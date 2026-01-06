ETV Bharat / business

नहीं खरीदा रूसी तेल... रिलायंस के एक बयान से 5% गिर गया शेयर, 1 लाख करोड़ स्वाहा!

मुकेश अंबानी ( Photo- file )

नई दिल्ली: देश की सबसे वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) के शेयरों में मंगलवार को जोरदार गिरावट देखने को मिली. बीएसई पर कंपनी का शेयर 5% से ज्यादा टूटकर 1,497.05 रुपये तक आ गया. पिछले कारोबारी सत्र में यह शेयर 1,577.45 रुपये पर बंद हुआ था, जबकि आज बाजार खुलते ही 1,575.55 रुपये पर ट्रेड शुरू हुआ. दिनभर बिकवाली का दबाव बना रहा और ट्रेडिंग वॉल्यूम में भी तेज उछाल दर्ज किया गया. इस गिरावट के चलते रिलायंस का मार्केट कैप करीब 1 लाख करोड़ रुपये घट गया, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई. ब्लूमबर्ग रिपोर्ट पर रिलायंस का खंडन

मंगलवार को एक्स पर जारी एक बयान में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कहा कि, उसने लगभग तीन सप्ताह से कोई रूसी क्रूड तेल प्राप्त नहीं किया है और जनवरी में भी कोई डिलीवरी आने की उम्मीद नहीं है. कंपनी ने ब्लूमबर्ग की उस रिपोर्ट को गलत बताया जिसमें दावा किया गया था कि रूसी कच्चा तेल ले जा रहे तीन जहाज उसकी जामनगर रिफाइनरी जा रहे हैं. कंपनी ने रिपोर्ट को पूरी तरह से झूठ बताया. SEZ रिफाइनरी में रूसी क्रूड बंद

रिलायंस ने 20 नवंबर 2025 को घोषणा की थी कि उसने अपने केवल-निर्यात (SEZ) रिफाइनरी में रूसी क्रूड का उपयोग रोक दिया है, ताकि यूरोपीय संघ के ऊर्जा प्रतिबंधों का पालन किया जा सके. इससे पहले Reliance भारत में रूसी तेल की सबसे बड़ी खरीदार थी, जिसे जामनगर के विशाल तेल रिफाइनिंग कॉम्प्लेक्स में पेट्रोल और डीज़ल जैसे ईंधन में बदला जाता था. जामनगर कॉम्प्लेक्स में दो रिफाइनरी हैं— एक SEZ यूनिट जो यूरोपीय संघ, अमेरिका और अन्य विदेशी बाजारों के लिए ईंधन निर्यात करती है, और एक पुरानी यूनिट जो मुख्यतः घरेलू बाजार को सप्लाई करती है .