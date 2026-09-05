NRIs ने भारत भेजा इतना डॉलर: बैंकों के पास नहीं बची रखने की जगह, अब ₹7 लाख करोड़ को फ्रीज करेगा रिजर्व बैंक
बैंकिंग सिस्टम में रिकॉर्ड ₹10.5 लाख करोड़ की अतिरिक्त नकदी को नियंत्रित करने के लिए सोमवार को ₹7 लाख करोड़ का ऑक्शन करेगा RBI
Published : September 5, 2026 at 10:28 AM IST
मुंबई: देश के बैंकिंग सिस्टम में आए ऐतिहासिक नकदी के सैलाब को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने एक बेहद सख्त और बड़ा कदम उठाया है. अनिवासी भारतीयों (NRIs) द्वारा देश में रिकॉर्डतोड़ विदेशी मुद्रा भेजने के कारण भारतीय बैंकों के पास इस समय नकदी का अभूतपूर्व भंडार जमा हो गया है. इस भारी-भरकम सरप्लस लिक्विडिटी को बाजार से बाहर निकालने के लिए केंद्रीय बैंक आगामी सोमवार को ₹7 लाख करोड़ का स्पेशल 30-दिवसीय वेरिएबल रेट रिवर्स रेपो (VRRR) ऑक्शन आयोजित करने जा रहा है.
क्यों लिया गया 30 दिनों का लंबा फैसला?
आमतौर पर रिजर्व बैंक बाजार में नकदी के संतुलन को बनाए रखने के लिए 3 से 15 दिनों के शॉर्ट-टर्म टूल्स का इस्तेमाल करता है. लेकिन इस बार नकदी का स्तर इतना ज्यादा है कि केंद्रीय बैंक को सीधे एक महीने (30 दिन) के लिए फंड को लॉक करने की रणनीति अपनानी पड़ी है. ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स के मुताबिक, वर्तमान में भारतीय बैंकिंग सिस्टम में करीब ₹10.5 लाख करोड़ की रिकॉर्ड अतिरिक्त नकदी मौजूद है, जो अब तक का सबसे बड़ा स्तर है.
डॉलर के सैलाब से कैसे बदला गणित?
इस नकदी विस्फोट की मुख्य वजह आरबीआई की ही एक बेहद सफल अनिवासी भारतीय (NRI) डिपॉजिट स्कीम रही है. इस योजना के बंद होने तक देश के बैंकों ने रिकॉर्ड 127 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा जुटाई. जब व्यावसायिक बैंकों ने इस भारी-भरकम डॉलर की रकम को रिजर्व बैंक के पास ले जाकर भारतीय रुपये में बदला, तो देश के वित्तीय बाजार में अचानक ट्रिलियन रुपयों की बाढ़ आ गई.
महंगाई का खतरा और गिरती ब्याज दरें
बाजार में जरूरत से ज्यादा पैसा होने के कारण शॉर्ट-टर्म मनी मार्केट में बैंकों के आपस में कर्ज लेने की दर लगातार नीचे गिर रही थी. यह दर आरबीआई के मुख्य बेंचमार्क 'रेपो रेट' से भी नीचे चली गई, जिससे केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीतियों की पकड़ ढीली होने और देश में महंगाई दोबारा भड़कने का गंभीर खतरा पैदा हो गया था.
क्या होगा इस कदम का असर?
महंगाई को काबू में रखने के लिए आरबीआई के पास इस अतिरिक्त ₹7 लाख करोड़ रुपये को एक महीने के लिए फ्रीज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था. हालांकि, वीआरआरआर (VRRR) एक स्वैच्छिक व्यवस्था है जिसमें बैंक अपनी मर्जी से पैसा जमा करते हैं, लेकिन बाजार में नकदी की अधिकता को देखते हुए एक्सपर्ट्स का मानना है कि सोमवार को होने वाले इस ऑक्शन में बैंकों की शत-प्रतिशत भागीदारी देखने को मिलेगी.
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