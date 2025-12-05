RBI Policy Impact: रेपो रेट घटते ही रियल एस्टेट-बैंकिंग शेयरों में जोरदार उछाल
आरबीआई के फैसले के बाद रियल्टी और बैंकिंग शेयर 2% तक, ऑटो स्टॉक्स 1% तक बढ़े.
Published : December 5, 2025 at 11:56 AM IST
मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) ने शुक्रवार को रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती करते हुए इसे 5.25% पर ला दिया. इस फैसले का असर बाजार पर तुरंत दिखा, खासकर रेट-सेंसिटिव सेक्टरों में. रियल एस्टेट, बैंकिंग और ऑटो कंपनियों के शेयर तेजी से बढ़े.
रियल एस्टेट शेयरों में उछाल
रेपो दर में कमी के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे अधिक तेजी देखी गई. Prestige, DLF और Oberoi Realty के शेयर 2% तक बढ़ गए. ब्याज दर में कटौती से होम लोन सस्ता होता है, जिससे घरों की खरीद में बढ़ोतरी होती है और रियल एस्टेट कंपनियों की मांग मजबूत होती है.
बैंकिंग और वित्तीय शेयरों में मजबूती
बैंकिंग सेक्टर में भी RBI के इस फैसले का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला. SBI, PNB और Indian Bank के शेयर 2% तक ऊपर गए. रेपो रेट में कटौती से बैंकों के लिए कर्ज की मांग बढ़ती है और अर्थव्यवस्था की स्थिति पर सकारात्मक असर पड़ता है. इससे बैंकिंग शेयरों में व्यापक खरीदारी देखने को मिली.
ऑटो सेक्टर में लाभ
ऑटो सेक्टर पर भी रेपो दर में कमी का सीधा असर पड़ा. वाहन लोन सस्ता होने से ग्राहकों की खरीद क्षमता बढ़ती है. शुक्रवार को Maruti Suzuki, Eicher Motors और M&M के शेयर 1% तक मजबूत हुए. यह घरेलू मांग में सुधार और उपभोक्ता विश्वास बढ़ने का संकेत है.
पिछली नीतियों और RBI की रणनीति
आरबीआई ने फरवरी, अप्रैल और जून में इस वर्ष रेपो दर में कुल 100 बेसिस प्वाइंट की कटौती कर चुकी है. अगस्त और अक्टूबर की बैठक में दरें स्थिर रखी गई थीं. MPC ने इस बार भी नीति रुख को “Neutral” बनाए रखा है, जिसका मतलब है कि आगे की नीतियां आर्थिक डेटा के आधार पर तय की जाएंगी.
लिक्विडिटी मैनेजमेंट के उपाय
बैंकिंग सिस्टम में पर्याप्त नकदी सुनिश्चित करने के लिए RBI ने ₹1 लाख करोड़ के Open Market Operations (OMO) की घोषणा की. OMO के तहत RBI बाजार में सरकारी बॉन्ड खरीद या बेचकर लिक्विडिटी नियंत्रित करता है. रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती से बाजार में नई ऊर्जा देखने को मिली है. रियल एस्टेट, बैंकिंग और ऑटो सेक्टर में मांग बढ़ने की उम्मीद है, जबकि व्यापक बाजार RBI की लिक्विडिटी नीति पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहा है.
