ITR फाइलिंग में नया रिकॉर्ड: 31 अगस्त की समयसीमा तक 7.8 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल
आयकर विभाग के अनुसार, 31 अगस्त की संशोधित समयसीमा तक रिकॉर्ड 7.8 करोड़ से अधिक ITR दाखिल कर करदाताओं ने नया इतिहास रचा है.
Published : September 1, 2026 at 1:10 PM IST
नई दिल्ली: आयकर विभाग के अनुसार, आकलन वर्ष (AY) 2026-27 के लिए 31 अगस्त 2026 की समयसीमा समाप्त होने तक रिकॉर्ड 7.8 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किए गए हैं. यह ऐतिहासिक आंकड़ा गैर-ऑडिट वाले व्यावसायिक और व्यावसायिक करदाताओं के लिए संशोधित वैधानिक समयसीमा की समाप्ति का प्रतीक है.
आयकर विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर जानकारी साझा करते हुए लिखा, "आकलन वर्ष 2026-27 के लिए 31 अगस्त 2026 तक रिकॉर्ड 7.8 करोड़ से अधिक ITR दाखिल हो चुके हैं. हम समय पर अनुपालन के लिए करदाताओं और कर पेशेवरों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं."
A record 7.8 Crore+ ITRs have been filed for AY 2026–27 as on August 31,2026.— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 1, 2026
We sincerely thank the taxpayers and professionals for their timely compliance 🙏🇮🇳https://t.co/5XSxJVCtPx#ITR #FileNow #Taxfiling pic.twitter.com/IdWp8ejJWB
31 अगस्त की यह नई समय
सीमा वित्त अधिनियम, 2026 के तहत आयकर अधिनियम, 1961 में किए गए संशोधनों का हिस्सा थी. संशोधित ढांचे के अनुसार, गैर-ऑडिट वाले व्यापारिक और व्यावसायिक करदाताओं को रिटर्न दाखिल करने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया गया था, जबकि वेतनभोगी और अन्य सामान्य करदाताओं के लिए यह अंतिम तिथि 31 जुलाई थी. यह नया बदलाव पेशेवर और व्यावसायिक करदाताओं को आम नागरिकों की तुलना में एक महीने का अतिरिक्त समय प्रदान करता है.
ऑडिट और अन्य महत्वपूर्ण सीमाएं: आयकर कानूनों के तहत, धारा 44एबी के तहत उन व्यवसायों के लिए टैक्स ऑडिट अनिवार्य है, जिनका कुल टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से अधिक है. यदि नकद लेनदेन (प्राप्ति और भुगतान) कुल लेनदेन के 5 प्रतिशत से कम है, तो यह सीमा बढ़कर 10 करोड़ रुपये हो जाती है. वहीं, स्वतंत्र रूप से काम करने वाले पेशेवरों के लिए ऑडिट की सामान्य सीमा 50 लाख रुपये से अधिक की सकल प्राप्ति तय की गई है. जिन कंपनियों और करदाताओं के खातों का ऑडिट होना है, उनके लिए अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2026 है. इसके अतिरिक्त, धारा 92E के तहत ट्रांसफर-प्राइसिंग प्रावधानों के अंतर्गत आने वाले करदाताओं के लिए 30 नवंबर 2026 की समयसीमा लागू होगी.
विभाग ने स्पष्ट किया है कि भले ही 1 अप्रैल 2026 से नया आयकर अधिनियम, 2025 लागू हो गया है, लेकिन आकलन वर्ष 2026-27 का रिटर्न आयकर अधिनियम, 1961 के नियमों के तहत ही संचालित रहेगा.
समयसीमा चूकने पर परिणाम
जो करदाता इस तिथि तक रिटर्न नहीं भर पाए हैं, वे 31 दिसंबर 2026 तक विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. देरी से फाइल करने पर 5 लाख रुपये तक की आय वाले करदाताओं को ₹1,000 और 5 लाख रुपये से अधिक की आय पर ₹5,000 का लेट फी देना होगा. रिटर्न दाखिल करने के बाद 30 दिनों के भीतर ई-सत्यापन करना अनिवार्य है, अन्यथा रिटर्न अमान्य माना जाएगा.
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