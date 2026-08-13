भारतीय ऑटो सेक्टर का धमाका, जुलाई में गाड़ियों की बिक्री ने तोड़े सारे रिकॉर्ड

भारतीय ऑटो सेक्टर का धमाका, जुलाई में गाड़ियों की बिक्री ने तोड़े सारे रिकॉर्ड
जुलाई महीने में पैसेंजर वाहनों की बिक्री में 34.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि दोपहिया और तिपहिया वाहनों का प्रदर्शन भी मजबूत रहा.
Published : August 13, 2026 at 4:00 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग ने इस साल जुलाई के महीने में अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया है. उद्योग संस्था 'सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स' (SIAM) द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार, पैसेंजर व्हीकल (कार), दोपहिया और तिपहिया वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से डीलरों को होने वाली सप्लाई में दोहरे अंकों की मजबूत बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में रिकॉर्ड बढ़त
सैम (SIAM) के आंकड़ों के मुताबिक, जुलाई महीने में देश के भीतर पैसेंजर व्हीकल्स (PV) का डिस्पैच सालाना आधार पर 34.3 प्रतिशत बढ़ा है. इस साल जुलाई में कुल 4,57,810 गाड़ियां डीलरों के पास भेजी गईं, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह संख्या 3,40,772 यूनिट्स थी. यह बढ़ोतरी दर्शाती है कि ऑटो कंपनियों को आने वाले त्योहारी सीजन में कारों की भारी मांग की उम्मीद है.
दोपहिया और तिपहिया वाहनों की मांग भी तेज
ग्रामीण बाजारों में सुधार और शहरी मांग के चलते गाड़ी बाजार के बाकी हिस्सों में भी शानदार तेजी देखी गई:
दोपहिया वाहन: कुल बिक्री 22.6% बढ़कर 19,23,483 यूनिट्स रही. इसमें मोटरसाइकिल की बिक्री 20.7% बढ़कर 10,74,796 यूनिट्स और स्कूटर्स की बिक्री 23.7% बढ़कर 7,98,190 यूनिट्स पर पहुंच गई. मोपेड की मांग में भी 48.6% का बड़ा उछाल आया.
तिपहिया वाहन: इस सेगमेंट की कुल बिक्री 33.4% बढ़कर 92,560 यूनिट्स हो गई. इनमें सवारियां ले जाने वाले थ्री-व्हीलर्स की बिक्री में 32.9% और माल ढोने वाले वाहनों में 40.3% की वृद्धि हुई. इसके अलावा ई-रिक्शा (1,132 यूनिट्स) और ई-कार्ट (538 यूनिट्स) की बिक्री में भी क्रमशः 7.5% और 16.2% का सुधार हुआ.
उद्योग का भविष्य और आउटलुक
इस ऐतिहासिक प्रदर्शन पर बात करते हुए SIAM के महानिदेशक राजेश मेनन ने कहा कि सभी सेगमेंट में हुई चौतरफा ग्रोथ की वजह से भारतीय ऑटो इंडस्ट्री ने जुलाई के महीने में अपनी सबसे मजबूत बिक्री दर्ज की है. पिछले कई महीनों से बना हुआ यह सकारात्मक माहौल अब त्योहारों के सीजन में प्रवेश कर रहा है, जिससे आने वाले समय में ग्राहकों का उत्साह और मांग दोनों मजबूत रहने की पूरी उम्मीद है.
विशेषज्ञों का मानना है कि अच्छे मानसून और मजबूत आर्थिक संकेतों की वजह से आने वाले महीनों में भी गाड़ियों के उत्पादन और बिक्री की यह रफ्तार बनी रहेगी.
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