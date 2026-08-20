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लाल सागर संकट से छोटे उद्योगों की टूटी कमर, विदेशी बाजारों में टिकने की बड़ी चुनौती

नई दिल्ली: समुद्र का एक अहम रास्ता बंद होने से भारतीय कारोबारियों की मुश्किलें किस कदर बढ़ सकती हैं, इसका सीधा उदाहरण 'रेड सी' (लाल सागर) संकट है. इस संकट को शुरू हुए 1,000 से ज्यादा दिन हो चुके हैं. नवंबर 2023 में यमन के हूती विद्रोहियों के हमलों के बाद से शुरू हुआ यह विवाद अब भारतीय एक्सपोर्टर्स, खासकर छोटे और मझोले उद्योगों (MSMEs) के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है. सुरक्षा चिंताओं के कारण मालवाहक जहाजों को स्वेज नहर के बजाय पूरा अफ्रीका घूमकर (केप ऑफ गुड होप के रास्ते) जाना पड़ रहा है. इससे न सिर्फ समय बर्बाद हो रहा है, बल्कि माल भेजने का खर्च भी आसमान छू रहा है.

यूरोप जाने वाले 80% कारोबार पर सीधा असर

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक, भारत का यूरोप के साथ होने वाला करीब 80 फीसदी व्यापार इसी रेड सी कॉरिडोर से होता है. रास्ता बदलने के कारण यूरोप, ब्रिटेन, उत्तरी अफ्रीका और अमेरिका के पूर्वी तट पर सामान भेजने वाले व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. इसका सबसे बुरा असर कपड़ा, इंजीनियरिंग सामान, केमिकल, चमड़ा, कालीन, खाद्य पदार्थ और मरीन (समुद्री) प्रोडक्ट्स बेचने वाले छोटे व्यापारियों पर पड़ा है. इसके साथ ही ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' के पास भी जोखिम बढ़ा दिया है, जिससे कारोबारी सहमे हुए हैं.

लागत और समय में भारी बढ़ोतरी

'इंडिया एसएमई फोरम' के अध्यक्ष विनोद कुमार के मुताबिक, इस संकट ने छोटे व्यापारियों पर एक 'अघोषित टैक्स' लगा दिया है. उनके अनुसार, वर्तमान स्थिति बेहद चिंताजनक है: