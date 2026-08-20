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भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में 102% का रिकॉर्ड उछाल, पेट्रोल-डीजल गाड़ियों को छोड़ा पीछे

सांकेतिक फोटो ( ians )

By IANS 3 Min Read

नई दिल्ली: भारत में इलेक्ट्रिक कारों (EV) का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है. साल 2026 की दूसरी तिमाही (Q2 2026) में भारत के इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल (EPV) बाजार में सालाना आधार पर 102 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. साइबरमीडिया रिसर्च (CMR) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, इलेक्ट्रिक कारों की यह रफ्तार सामान्य कारों (पेट्रोल-डीजल) के मुकाबले बहुत ज्यादा है. इस दौरान पूरा कार बाजार सिर्फ 26 प्रतिशत की दर से बढ़ा, जबकि इलेक्ट्रिक कारों की सेल दोगुनी से भी ज्यादा हो गई. क्यों बढ़ रही है इलेक्ट्रिक कारों की मांग?

रिपोर्ट के अनुसार, इस तेजी के पीछे तीन मुख्य कारण हैं: ज्यादा विकल्प: कार कंपनियों ने बाजार में कई नए इलेक्ट्रिक मॉडल उतारे हैं, जिससे ग्राहकों को चुनने के लिए ज्यादा गाड़ियां मिल रही हैं. सस्ता सफर: पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण इलेक्ट्रिक कार को चलाना और उसका रखरखाव करना बेहद किफायती साबित हो रहा है. गाड़ियों की उपलब्धता: कंपनियों के पास अब गाड़ियों का स्टॉक अच्छा है, जिससे ग्राहकों को डिलीवरी के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ रहा है.