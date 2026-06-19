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Reliance AGM Update: रिलायंस जियो का महा-IPO, 27 करोड़ शेयर जारी करेगी कंपनी; मुकेश अंबानी ने की बड़ी घोषणाएं

मुंबई: भारत के बिजनेस जगत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है. देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने अपनी डिजिटल और टेलीकॉम शाखा, 'जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड' के आईपीओ (IPO) के लिए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस (DRHP) को मंजूरी दे दी है. कंपनी ने इसे भारतीय बाजार नियामक सेबी (SEBI) के पास जमा भी कर दिया है. यह घोषणा रिलायंस इंडस्ट्रीज की 49वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) में खुद चेयरमैन मुकेश अंबानी ने की.

अंबानी ने इस मौके को पूरे रिलायंस परिवार और करोड़ों शेयरधारकों के लिए एक बेहद भावुक और ऐतिहासिक पल बताया. उन्होंने कहा कि यह आईपीओ वैश्विक स्तर पर भारत की तकनीकी क्षमता को साबित करेगा. इस पूरे आईपीओ प्रोजेक्ट की कमान अंबानी परिवार की अगली पीढ़ी—ईशा अंबानी, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी संभाल रहे हैं.

आईपीओ से जुड़ी मुख्य बातें

शेयर बाजार में आने वाले इस मेगा आईपीओ के तहत जियो प्लेटफॉर्म्स ₹10 अंकित मूल्य वाले 27 करोड़ नए इक्विटी शेयर जारी करेगी. इन शेयरों की कीमत क्या होगी, इसका फैसला आने वाले समय में बुक-बिल्डिंग प्रक्रिया के जरिए तय किया जाएगा. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यह भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ साबित हो सकता है.