रिलायंस का यू-टर्न, रूसी तेल से रिलायंस ने बनाई दूरी, सरकारी रिफाइनरियों ने उठाया डिस्काउंट का भारी फायदा
जनवरी 2026 में रिलायंस ने प्रतिबंधों के डर से रूसी तेल बंद किया, जबकि सरकारी कंपनियों ने भारी छूट के कारण रिकॉर्ड खरीदारी की.
Published : January 26, 2026 at 12:58 PM IST
नई दिल्ली: भारत की सबसे बड़ी निजी रिफाइनरी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने जनवरी महीने में अब तक रूस से एक भी बैरल कच्चा तेल नहीं खरीदा है. उद्योग सूत्रों और शिप-ट्रैकिंग डेटा के अनुसार, जनवरी के पहले तीन हफ्तों में रिलायंस की रूसी तेल खरीद शून्य रही. इसके उलट, सरकारी तेल कंपनियों ने भारी छूट का फायदा उठाते हुए रूसी कच्चे तेल का आयात बढ़ा दिया है.
सरकारी कंपनियों की खरीद में तेजी
अंतरराष्ट्रीय बाजार में रूसी कच्चे तेल पर छूट बढ़कर करीब 7 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जो 2025 के मध्य के मुकाबले लगभग तीन गुना है. इसी वजह से सरकारी रिफाइनरियों ने आयात बढ़ाया है.
समुद्री खुफिया कंपनी केपलर (Kpler) के आंकड़ों के मुताबिक, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) ने जनवरी में औसतन 4.70 लाख बैरल प्रतिदिन (bpd) रूसी कच्चा तेल खरीदा, जो अब तक का उसका सबसे ऊंचा स्तर है. दिसंबर 2025 में यह आंकड़ा 4.27 लाख bpd था.
भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने भी जनवरी में अपनी खरीद बढ़ाकर 1.64 लाख bpd कर दी, जो दिसंबर में 1.43 लाख bpd थी.
रिलायंस, एचपीसीएल-मित्तल और एमआरपीएल दूर
रिलायंस के अलावा एचपीसीएल-मित्तल एनर्जी लिमिटेड (HMEL), मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने भी जनवरी में रूसी कच्चा तेल नहीं खरीदा.
रिलायंस के प्रवक्ता ने पहले ही स्पष्ट किया था कि जनवरी में कंपनी को रूस से एक भी खेप नहीं मिली, जबकि दिसंबर में उसकी खरीद नवंबर की तुलना में आधी रह गई थी. माना जा रहा है कि वैश्विक प्रतिबंधों के असर को देखते हुए निजी कंपनियां फिलहाल सतर्क रुख अपना रही हैं.
नायरा एनर्जी की रूस पर निर्भरता बनी
रूस की सरकारी तेल कंपनी रोसनेफ्ट समर्थित नायरा एनर्जी ने जनवरी में भी रूसी कच्चे तेल की खरीद जारी रखी. नायरा ने इस महीने करीब 4.69 लाख bpd कच्चा तेल रूस से लिया. यूरोपीय संघ के प्रतिबंधों के चलते अन्य आपूर्तिकर्ताओं से सीमित आपूर्ति मिलने के कारण नायरा की निर्भरता रूस पर अधिक बनी हुई है.
कुल आयात में हल्की गिरावट
जनवरी के पहले तीन हफ्तों में भारत का कुल रूसी कच्चा तेल आयात घटकर करीब 11 लाख bpd रह गया, जो दिसंबर में 12 लाख bpd था. नवंबर में यह आयात 18.4 लाख bpd के उच्च स्तर पर था. विशेषज्ञों के मुताबिक, नवंबर के अंत से रोसनेफ्ट और लुकोइल पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों का असर अब साफ दिखने लगा है.
नए रास्तों से हो रही आपूर्ति
केपलर के विश्लेषक सुमित रितोलिया के अनुसार, जनवरी 2026 में भारत का औसत रूसी तेल आयात करीब 12 लाख bpd रहने की उम्मीद है. उन्होंने बताया कि अब कई भारतीय रिफाइनरियां सीधे रूसी कंपनियों से तेल खरीदने के बजाय नए, गैर-प्रतिबंधित मध्यस्थों के जरिए आपूर्ति कर रही हैं.
हालांकि रोसनेफ्ट और लुकोइल से सीधी आपूर्ति अब मुख्य रूप से नायरा एनर्जी तक सीमित होती जा रही है.
सरकारी रिफाइनरियों की हिस्सेदारी ज्यादा
जनवरी में भारत के रूसी तेल आयात का करीब 60 प्रतिशत हिस्सा IOC और BPCL ने खरीदा, जबकि शेष नायरा एनर्जी के पास गया. आंकड़ों के अनुसार, इस महीने रोसनेफ्ट ने भारत को 1.30 लाख bpd और लुकोइल ने 1.03 लाख bpd कच्चा तेल भेजा. वहीं, बिना प्रतिबंध वाली रूसी कंपनियों से सबसे ज्यादा आपूर्ति हुई.
