रिलायंस का यू-टर्न, रूसी तेल से रिलायंस ने बनाई दूरी, सरकारी रिफाइनरियों ने उठाया डिस्काउंट का भारी फायदा

नई दिल्ली: भारत की सबसे बड़ी निजी रिफाइनरी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने जनवरी महीने में अब तक रूस से एक भी बैरल कच्चा तेल नहीं खरीदा है. उद्योग सूत्रों और शिप-ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, जनवरी के पहले तीन हफ्तों में रिलायंस की रूसी तेल खरीद शून्य रही. इसके उलट, सरकारी तेल कंपनियों ने भारी छूट का फायदा उठाते हुए रूसी कच्चे तेल का आयात बढ़ा दिया है. सरकारी कंपनियों की खरीद में तेजी

अंतरराष्ट्रीय बाजार में रूसी कच्चे तेल पर छूट बढ़कर करीब 7 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जो 2025 के मध्य के मुकाबले लगभग तीन गुना है. इसी वजह से सरकारी रिफाइनरियों ने आयात बढ़ाया है. समुद्री खुफिया कंपनी केपलर (Kpler) के आंकड़ों के मुताबिक, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) ने जनवरी में औसतन 4.70 लाख बैरल प्रतिदिन (bpd) रूसी कच्चा तेल खरीदा, जो अब तक का उसका सबसे ऊंचा स्तर है. दिसंबर 2025 में यह आंकड़ा 4.27 लाख bpd था. भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने भी जनवरी में अपनी खरीद बढ़ाकर 1.64 लाख bpd कर दी, जो दिसंबर में 1.43 लाख bpd थी. रिलायंस, एचपीसीएल-मित्तल और एमआरपीएल दूर

रिलायंस के अलावा एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेड (HMEL), मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने भी जनवरी में रूसी कच्चा तेल नहीं खरीदा. रिलायंस के प्रवक्ता ने पहले ही स्पष्ट किया था कि जनवरी में कंपनी को रूस से एक भी खेप नहीं मिली, जबकि दिसंबर में उसकी खरीद नवंबर की तुलना में आधी रह गई थी. माना जा रहा है कि वैश्विक प्रतिबंधों के असर को देखते हुए निजी कंपनियां फिलहाल सतर्क रुख अपना रही हैं.