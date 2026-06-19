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Reliance AGM Update: रिलायंस जियो का महा-IPO, 27 करोड़ शेयर जारी करेगी कंपनी; मुकेश अंबानी ने की बड़ी घोषणाएं

रिलायंस जियो का मेगा आईपीओ: 27 करोड़ शेयर होंगे जारी, मुकेश अंबानी ने वित्तीय वर्ष 2026 की एजीएम में की ऐतिहासिक घोषणाएं

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मुकेश अंबानी (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 19, 2026 at 3:07 PM IST

3 Min Read
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मुंबई: भारत के बिजनेस जगत से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है. देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने अपनी डिजिटल और टेलीकॉम शाखा, 'जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड' के आईपीओ (IPO) के लिए ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस (DRHP) को मंजूरी दे दी है. कंपनी ने इसे भारतीय बाजार नियामक सेबी (SEBI) के पास जमा भी कर दिया है. यह घोषणा रिलायंस इंडस्ट्रीज की 49वीं वार्षिक आम बैठक (AGM) में खुद चेयरमैन मुकेश अंबानी ने की.

अंबानी ने इस मौके को पूरे रिलायंस परिवार और करोड़ों शेयरधारकों के लिए एक बेहद भावुक और ऐतिहासिक पल बताया. उन्होंने कहा कि यह आईपीओ वैश्विक स्तर पर भारत की तकनीकी क्षमता को साबित करेगा. इस पूरे आईपीओ प्रोजेक्ट की कमान अंबानी परिवार की अगली पीढ़ी—ईशा अंबानी, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी संभाल रहे हैं.

आईपीओ से जुड़ी मुख्य बातें
शेयर बाजार में आने वाले इस मेगा आईपीओ के तहत जियो प्लेटफॉर्म्स ₹10 अंकित मूल्य वाले 27 करोड़ नए इक्विटी शेयर जारी करेगी. इन शेयरों की कीमत क्या होगी, इसका फैसला आने वाले समय में बुक-बिल्डिंग प्रक्रिया के जरिए तय किया जाएगा. बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि यह भारतीय कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा आईपीओ साबित हो सकता है.

रिलायंस को मिला रिकॉर्ड मुनाफा
मुकेश अंबानी ने बैठक में वित्त वर्ष 2025-26 के शानदार वित्तीय नतीजे भी पेश किए:

  • रिकॉर्ड कमाई: रिलायंस इंडस्ट्रीज का कुल राजस्व (Revenue) 9.8% की बढ़त के साथ ₹11,75,919 करोड़ के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है.
  • बंपर मुनाफा: कंपनी का शुद्ध लाभ (Net Profit) 17.8% बढ़कर ₹95,754 करोड़ हो गया है.
  • मुख्य ताकत: कंपनी की कुल कमाई (EBITDA) का लगभग आधा हिस्सा अब अकेले रिटेल और डिजिटल सर्विसेज (जियो) बिजनेस से आ रहा है.

पेटेंट की रेस में जियो का दुनिया में डंका

तकनीकी नवाचार के मामले में जियो ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है. विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO) की रिपोर्ट का हवाला देते हुए अंबानी ने बताया कि पेटेंट की रफ्तार के मामले में जियो एक साल के भीतर 340वें स्थान से छलांग लगाकर सीधे 20वें स्थान पर पहुंच गई है. टॉप-20 में जगह बनाने वाली यह एकमात्र भारतीय कंपनी है.

भविष्य के लिए 5 बड़े संकल्प
मुकेश अंबानी ने जियो के अगले चरण की तरक्की के लिए पांच रणनीतिक वादे किए हैं:

  • 2030 तक पूर्ण 5G: साल 2030 तक जियो के सभी ग्राहकों को पूरी तरह से 5G नेटवर्क पर शिफ्ट कर दिया जाएगा.
  • जियो एयरफाइबर का विस्तार: देश में रोजाना 60,000 से अधिक नए एयरफाइबर कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं. 90% मामलों में 24 घंटे के भीतर इंस्टॉलेशन पूरा हो रहा है.
  • छोटे उद्योगों का डिजिटलीकरण: 'जियो पीसी' (JioPC) जैसी तकनीकों के जरिए देश के छोटे व्यापारियों और व्यवसायों को आधुनिक बनाया जाएगा.
  • हर जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI): रिलायंस अपने सभी ग्राहकों और एंटरप्राइज सेवाओं में डीप-टेक और एआई को शामिल करेगी.
  • ग्लोबल मार्केट में एंट्री: भारत में तैयार की गई जियो की 5G और घरेलू तकनीक को अब दुनिया के दूसरे देशों में निर्यात (Export) किया जाएगा.

यह भी पढ़ें- Reliance AGM Update: जियो के मेगा आईपीओ को मिली मंजूरी, RIL ने दर्ज किया ₹11.75 लाख करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व

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