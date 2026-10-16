रिलायंस का एलन मस्क को करारा जवाब; बोले- हम कॉम्पिटिशन से नहीं डरते, नियम सबके लिए एक
एलन मस्क के आरोपों पर रिलायंस का दो टूक जवाब; कॉम्पिटिशन से डर नहीं, नियमों का पालन सभी के लिए जरूरी. पढ़ें पूरी खबर
Published : October 16, 2026 at 9:47 AM IST
नई दिल्ली: भारत के सैटेलाइट इंटरनेट बाजार में कदम रखने की तैयारी कर रही अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को लेकर चल रही देशव्यापी बहस के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) ने अपना रुख पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है. मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक आधिकारिक बयान जारी कर एलन मस्क के आरोपों का करारा जवाब दिया है. कंपनी ने साफ कहा है कि वह भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के क्षेत्र में स्टारलिंक सहित सभी वैश्विक कंपनियों के साथ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का स्वागत करती है, बशर्ते हर कंपनी को देश के मौजूदा कानूनों का पालन करना होगा.
यह बयान स्पेसएक्स (SpaceX) के सीईओ एलन मस्क की उन टिप्पणियों के बाद आया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि भारत में कुछ स्थानीय कारोबारी हित स्टारलिंक की सेवाओं के रास्ते में बाधा डाल रहे हैं. मस्क ने भारतीय बाजार में निष्पक्ष मुकाबले को लेकर भी सवाल उठाए थे, जिस पर रिलायंस ने अब पलटवार किया है.
प्रतिस्पर्धा से डर नहीं, ग्राहकों के हित की बात
रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एलन मस्क के दावों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि कंपनी ने कभी भी प्रतिस्पर्धा से डर महसूस नहीं किया है. रिलायंस इसे इस बात की सबसे बड़ी कसौटी मानती है कि ग्राहकों को सबसे बेहतरीन और आधुनिक सेवा कौन प्रदान करता है. कंपनी ने जोर देकर कहा कि चाहे देसी कंपनी हो या विदेशी, हर खिलाड़ी को भारत के लोगों के हित में काम करना होगा और देश की सुरक्षा नीतियों का पूरी तरह पालन करना होगा.
Statement from Reliance Industries In light of recent remarks about Reliance and the Indian market, we wish to place the facts on record. Like every Indian enterprise, Reliance has grown in an India that welcomes investment and innovation, homegrown or international, that improve the lives of the people. That openness rests on the rule of law. As the Government of India has stated, it applies the same process to every applicant, Indian or foreign. Jio's own satellite services await clearances. At Reliance, we have never feared competition. We see it as the truest test of who serves the customer best. Jio itself entered India's crowded telecom market in 2016 as the newest player, with not a single customer. In just ten years, Jio has earned the trust of over 530 million customers and given Indians some of the best digital infrastructure and most affordable data in the world. We welcome competition in satellite communications, including Starlink. Every player, Jio included, must serve the people of India and abide by the laws and policies of the land.— Reliance Industries Limited (@RIL_Updates) October 16, 2026
जियो को भी मंजूरी का है इंतजार
इस बयान में यह महत्वपूर्ण खुलासा भी किया गया कि सरकारी नियमों की प्रक्रिया सभी के लिए समान है और रिलायंस की अपनी सैटेलाइट सेवा, जियो सैटेलाइट सर्विसेज (Jio Satellite Services) भी अभी आवश्यक सरकारी और सुरक्षा मंजूरियों का इंतजार कर रही है. भारत सरकार ने भी पहले ही यह रुख साफ कर दिया है कि सैटेलाइट संचार क्षेत्र में किसी भी कंपनी के एकाधिकार की कोई गुंजाइश नहीं है.
जियो का उदाहरण: जब बाजार में बिना किसी ग्राहक के उतरे थे अंबानी
टेलीकॉम सेक्टर में एकाधिकार चलाने या प्रतिस्पर्धा से घबराने के आरोपों पर रिलायंस ने बहुत ही सरल शब्दों में जवाब दिया है. कंपनी ने अपने टेलीकॉम बिजनेस 'जियो' का उदाहरण देते हुए कहा कि साल 2016 में जब जियो ने भारतीय बाजार में कदम रखा था, तब कंपनी के पास एक भी ग्राहक नहीं था. उस समय बाजार में पहले से ही कई बड़ी और स्थापित कंपनियां मौजूद थीं.
जियो ने किसी शॉर्टकट के बजाय कड़े मुकाबले और अपनी बेहतर सर्विस के दम पर लोगों का भरोसा जीता. इसी का नतीजा है कि महज 10 वर्षों के भीतर आज जियो से 53 करोड़ से ज्यादा ग्राहक जुड़ चुके हैं. जियो ने न केवल देश के आम नागरिकों को बेहतरीन डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा, बल्कि पूरी दुनिया में सबसे सस्ता मोबाइल डेटा देकर एक बड़ी क्रांति ला दी. रिलायंस का कहना है कि जो कंपनी शून्य से उठकर देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन सकती है, उसे सैटेलाइट इंटरनेट के क्षेत्र में किसी भी विदेशी कंपनी से मुकाबला करने में कोई डर नहीं है.
यह भी पढ़ें- एलन मस्क का मुकेश अंबानी पर बड़ा तंज, कहा- डियर प्राइम मिनिस्टर अंबानी, क्या स्टारलिंक को आने देंगे?