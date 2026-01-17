Reliance Q3 Results: जियो और O2C के दम पर रिलायंस का शानदार प्रदर्शन, रेवेन्यू 10% बढ़ा
रिलायंस ने Q3 FY26 में दमदार प्रदर्शन किया. जियो और रिटेल की मजबूती से रेवेन्यू में डबल डिजिट ग्रोथ हुई.
Published : January 17, 2026 at 10:37 AM IST
नई दिल्ली: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में अपने सभी प्रमुख बिजनेस सेगमेंट्स में मजबूत प्रदर्शन किया है. टेलीकॉम, रिटेल और ऑयल-टू-केमिकल्स (O2C) कारोबार की बदौलत कंपनी ने इस तिमाही में रेवेन्यू के मोर्चे पर डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज की है.
शेयरों ने निवेशकों को दी शानदार कमाई
रिलायंस के शेयरों ने मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक 15.1 फीसदी का रिटर्न दिया है. वहीं दिसंबर तिमाही के दौरान स्टॉक में 14.3 फीसदी की तेज़ी देखने को मिली. शुक्रवार को NSE पर यह शेयर 1,457.90 रुपये पर बंद हुआ.
आय में 10 फीसदी की बढ़त
दिसंबर तिमाही में रिलायंस का कुल रेवेन्यू बढ़कर 2.94 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में 2.67 लाख करोड़ रुपये था. टेलीकॉम, रिटेल और O2C सेगमेंट इस ग्रोथ के प्रमुख ड्राइवर रहे.
मुनाफे में मामूली इज़ाफा
कंपनी का कर बाद मुनाफा सालाना आधार पर 1.6 फीसदी बढ़कर 22,290 करोड़ रुपये रहा. अन्य आय में 16.6 फीसदी की तेज़ बढ़त दर्ज की गई, जबकि टैक्स खर्च और फाइनेंस कॉस्ट में इज़ाफा देखने को मिला. 5G स्पेक्ट्रम के ऑपरेशनल होने से फाइनेंस कॉस्ट बढ़ा है.
EBITDA में 6.1 फीसदी की ग्रोथ
इस तिमाही में कंपनी का EBITDA 50,932 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की तुलना में 6.1 फीसदी ज़्यादा है. हालांकि, EBITDA मार्जिन 18 फीसदी से घटकर 17.3 फीसदी पर आ गया.
जियो प्लेटफॉर्म्स बनी ग्रोथ लीडर
रिलायंस जियो ने इस तिमाही में 43,683 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया, जो सालाना आधार पर 12.7 फीसदी अधिक है. सब्सक्राइबर बेस बढ़कर 51.53 करोड़ हो गया.
- ARPU बढ़कर 213.7 रुपये
- डेटा ट्रैफिक में 34 फीसदी उछाल
- EBITDA में 16.4 फीसदी की वृद्धि
दिसंबर 2025 तक जियो के 5G यूज़र्स की संख्या 25.3 करोड़ पहुंच गई है.
रिलायंस रिटेल का रेवेन्यू 97,605 करोड़ रुपये
रिलायंस रिटेल ने कंपनी के कुल रेवेन्यू में 33 फीसदी का योगदान दिया. फेस्टिव और वेडिंग सीज़न के चलते रिटेल रेवेन्यू में 8.1 फीसदी की बढ़ोतरी हुई.
- 431 नए स्टोर खुले
- कुल स्टोर संख्या 19,979
- EBITDA 6,915 करोड़ रुपये
O2C बिज़नेस की मज़बूत पकड़
ऑयल-टू-केमिकल्स सेगमेंट का रेवेन्यू 1.62 लाख करोड़ रुपये रहा, जो कुल रेवेन्यू का 55 फीसदी है. बेहतर फ्यूल मार्जिन और ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी के चलते इस सेगमेंट का EBITDA 14.6 फीसदी बढ़कर 16,507 करोड़ रुपये हो गया.
तेल और गैस सेगमेंट पर दबाव
तेल और गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट का रेवेन्यू 8.4 फीसदी घटकर 5,833 करोड़ रुपये रहा. गैस उत्पादन में गिरावट और कम कीमतों के कारण EBITDA में 12.7 फीसदी की कमी आई.
जियोस्टार का डिजिटल और टीवी विस्तार
जियोस्टार बिज़नेस ने 8,010 करोड़ रुपये का रेवेन्यू हासिल किया.
- टीवी नेटवर्क की पहुंच 83 करोड़ दर्शकों तक
- जियोहॉटस्टार के 45 करोड़ मंथली एक्टिव यूज़र्स
- EBITDA 1,303 करोड़ रुपये
कैपेक्स और वित्तीय स्थिति
दिसंबर तिमाही में रिलायंस का कैपिटल खर्च 33,826 करोड़ रुपये रहा. यह निवेश O2C, न्यू एनर्जी, जियो और रिटेल नेटवर्क के विस्तार पर केंद्रित रहा.
- कुल कर्ज़: 3.46 लाख करोड़ रुपये
- नेट कर्ज़: 1.17 लाख करोड़ रुपये
- कैश और कैश इक्विवेलेंट: 2.29 लाख करोड़ रुपये
