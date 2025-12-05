ETV Bharat / business

RBI Policy Impact: रेपो रेट घटते ही रियल एस्टेट-बैंकिंग शेयरों में जोरदार उछाल

मुंबई: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) ने शुक्रवार को रेपो रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की कटौती करते हुए इसे 5.25% पर ला दिया. इस फैसले का असर बाजार पर तुरंत दिखा, खासकर रेट-सेंसिटिव सेक्टरों में. रियल एस्टेट, बैंकिंग और ऑटो कंपनियों के शेयर तेजी से बढ़े.

रियल एस्टेट शेयरों में उछाल

रेपो दर में कमी के बाद रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे अधिक तेजी देखी गई. Prestige, DLF और Oberoi Realty के शेयर 2% तक बढ़ गए. ब्याज दर में कटौती से होम लोन सस्ता होता है, जिससे घरों की खरीद में बढ़ोतरी होती है और रियल एस्टेट कंपनियों की मांग मजबूत होती है.

बैंकिंग और वित्तीय शेयरों में मजबूती

बैंकिंग सेक्टर में भी RBI के इस फैसले का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला. SBI, PNB और Indian Bank के शेयर 2% तक ऊपर गए. रेपो रेट में कटौती से बैंकों के लिए कर्ज की मांग बढ़ती है और अर्थव्यवस्था की स्थिति पर सकारात्मक असर पड़ता है. इससे बैंकिंग शेयरों में व्यापक खरीदारी देखने को मिली.

ऑटो सेक्टर में लाभ

ऑटो सेक्टर पर भी रेपो दर में कमी का सीधा असर पड़ा. वाहन लोन सस्ता होने से ग्राहकों की खरीद क्षमता बढ़ती है. शुक्रवार को Maruti Suzuki, Eicher Motors और M&M के शेयर 1% तक मजबूत हुए. यह घरेलू मांग में सुधार और उपभोक्ता विश्वास बढ़ने का संकेत है.