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RBI का बड़ा फैसला, ₹15,000 से ऊपर के पेमेंट पर बदल गए नियम, अब बिना OTP नहीं कटेगा पैसा

अगर आप भी करते हैं ऑटो-पेमेंट, तो जान लें RBI का यह नया नियम; वरना अटक सकता है आपका बिल ( ians )

हैदराबाद: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने देश में डिजिटल भुगतान को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से 'डिजिटल भुगतान - ई-मैंडेट फ्रेमवर्क, 2026' के तहत नई गाइडलाइंस जारी की हैं. इन नियमों का सीधा असर उन ग्राहकों पर पड़ेगा जो ओटीटी सब्सक्रिप्शन, बिल भुगतान और बीमा प्रीमियम जैसी सेवाओं के लिए 'ऑटो-डेबिट' सुविधा का उपयोग करते हैं. क्या है ₹15,000 की सीमा?

नए नियमों के तहत, आरबीआई ने आवर्ती भुगतानों के लिए प्रमाणीकरण की सीमा तय की है. अब ₹15,000 तक के ऑटो-डेबिट लेनदेन बिना किसी ओटीपी (OTP) के पूरे हो सकेंगे. हालांकि, जैसे ही भुगतान की राशि ₹15,000 की सीमा को पार करेगी, सिस्टम को एडिशनल फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन (AFA) यानी ओटीपी के जरिए ग्राहक की मंजूरी लेनी अनिवार्य होगी. यह कदम बड़े लेनदेन में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए उठाया गया है. विशेष श्रेणियों के लिए ₹1 लाख की छूट

रिजर्व बैंक ने कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियों के लिए इस सीमा को लचीला बनाया है. म्यूचुअल फंड निवेश, बीमा प्रीमियम भुगतान और क्रेडिट कार्ड के बिलों के भुगतान के लिए बिना ओटीपी की सीमा को बढ़ाकर ₹1,00,000 कर दिया गया है. इसका उद्देश्य बड़े वित्तीय निवेशों और अनिवार्य भुगतानों को बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से चलाने में मदद करना है.