को पूरा करना होगा, उसके बाद ही निर्यात की अनुमति होगी.

विशेषज्ञों की राय: राहत या मजबूरी?
एचपीसीएल (HPCL) के पूर्व चेयरमैन एम.के. सुराना ने इस फैसले को बहुत व्यावहारिक बताया है. उन्होंने कहा, "जब कच्चा तेल महंगा होता है, तो सरकार के पास दो रास्ते होते हैं—या तो जनता पर बोझ डालो या खुद घाटा सहो. सरकार ने दूसरा रास्ता चुना है." उन्होंने बताया कि पिछले कुछ सालों में जब तेल सस्ता था, तब सरकार ने टैक्स बढ़ाकर पैसा जमा किया था, और आज वही पैसा जनता को राहत देने के काम आ रहा है. इससे बाजार में तेल की जमाखोरी और सट्टेबाजी पर भी लगाम लगेगी.

अर्थशास्त्री अरुण कुमार की चेतावनी: 'बचत ही सबसे बड़ा समाधान'
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के पूर्व प्रोफेसर और मशहूर अर्थशास्त्री अरुण कुमार ने इस राहत के साथ-साथ कुछ कड़े सुझाव भी दिए हैं. उनका मानना है कि चूंकि कच्चा तेल हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए हमें अपनी आदतों को बदलना होगा.

प्रोफेसर कुमार के मुख्य सुझाव

  • पेट्रोल बनाम डीजल: डीजल का उपयोग ट्रकों और खेती में होता है, इसलिए इसे सस्ता रखना जरूरी है. लेकिन पेट्रोल का उपयोग ज्यादातर निजी कारों और बाइक में होता है, जिसे कम किया जा सकता है.
  • पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग: सरकार को बस और मेट्रो सेवाओं को इतना सस्ता और बेहतर बनाना चाहिए कि लोग अपनी निजी कार छोड़कर इनमें सफर करें. इससे देश का तेल बचेगा.
  • रेलवे पर जोर: सड़क के बजाय रेल यात्रा को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि ट्रेनें बिजली से चलती हैं और इससे विदेशी तेल पर हमारी निर्भरता कम होती है.
  • राजकोषीय घाटा: उन्होंने आगाह किया कि टैक्स कम करने से सरकार की कमाई घटेगी, जिससे देश के बजट (Fiscal Deficit) पर दबाव आ सकता है. इसलिए लंबे समय के लिए हमें तेल की मांग को कम करना ही होगा.

आगे क्या होगा?
सरकार के इस फैसले के बाद अब सबकी नजरें भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) पर हैं. अगले महीने आरबीआई की बैठक होने वाली है, जिसमें यह तय होगा कि क्या ब्याज दरों में कोई बदलाव किया जाएगा. अगर पेट्रोल-डीजल सस्ता होने से महंगाई काबू में रहती है, तो आरबीआई जनता को ईएमआई (EMI) के मोर्चे पर भी राहत दे सकता है.

भारत सरकार ने पश्चिम एशिया के संकट को देखते हुए एक बहुत बड़ा 'आर्थिक जोखिम' उठाया है ताकि आम आदमी को सुरक्षित रखा जा सके. लेकिन यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है. विशेषज्ञों का कहना है कि अगर हम अपनी ईंधन की खपत को नियंत्रित नहीं करते हैं, तो भविष्य में यह संकट और गहरा सकता है.

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