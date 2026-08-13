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भारतीय ऑटो सेक्टर का धमाका, जुलाई में गाड़ियों की बिक्री ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

नई दिल्ली: भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग ने इस साल जुलाई के महीने में अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया है. उद्योग संस्था 'सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स' (SIAM) द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, पैसेंजर व्हीकल (कार), दोपहिया और तिपहिया वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से डीलरों को होने वाली सप्लाई में दोहरे अंकों की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में रिकॉर्ड बढ़त

सैम (SIAM) के आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई महीने में देश के भीतर पैसेंजर व्हीकल्स (PV) का डिस्पैच सालाना आधार पर 34.3 प्रतिशत बढ़ा है. इस साल जुलाई में कुल 4,57,810 गाड़ियां डीलरों के पास भेजी गईं, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह संख्या 3,40,772 यूनिट्स थी. यह बढ़ोतरी दर्शाती है कि ऑटो कंपनियों को आने वाले त्योहारी सीजन में कारों की भारी मांग की उम्मीद है.

दोपहिया और तिपहिया वाहनों की मांग भी तेज

ग्रामीण बाजारों में सुधार और शहरी मांग के चलते गाड़ी बाजार के बाकी हिस्सों में भी शानदार तेजी देखी गई:

दोपहिया वाहन: कुल बिक्री 22.6% बढ़कर 19,23,483 यूनिट्स रही. इसमें मोटरसाइकिल की बिक्री 20.7% बढ़कर 10,74,796 यूनिट्स और स्कूटर्स की बिक्री 23.7% बढ़कर 7,98,190 यूनिट्स पर पहुंच गई. मोपेड की मांग में भी 48.6% का बड़ा उछाल आया.