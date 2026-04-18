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रिलायंस जियो का मेगा IPO: भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक निर्गम की तैयारी, मई में हो सकता है बड़ा ऐलान

मुंबई: भारतीय कॉर्पोरेट जगत और शेयर बाजार के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है. मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) अपनी डिजिटल और टेलीकॉम शाखा, 'जियो प्लेटफॉर्म्स' को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की अंतिम तैयारी कर रही है. ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी मई 2026 में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के पास अपना ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दाखिल कर सकती है.

इतिहास रचने की ओर: सबसे बड़ा IPO

विशेषज्ञों का अनुमान है कि जियो का यह आईपीओ ₹40,000 करोड़ से ₹50,000 करोड़ के बीच का हो सकता है. यदि ऐसा होता है, तो यह हुंडई मोटर इंडिया (₹27,870 करोड़) और एलआईसी (LIC) के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए भारत का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ बन जाएगा. बाजार विश्लेषकों के अनुसार, जियो प्लेटफॉर्म्स का कुल मूल्यांकन (Valuation) $130 अरब से $180 अरब के बीच रहने की संभावना है.

रणनीतिक देरी और नए आंकड़ों का लाभ

शुरुआत में कंपनी की योजना मार्च 2026 तक दस्तावेज जमा करने की थी, लेकिन वैश्विक बाजार की अनिश्चितता और ईरान-यूएस तनाव के चलते इसे आगे बढ़ा दिया गया. इस देरी का एक रणनीतिक लाभ यह है कि अब कंपनी वित्त वर्ष 2025-26 के पूरे वार्षिक नतीजे निवेशकों के सामने रख पाएगी. हालिया टैरिफ वृद्धि और 5G सेवाओं के विस्तार के बाद जियो के प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व (ARPU) में उल्लेखनीय सुधार की उम्मीद है, जो उच्च वैल्यूएशन दिलाने में मदद करेगा.