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NRIs ने भारत भेजा इतना डॉलर: बैंकों के पास नहीं बची रखने की जगह, अब ₹7 लाख करोड़ को फ्रीज करेगा रिजर्व बैंक

मुंबई: देश के बैंकिंग सिस्टम में आए ऐतिहासिक नकदी के सैलाब को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक बेहद सख्त और बड़ा कदम उठाया है. अनिवासी भारतीयों (NRIs) द्वारा देश में रिकॉर्डतोड़ विदेशी मुद्रा भेजने के कारण भारतीय बैंकों के पास इस समय नकदी का अभूतपूर्व भंडार जमा हो गया है. इस भारी-भरकम सरप्लस लिक्विडिटी को बाजार से बाहर निकालने के लिए केंद्रीय बैंक आगामी सोमवार को ₹7 लाख करोड़ का स्पेशल 30-दिवसीय वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो (VRRR) ऑक्शन आयोजित करने जा रहा है.

क्यों लिया गया 30 दिनों का लंबा फैसला?

आमतौर पर रिजर्व बैंक बाजार में नकदी के संतुलन को बनाए रखने के लिए 3 से 15 दिनों के शॉर्ट-टर्म टूल्स का इस्तेमाल करता है. लेकिन इस बार नकदी का स्तर इतना ज्यादा है कि केंद्रीय बैंक को सीधे एक महीने (30 दिन) के लिए फंड को लॉक करने की रणनीति अपनानी पड़ी है. ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के मुताबिक, वर्तमान में भारतीय बैंकिंग सिस्टम में करीब ₹10.5 लाख करोड़ की रिकॉर्ड अतिरिक्त नकदी मौजूद है, जो अब तक का सबसे बड़ा स्तर है.

डॉलर के सैलाब से कैसे बदला गणित?

इस नकदी विस्फोट की मुख्य वजह आरबीआई की ही एक बेहद सफल अनिवासी भारतीय (NRI) डिपॉजिट स्कीम रही है. इस योजना के बंद होने तक देश के बैंकों ने रिकॉर्ड 127 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा जुटाई. जब व्यावसायिक बैंकों ने इस भारी-भरकम डॉलर की रकम को रिजर्व बैंक के पास ले जाकर भारतीय रुपये में बदला, तो देश के वित्तीय बाजार में अचानक ट्रिलियन रुपयों की बाढ़ आ गई.