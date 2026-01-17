ETV Bharat / business

Reliance Q3 Results: जियो और O2C के दम पर रिलायंस का शानदार प्रदर्शन, रेवेन्यू 10% बढ़ा

रिलायंस इंडस्ट्रीज का दमदार Q3 प्रदर्शन, डिजिटल और O2C कारोबार में जबरदस्त ग्रोथ ( Reliance )

नई दिल्ली: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने वित्त वर्ष 2025-26 की तीसरी तिमाही में अपने सभी प्रमुख बिजनेस सेगमेंट्स में मजबूत प्रदर्शन किया है. टेलीकॉम, रिटेल और ऑयल-टू-केमिकल्स (O2C) कारोबार की बदौलत कंपनी ने इस तिमाही में रेवेन्यू के मोर्चे पर डबल डिजिट ग्रोथ दर्ज की है.

शेयरों ने निवेशकों को दी शानदार कमाई

रिलायंस के शेयरों ने मौजूदा वित्त वर्ष में अब तक 15.1 फीसदी का रिटर्न दिया है. वहीं दिसंबर तिमाही के दौरान स्टॉक में 14.3 फीसदी की तेज़ी देखने को मिली. शुक्रवार को NSE पर यह शेयर 1,457.90 रुपये पर बंद हुआ.

आय में 10 फीसदी की बढ़त

दिसंबर तिमाही में रिलायंस का कुल रेवेन्यू बढ़कर 2.94 लाख करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की समान तिमाही में 2.67 लाख करोड़ रुपये था. टेलीकॉम, रिटेल और O2C सेगमेंट इस ग्रोथ के प्रमुख ड्राइवर रहे.

मुनाफे में मामूली इज़ाफा

कंपनी का कर बाद मुनाफा सालाना आधार पर 1.6 फीसदी बढ़कर 22,290 करोड़ रुपये रहा. अन्य आय में 16.6 फीसदी की तेज़ बढ़त दर्ज की गई, जबकि टैक्स खर्च और फाइनेंस कॉस्ट में इज़ाफा देखने को मिला. 5G स्पेक्ट्रम के ऑपरेशनल होने से फाइनेंस कॉस्ट बढ़ा है.

EBITDA में 6.1 फीसदी की ग्रोथ

इस तिमाही में कंपनी का EBITDA 50,932 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल की तुलना में 6.1 फीसदी ज़्यादा है. हालांकि, EBITDA मार्जिन 18 फीसदी से घटकर 17.3 फीसदी पर आ गया.

जियो प्लेटफॉर्म्स बनी ग्रोथ लीडर

रिलायंस जियो ने इस तिमाही में 43,683 करोड़ रुपये का रेवेन्यू दर्ज किया, जो सालाना आधार पर 12.7 फीसदी अधिक है. सब्सक्राइबर बेस बढ़कर 51.53 करोड़ हो गया.