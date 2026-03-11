ETV Bharat / business

रिलायंस इंडस्ट्रीज के निवेश से 50 साल में पहली नई US ऑयल रिफाइनरी बनेगी, ट्रंप ने बताया ऐतिहासिक डील

वाशिंगटन: उद्योगपति मुकेश अंबानी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अमेरिका में 50 साल में पहली बार बनने जा रही एक नई ऑयल रिफाइनरी में निवेश करेगी. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार (स्थानीय समय) को ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में इसकी घोषणा की. ट्रंप ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के निवेश से बनने वाली नई रिफाइनरी अमेरिकी मार्केट को ईंधन देगी और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करेगी, साथ ही ऊर्जा उत्पादन को भी बढ़ावा देगी.

उन्होंने कहा, "अमेरिका रियल एनर्जी के क्षेत्र में दबदबा बनाने की ओर लौट रहा है! आज मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि अमेरिका फर्स्ट रिफाइनिंग (America First Refining) टेक्सास के ब्राउन्सविले में 50 साल में पहली नई अमेरिकी ऑयल रिफाइनरी खोल रही है. यह एक ऐतिहासिक 300 बिलियन डॉलर की डील है - अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी, अमेरिकी कामगारों, ऊर्जा और साउथ टेक्सास के महान लोगों के लिए एक बड़ी जीत! इस जबरदस्त निवेश के लिए भारत में हमारे पार्टनर्स और उनकी सबसे बड़ी प्राइवेट एनर्जी कंपनी, रिलायंस को धन्यवाद."