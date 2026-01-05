ETV Bharat / business

क्या आपके पास है 2000 रुपये के नोट? RBI ने जारी किया अपडेट, जल्द देखें

RBI ने कहा 2000 रुपये के नोट अब भी वैध हैं. बैंक और इश्यू ऑफिस में नोट जमा या बदले जा सकते हैं.

Etv Bharat
2000 रुपये के नोट (Photo Credit- getty image)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 5, 2026 at 2:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2000 रुपये के नोटों को लेकर ताजा जानकारी साझा की है. तीन साल पहले इन नोटों को धीरे-धीरे वापस लेने की घोषणा की गई थी, लेकिन अब भी कुछ नोट लोगों के पास मौजूद हैं. RBI के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, इन नोटों का केवल एक बहुत छोटा हिस्सा ही अब भी चलन में है .

केंद्रीय बैंक ने बताया कि 19 मई 2023 को 2000 रुपये के नोटों को वापस लेने की घोषणा के समय इनके कुल मूल्य लगभग 3.56 लाख करोड़ रुपये था. वहीं 31 दिसंबर 2025 तक यह आंकड़ा घटकर केवल 5,669 करोड़ रुपये रह गया. इसका मतलब यह है कि मई 2023 के बाद से लगभग 98 प्रतिशत नोट RBI के पास लौट चुके हैं. हालांकि, अब भी कुछ नोट या तो लोगों के पास रखे हुए हैं या चलन में मौजूद हैं.

RBI ने साफ किया है कि 2000 रुपये के नोट अब भी लीगल टेंडर हैं. इसका मतलब है कि जिनके पास ये नोट हैं, उनके लिए कोई कानूनी परेशानी नहीं है. हालांकि, इन नोटों को बैंक या RBI के इश्यू ऑफिस में लौटाना आवश्यक है.

2000 रुपये के नोट बदलने या जमा करने की प्रक्रिया को लेकर RBI ने स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए हैं. देशभर की बैंक शाखाओं में नोट जमा या एक्सचेंज करने की सुविधा 7 अक्टूबर 2023 को समाप्त हो गई थी. इसके बाद 9 अक्टूबर 2023 से लोग RBI के 19 इश्यू ऑफिस में अपने बैंक खातों में ये नोट जमा कर सकते हैं. इसके अलावा, RBI के इश्यू ऑफिस में सीधे नोट बदलने की सुविधा भी उपलब्ध है.

साथ ही, आम लोग इंडिया पोस्ट के जरिए किसी भी पोस्ट ऑफिस से अपने 2000 रुपये के नोट RBI के इश्यू ऑफिस भेज सकते हैं, ताकि यह राशि उनके बैंक खाते में जमा हो जाए. देशभर में RBI के इश्यू ऑफिस अहमदाबाद, बेंगलुरु, बेलापुर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जम्मू, कानपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, पटना और तिरुवनंतपुरम में स्थित हैं.

2000 रुपये के नोट धीरे-धीरे वापस RBI में लौटने की प्रक्रिया जारी है. आम लोगों को सुविधा दी जा रही है कि वे बैंक या RBI के इश्यू ऑफिस के माध्यम से नोट आसानी से जमा या बदल सकें.

यह भी पढ़ें- बंद होने वाला है 500 का नोट? PIB और वित्त मंत्रालय ने जारी किया बयान

TAGGED:

2000 NOTE
2000 रुपये के नोट
भारतीय रिजर्व बैंक
HOW TO EXCHANGE RS 2000 NOTES
2000 NOTE EXCHANGE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.