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रिलायंस का एलन मस्क को करारा जवाब; बोले- हम कॉम्पिटिशन से नहीं डरते, नियम सबके लिए एक

स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ( AP )

नई दिल्ली: भारत के सैटेलाइट इंटरनेट बाजार में कदम रखने की तैयारी कर रही अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को लेकर चल रही देशव्यापी बहस के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) ने अपना रुख पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है. मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक आधिकारिक बयान जारी कर एलन मस्क के आरोपों का करारा जवाब दिया है. कंपनी ने साफ कहा है कि वह भारत में सैटेलाइट इंटरनेट के क्षेत्र में स्टारलिंक सहित सभी वैश्विक कंपनियों के साथ निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का स्वागत करती है, बशर्ते हर कंपनी को देश के मौजूदा कानूनों का पालन करना होगा.

यह बयान स्पेसएक्स (SpaceX) के सीईओ एलन मस्क की उन टिप्पणियों के बाद आया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि भारत में कुछ स्थानीय कारोबारी हित स्टारलिंक की सेवाओं के रास्ते में बाधा डाल रहे हैं. मस्क ने भारतीय बाजार में निष्पक्ष मुकाबले को लेकर भी सवाल उठाए थे, जिस पर रिलायंस ने अब पलटवार किया है.

प्रतिस्पर्धा से डर नहीं, ग्राहकों के हित की बात

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एलन मस्क के दावों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि कंपनी ने कभी भी प्रतिस्पर्धा से डर महसूस नहीं किया है. रिलायंस इसे इस बात की सबसे बड़ी कसौटी मानती है कि ग्राहकों को सबसे बेहतरीन और आधुनिक सेवा कौन प्रदान करता है. कंपनी ने जोर देकर कहा कि चाहे देसी कंपनी हो या विदेशी, हर खिलाड़ी को भारत के लोगों के हित में काम करना होगा और देश की सुरक्षा नीतियों का पूरी तरह पालन करना होगा. जियो को भी मंजूरी का है इंतजार

इस बयान में यह महत्वपूर्ण खुलासा भी किया गया कि सरकारी नियमों की प्रक्रिया सभी के लिए समान है और रिलायंस की अपनी सैटेलाइट सेवा, जियो सैटेलाइट सर्विसेज (Jio Satellite Services) भी अभी आवश्यक सरकारी और सुरक्षा मंजूरियों का इंतजार कर रही है. भारत सरकार ने भी पहले ही यह रुख साफ कर दिया है कि सैटेलाइट संचार क्षेत्र में किसी भी कंपनी के एकाधिकार की कोई गुंजाइश नहीं है.