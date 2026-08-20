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भारत में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में 102% का रिकॉर्ड उछाल, पेट्रोल-डीजल गाड़ियों को छोड़ा पीछे

भारत में Q2 2026 के दौरान इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री 102% बढ़ी. यह उछाल नए मॉडलों, कम खर्च और स्मार्ट फीचर्स के कारण आया.

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सांकेतिक फोटो (ians)
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By IANS

Published : August 20, 2026 at 4:11 PM IST

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नई दिल्ली: भारत में इलेक्ट्रिक कारों (EV) का क्रेज बहुत तेजी से बढ़ रहा है. साल 2026 की दूसरी तिमाही (Q2 2026) में भारत के इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल (EPV) बाजार में सालाना आधार पर 102 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है. साइबरमीडिया रिसर्च (CMR) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, इलेक्ट्रिक कारों की यह रफ्तार सामान्य कारों (पेट्रोल-डीजल) के मुकाबले बहुत ज्यादा है. इस दौरान पूरा कार बाजार सिर्फ 26 प्रतिशत की दर से बढ़ा, जबकि इलेक्ट्रिक कारों की सेल दोगुनी से भी ज्यादा हो गई.

क्यों बढ़ रही है इलेक्ट्रिक कारों की मांग?
रिपोर्ट के अनुसार, इस तेजी के पीछे तीन मुख्य कारण हैं:

  1. ज्यादा विकल्प: कार कंपनियों ने बाजार में कई नए इलेक्ट्रिक मॉडल उतारे हैं, जिससे ग्राहकों को चुनने के लिए ज्यादा गाड़ियां मिल रही हैं.
  2. सस्ता सफर: पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के कारण इलेक्ट्रिक कार को चलाना और उसका रखरखाव करना बेहद किफायती साबित हो रहा है.
  3. गाड़ियों की उपलब्धता: कंपनियों के पास अब गाड़ियों का स्टॉक अच्छा है, जिससे ग्राहकों को डिलीवरी के लिए लंबा इंतजार नहीं करना पड़ रहा है.

स्मार्ट और कनेक्टेड फीचर्स का जलवा
आज का भारतीय ग्राहक सिर्फ गाड़ी नहीं, बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी ढूंढ रहा है. रिपोर्ट में कुछ बड़े बदलाव सामने आए हैं:

  • एसयूवी का दबदबा: भारत में बिकने वाली कुल कारों में से 58 प्रतिशत हिस्सेदारी सिर्फ SUV की है. मजबूत बनावट और ऊंचे ग्राउंड क्लीयरेंस के कारण इसकी बिक्री 33% बढ़ी है.
  • कनेक्टेड कारें: इंटरनेट से चलने वाली कारों की बिक्री में 60% का उछाल आया है. लोग अब कार में रीयल-टाइम लोकेशन, इंटरनेट और सुरक्षा से जुड़े फीचर्स पसंद कर रहे हैं.
  • डिजिटल स्क्रीन और कॉकपिट: कारों में पारंपरिक मीटर की जगह डिजिटल क्लस्टर (63% की ग्रोथ) और बड़ी टचस्क्रीन वाले डिजिटल कॉकपिट (58% की ग्रोथ) की मांग तेजी से बढ़ी है.
  • एडवांस सेफ्टी: गाड़ियों में खुद ब्रेक लगाने और दुर्घटना से बचाने वाली ADAS टेक्नोलॉजी की बिक्री 57% बढ़ी है.

भविष्य की राह
सीएमआर (CMR) के सीनियर एनालिस्ट अमित शर्मा के मुताबिक, आने वाला त्योहारी सीजन (फेस्टिव सीजन) और नए लॉन्च इस रफ्तार को और बढ़ाएंगे. अनुमान है कि 2026 के अंत तक भारत के कुल कार बाजार में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी 7 से 8 प्रतिशत हो जाएगी. राहत की बात यह है कि भारत का बाजार अब भी बजट फ्रेंडली है, क्योंकि देश में बिकने वाली 98 प्रतिशत गाड़ियाँ 30 लाख रुपये से कम कीमत की श्रेणी में हैं.

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